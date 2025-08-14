Perú

Defensa de Christian Cueva acusa a Pamela López de mentir sobre pensión: “Futbolista paga colegio, movilidad, casa y niñeras”

La abogada de ‘Cuevita’ asegura que su cliente cumple con sus obligaciones económicas desde antes de la demanda de alimentos

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Defensa de Christian Cueva acusa de dar ‘doble discurso’ a Pamela López: “Futbolista paga colegio, movilidad, casa y niñeras”. Latina

La defensa legal de Christian Cueva se pronunció públicamente para responder a las recientes declaraciones de Pamela López, madre de los hijos del futbolista.

El jueves 14 de agosto, la abogada del jugador se comunicó con el programa 'Ponte en la cola’ para desmentir las acusaciones sobre una supuesta falta de aporte económico por parte de su defendido.

Según explicó la representante legal Medaly Barrientos, Cueva ha asumido la manutención de sus hijos incluso antes de que se iniciara una demanda de alimentos, cubriendo gastos esenciales y de forma directa.

“El señor Christian Cueva viene aportando a la manutención de sus menores hijos muchísimo antes de que le inicien la demanda de alimentos. Él se viene haciendo cargo directamente del colegio, la movilidad, las niñeras y el mantenimiento de la casa”, afirmó.

La abogada calificó de “doble discurso” y “mentiras” las declaraciones de Pamela López, asegurando que no es cierto que el futbolista no aporte económicamente.

Defensa de Christian Cueva acusa de mentir sobre pensión a Pamela López. Captura de TV - Latina.

Cueva: “Tenemos pruebas de los pagos”

Durante la entrevista, la defensa legal de ‘Cuevita’ aseguró contar con documentación que respalda sus afirmaciones.

“Tenemos los vouchers y las boletas que emite el mismo colegio. Tenemos cómo probarlo y lo probaremos. Pese a eso, nos han interpuesto la demanda de alimentos”, indicó.

La letrada señaló que, a pesar de la demanda, el jugador continúa cumpliendo con lo que ordena la ley. En ese sentido, detalló que se ha fijado una pensión anticipada de 12 mil soles, monto que su cliente viene pagando puntualmente.

“Respetuosos de lo que dice el juez, se ha interpuesto una pensión anticipada por el importe de 12 mil soles. Mi patrocinado está cumpliendo”, recalcó.

La defensa del futbolista insiste en que la versión de López no corresponde a la realidad y busca demostrar, con pruebas, que Cueva mantiene un compromiso activo con la crianza y bienestar de sus hijos.

Defensa de Christian Cueva acusa de mentir sobre pensión a Pamela López. Captura de TV - Latina.

Christian Cueva pide rectificación a Pamela López

El 13 de agosto, Christian Cueva hizo pública la carta notarial que envió a Pamela López, exigiendo una rectificación inmediata por sus declaraciones acerca de un supuesto contacto con Paul Michael, actual pareja de la madre de sus hijos.

En el documento, el jugador negó rotundamente haber intentado comunicarse con Michael, ya sea de manera directa o a través de terceros.

“Mi persona no ha enviado ningún mensaje de texto, audio o comunicación alguna, directa, ni indirecta, a través de ninguna persona a su pareja el señor Paul Michael. En este sentido, cualquier afirmación que usted ha realizado en sentido contrario es falsa, carente de toda objetividad probatoria”, se lee en el escrito.

La carta notarial establece que Pamela López cuenta con un plazo de 48 horas para emitir una rectificación pública utilizando los mismos medios en los que hizo sus declaraciones iniciales.

El texto que Cueva espera que sea leído de forma íntegra señala: “Rectificación a favor del señor Christian Alberto Cueva Bravo. En cumplimiento del ejercicio regular del derecho, cumplo con manifestar lo siguiente: que el señor Christian Alberto Cueva Bravo no ha tenido ningún tipo de relación personal conmigo, ni me ha enviado ningún tipo de mensaje directo, ni a través de terceros, a mí o a mi pareja actual. Asimismo, retiro todas mis declaraciones anteriores, las cuales carecen de sustento probatorio, y reconozco que las mismas fueron inapropiadas y podrían haber causado daño a su imagen personal y familiar”.

Christian Cueva envía carta notarial y pide rectificación a Pamela López por asegurar que llamó a Paul Michael

‘Cuevita’ advierte acciones legales

En la misma carta, el futbolista advierte a López que debe abstenerse de continuar atribuyéndole hechos falsos que afecten su honor, reputación o a su núcleo familiar.

En caso de que la rectificación no se realice en el tiempo establecido, la defensa legal de Cueva anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones civiles contra la madre de sus hijos.

El documento fue firmado por el Estudio Jurídico Villaverde, que representa al jugador en este y otros procesos legales relacionados con su vida personal.

La disputa legal y mediática entre Cueva y López continúa sumando episodios que mantienen a ambos en el foco de la opinión pública, mientras el caso avanza en instancias judiciales.

Christian Cueva envía carta notarial y pide rectificación a Pamela López por asegurar que llamó a Paul Michael

