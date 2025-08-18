Custer chocó contra estación de la Línea 1 del Metro de Lima: nueve pasajeros resultaron heridos

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el distrito de San Juan de Lurigancho dejó nueve personas heridas luego de que un vehículo de transporte público de placa D6V-873 colisionara contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima. El hecho fue confirmado a través de un comunicado oficial de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que precisó detalles sobre las condiciones y atención de los pasajeros afectados.

El accidente tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de la Línea 1, uno de los principales puntos de acceso al sistema de transporte masivo en la zona este de la capital. De acuerdo con la información difundida por la ATU, los nueve pasajeros que resultaron heridos presentan contusiones, por lo que fueron trasladados de inmediato a la clínica San Juan Bautista.

La autoridad detalló que la unidad involucrada en el siniestro cuenta con autorización vigente para el servicio de transporte público, así como con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) correspondiente. Esto garantiza la cobertura y atención médica para las personas que resultaron afectadas por la colisión.

Miembros de la Autoridad de Transporte Urbano y de la Policía Nacional del Perú se desplazaron hasta la zona del accidente para coordinar la atención de los heridos, ordenar el tránsito vehicular y realizar las investigaciones preliminares destinadas a esclarecer las causas del incidente. El personal especializado llevó a cabo labores de control y acciones para agilizar la circulación en una de las áreas de mayor congestión del distrito.

El evento ha generado preocupación entre usuarios del transporte público y vecinos de San Juan de Lurigancho, quienes frecuentan la estación Santa Rosa por su conectividad con otros puntos de Lima Metropolitana. Las autoridades han reafirmado la importancia de contar con las coberturas y autorizaciones necesarias para todos los vehículos que operan en rutas urbanas, de manera que ante eventualidades como la ocurrida se garantice una respuesta adecuada a los afectados.

La ATU anunció que continuará colaborando con las investigaciones en curso y supervisando que los protocolos de seguridad y atención médica se cumplan tanto en la clínica donde permanecen los heridos como en la vía pública.

Trágico accidente

La tarde del miércoles 30 de julio, se produjo un grave accidente en la avenida Alfonso Ugarte, en Cercado de Lima, cuando una cúster de transporte público, identificada como “Anconero” y con placa A9H-785, impactó contra un bus del Metropolitano en el bypass de la zona. El choque provocó la muerte de tres personas, todas ocupantes de la cúster, y dejó un saldo de 27 heridos. Los primeros en atender la emergencia fueron miembros de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que entre los afectados había personas con fracturas y lesiones graves, incluidos algunos menores.

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la cúster tenía autorización vigente y SOAT, pese a registrar ocho papeletas de tránsito. El accidente se produjo cuando el vehículo invadió la vía exclusiva del Metropolitano a la altura de la plaza Dos de Mayo. Tras el incidente, los buses del Metropolitano desviaron su recorrido por las avenidas Emancipación y Lampa, medida que continuará hasta nuevo aviso.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a distintos centros de salud: pasajeros del Metropolitano a la Clínica Internacional y los de la cúster al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El vocero de la ATU, Pavel Flores, indicó que se investigan las causas del choque y que no se descarta una posible falla técnica en la cúster. Testigos afirmaron que el vehículo perdió el control antes de la colisión e invadió el carril exclusivo.