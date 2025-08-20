Ministros de Agricultura de América debatirán el futuro de la producción animal en el continente

Se abordarán puntos centrales como el uso de herramientas modernas y soluciones tecnológicas aplicadas a la actividad ganadera. Foto: composición Infobae Perú

Los ministros de Agricultura de América se reunirán esta semana en Perú para abordar el futuro de la producción animal en el continente. La cita se enmarca dentro de la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que tendrá lugar el martes y miércoles. Durante este encuentro, se debatirá sobre la necesidad de incrementar la producción de alimentos de origen animal, priorizando la seguridad alimentaria, el valor nutricional y la trazabilidad en cada eslabón de la cadena productiva.

En este contexto, se discutirán aspectos clave como la implementación de tecnologías innovadoras en la ganadería, la aplicación de prácticas científicas y la lucha contra las pestes y enfermedades que afectan a la actividad ganadera. El director general del IICA, Manuel Otero, señaló que “se analizará el impacto tecnológico y la necesidad de utilizar buenas prácticas para que la producción animal sea sostenible y con participación plena de los agricultores”.

Participación de diferentes organismos internacionales

El evento contará con la presencia de representantes de diversos organismos internacionales, entre los que destacan la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la FAO y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS). También se contará con la participación de entidades privadas como la Mesa Brasileña de Ganadería Sustentable (MBPS) y la Mesa Redonda Global de Carne Vacuna Sustentable (GRSB).

Durante la reunión, se presentarán los tres candidatos propuestos para la Dirección General del IICA para el período 2026-2030. Muhammad Ibrahim, de Guyana; Laura Suazo, de Honduras; y Fernando Mattos, de Uruguay, expondrán sus programas y visiones para el futuro de la organización. La elección de un nuevo director será un tema central en el cierre de las deliberaciones.

CARICOM es una de las organizaciones que participará del encuentro. Foto: CARICOM

El incremento de la producción de alimentos de origen animal

El aumento en la producción de alimentos de origen animal se ha consolidado como una tendencia global impulsada por diversos factores, entre los que destacan el crecimiento poblacional, el incremento de los ingresos en países de ingresos medios y la expansión de las economías emergentes. Según el informe conjunto de la OCDE y la FAO, se estima que la producción de carne, productos lácteos y huevos aumentará un 17% hasta 2034, mientras que las existencias ganaderas crecerán un 7%. Este crecimiento no será homogéneo ni suficiente para reducir las desigualdades, afectando especialmente a pequeños agricultores con menor acceso a tecnología y mercados.

En América Latina y el Caribe, la producción de alimentos de origen acuático también ha experimentado un crecimiento significativo. En 2022, la producción acuícola mundial alcanzó la cifra sin precedentes de 130,9 millones de toneladas, de las cuales 94,4 millones de toneladas correspondieron a animales acuáticos. Este crecimiento muestra la capacidad del sector para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos de origen acuático. Sin embargo, la expansión y la intensificación deben dar prioridad a la sostenibilidad y beneficiar a las regiones y comunidades más necesitadas.

A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos. La ganadería es una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental, representando la primera causa de deforestación y contribuyendo de forma decisiva a la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y la degradación del suelo. Mundialmente, la ganadería ocupa el 70% de todas las tierras usadas en agricultura y es responsable de una proporción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este contexto, la FAO ha subrayado la importancia de una alimentación balanceada que incluya productos de origen animal, ya que estos proporcionan una variedad de macronutrientes esenciales, como proteínas, grasas, carbohidratos y micronutrientes, que pueden ser difíciles de obtener de los alimentos de origen vegetal en la calidad y cantidad requeridas. Sin embargo, también ha señalado la necesidad de abordar los desafíos asociados con la producción animal, incluyendo la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso insostenible del agua y la tierra.

La demanda de alimentos de origen animal crece a nivel mundial, impulsada principalmente por el aumento de la población, la mejora de ingresos en países de renta media y el desarrollo de economías emergentes. Foto: Certified Humane