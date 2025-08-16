Perú

Raffaello Cárpena y cómo logró tener cinco identidades: la historia de su burla a Reniec con documentos falsos y fraudes

En Europa fue Nicola Carpena, estudiante de derecho; en el Perú, Raffaello Llontop, hijo de distintos padres y nacido en lugares distintos. La historia de Cárpena revela un patrón de fraude que logró burlar a instituciones como Reniec y al sistema judicial

En 2022 apareció en TV y redes como padre peruano que pedía ayuda para rescatar a su hijo en Ucrania. (Captura de pantalla)

Durante un tiempo, apareció en medios de comunicación nacionales e internacionales con un relato que conmovía: era un padre que pedía ayuda para rescatar a su hijo atrapado en Ucrania, en plena guerra. Su discurso alternaba idiomas y escenarios. “Ciao, me llamo Nicola Carpena y soy un estudiante de derecho europeo y peruano. Hello, my name is Nicola Carpena and I study the European and Peruvian law”, decía, ganando la atención pública y presentándose como un joven estudioso que intentaba recuperar a su familia.

Ese rostro de estudiante y padre angustiado ocultaba una historia más compleja. Raffaello Cárpena Llontop, como figura en los registros oficiales, estaba siendo seguido de cerca por la División de Estafas de la Policía Nacional. El detalle que desencadenó su captura fue la detección de una placa diplomática irregular. Aquello abrió la puerta a una serie de hallazgos: identidades múltiples, documentos falsificados, matrículas diplomáticas utilizadas para evitar controles y denuncias en distintas ciudades del país.

Un informe de Punto Final reveló que este peruano llegó a manejar al menos cinco identidades distintas, con actas de nacimiento, DNIs y pasaportes que lo mostraban como personas diferentes, aunque siempre con el mismo rostro.

Los primeros cambios en Reniec

El hombre que en 2022 conmovió al país buscando a su hijo en Ucrania fue detenido en el Centro de Lima, acusado de fraude, robo de vehículo y falsificación de documentos. (Latina)

El origen documentado de Cárpena se remonta a Arequipa en 1993, bajo el nombre Dwight Henry Raffaello Terán Llontop, hijo de Henry Terán y Diana Llontop. En 2018 decidió alterar su historia oficial. Presentó en Reniec una resolución judicial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que autorizaba cambios de nombre y fecha de nacimiento. Así, pasó a llamarse Nicolla Raffaello Terán Llontop, nacido en Chiclayo en 1997.

La supuesta resolución estaba firmada por la magistrada Elvia Barrios. Ella misma aclaró después: “Una firma que no corresponde a mí porque no es la que uso. En segundo lugar, yo jamás he trabajado en el distrito judicial de Arequipa. En tercer lugar, nunca me he desempeñado como jueza de paz”. Para la jueza, el documento era un fraude evidente.

El caso abrió un cuestionamiento mayor: ¿cómo se validó un documento falso en una entidad pública? Un funcionario de Reniec explicó que se aplica el principio de presunción de veracidad: “Nosotros debemos presumir la veracidad de la documentación que nos presentan. En este caso estamos hablando de un mandato judicial”. Ese procedimiento le permitió obtener un nuevo DNI con información modificada.

Nombres nuevos, padres nuevos

La policía detuvo a Rafaello Cárpena Yontop, alias Dwayne o Rafaello, tras un operativo en el Centro de Lima. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

En diciembre de 2024, Cárpena volvió a cambiar su identidad. Esta vez su acta de nacimiento lo registró como Dwight Raffaello Cárpena Llontop, hijo de Juan Carpena Escobar y nacido en Chiclayo en 1993. Su dirección oficial pasó a ser Kiev, Ucrania. Poco después, se le entregó otro DNI con nuevo nombre, respaldado por una constancia de bautismo y un acta municipal de Chiclayo.

La secuencia de cambios muestra no solo alteraciones en nombres y fechas, sino también modificaciones en la filiación paterna, un patrón que le permitió construir versiones paralelas de sí mismo según lo necesitara.

En Europa, el peruano dio un paso más. Se presentó como Nicola Raffaello Cárpena y Salcedo, con identidad española. Con ese documento logró movilizarse entre distintos países, inscribirse en universidades y aparentar una vida académica.

Documentos migratorios muestran ingresos y salidas con diferentes identidades, entre ellas Nicola Raffaello Carpena y Salcedo y Nicola Raffaello Terán Llontop. En sus redes sociales, Cárpena publicó fotografías en campus universitarios, asegurando que estudiaba derecho europeo. En la UPC de Lima también se matriculó, pero fue retirado en 2023 por bajo rendimiento, pero fue retirado por la misma casa de estudio.

Denuncias por violencia

Peruano en Kiev busca a su hijo en plena guerra Rusia-Ucrania | VIDEO: Latina Tv

La historia de Cárpena incluye denuncias policiales por agresión a su expareja, la ciudadana ucraniana Yelisabeta Zakarchuk. Según un parte policial de enero de 2018, “él la pateaba en la barriga” y la ahorcaba, hechos por los cuales fue trasladado a la comisaría de Miraflores. En abril de ese mismo año, Zakarchuk volvió a denunciarlo por violencia y retiro forzado de su domicilio.

Ese vínculo también derivó en un episodio de falsificación documental. Zakarchuk obtuvo un DNI peruano usando un acta de nacimiento que en realidad pertenecía a otra persona: Fátima Isabel Pacheco Pesantes. Reniec descubrió años después la irregularidad y dio de baja el documento.

Procesos abiertos en el país

Desde 1993, Cárpena acumuló hasta cinco registros de identidad en Reniec con diferentes combinaciones de nombres. (Captura de pantalla)

Cárpena aparece además en procesos judiciales por hurto agravado en Lima, delitos contra la vida y la salud, y acusaciones por falsedad genérica y estafa en Piura y Sullana. Varios de estos expedientes terminaron archivados, pero otros siguen en curso.

Reniec denunció formalmente a esta persona bajo su identidad vigente, y el caso fue derivado a la Procuraduría del Poder Judicial. “Estamos ante una persona que tiene y demuestra mucha habilidad para cometer fraudes”, señalaron funcionarios vinculados a la investigación.

En sus documentos varían los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el lugar de origen e incluso la filiación paterna. Lo único que permanece inmutable es su estatura: 1,83 metros. El mismo hombre que en 2022 apareció en televisión pidiendo ayuda para rescatar a su hijo en Ucrania, es hoy identificado como un personaje con cinco identidades diferentes y un historial de denuncias en el Perú y el extranjero.

