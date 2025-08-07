Perú

El Día Mundial de los Faros: desde cuándo y por qué se celebra a estas torres costeras

Cada 7 de agosto se rinde homenaje a los faros del mundo, estructuras que han guiado embarcaciones, inspirado relatos costeros y merecen ser protegidas como patrimonio de la humanidad

Manoel Obando

Cada 7 de agosto se
Cada 7 de agosto se reconoce la importancia de estas torres costeras, que han guiado embarcaciones y simbolizan la memoria colectiva de comunidades marítimas en todo el mundo (Andina)

El 7 de agosto se conmemora el Día Mundial de los Faros, fecha destinada a valorar la función histórica, técnica y cultural de estas construcciones costeras.

Más allá de su utilidad náutica, los faros representan memoria, identidad local y vínculo emocional para miles de comunidades marítimas. Muchos de ellos ya no operan como señales activas, pero siguen en pie como referentes arquitectónicos y puntos de interés cultural.

Esta efeméride busca visibilizar su relevancia, generar conciencia sobre su conservación y recuperar su rol como emblemas de seguridad, resistencia y belleza frente a las condiciones más extremas del océano.

Un día con origen en la historia marítima

Desde su institucionalización en el
Desde su institucionalización en el siglo XVIII, los faros han sido clave en rutas náuticas, previniendo tragedias y orientando a navegantes por generaciones. (Freepik)

La fecha fue elegida en recuerdo del 7 de agosto de 1789, cuando en Estados Unidos se aprobó una ley para financiar y mantener faros, muelles y boyas, estableciendo el primer marco legal para sistemas de señalización marítima en el país. Desde entonces, el faro no solo ha sido una guía para embarcaciones, sino también una figura cargada de simbolismo.

A lo largo del tiempo, su utilidad fue adoptada y expandida por numerosas naciones, muchas de las cuales hoy los consideran bienes patrimoniales. Cada torre, según su ubicación, ha desempeñado un rol específico en la seguridad de rutas marítimas, señalando zonas de arrecifes, canales estrechos o accesos portuarios.

Incluso antes de la electricidad, estas estructuras ofrecían señales luminosas mediante hogueras, velas o lámparas de aceite. Eran visibles en la oscuridad, en medio de tormentas, cuando todo lo demás desaparecía del horizonte.

Ingeniería y transformación tecnológica

Aunque ya no se usan
Aunque ya no se usan como antes, los faros siguen siendo símbolos de avance técnico y precisión visual frente a la fuerza del océano. (Freepik)

Los faros reflejan también la evolución de la tecnología marítima. Desde la introducción de la lámpara de Argand en el siglo XVIII hasta la lente de Fresnel en el siglo XIX, estas mejoras permitieron extender el alcance de la luz y reducir el consumo de energía.

Posteriormente, la electrificación y la automatización transformaron el trabajo de los torreros, quienes durante décadas vivieron aislados en condiciones extremas. En la actualidad, muchos faros ya no requieren personal, pero su estructura se mantiene por su valor cultural y como refuerzo visual en la navegación.

Pese a la irrupción del GPS y otras tecnologías de geolocalización, los faros siguen cumpliendo un rol complementario. Además de ser herramientas técnicas, representan estabilidad, advertencia y refugio en un entorno inhóspito.

Faros como patrimonio y experiencia

En muchos países, los faros
En muchos países, los faros dejaron de operar, pero hoy reciben a viajeros curiosos que buscan experiencias inmersivas cargadas de memoria y horizonte. (Freepik)

La conmemoración internacional ha permitido que varios países redescubran estos lugares como parte de su identidad costera. Algunos faros fueron declarados monumentos históricos, otros se transformaron en museos o centros de interpretación.

También existe una tendencia en convertirlos en espacios turísticos, ofreciendo alojamiento en instalaciones restauradas, visitas guiadas y miradores. En lugares como Noruega, Australia, Escocia y España, hay faros que funcionan como hoteles o refugios ecológicos.

Estas propuestas permiten no solo una experiencia frente al mar, sino también conectar con la historia del lugar y las historias humanas que habitaron esas torres: torreros, familias enteras, navegantes rescatados o pescadores guiados por su luz.

Durante el Día Mundial de los Faros, muchos de estos sitios abren sus puertas al público. Hay recorridos especiales, exhibiciones fotográficas, conversatorios sobre conservación y eventos culturales que fortalecen el vínculo entre la población y su litoral.

Conservación, memoria y comunidad

En muchos casos abandonados, los
En muchos casos abandonados, los faros necesitan protección urgente. El 7 de agosto llama a conservar su legado para las futuras generaciones. (Freepik)

Uno de los ejes centrales de esta efeméride es promover la protección de faros históricos. En varias regiones del mundo, organizaciones locales y voluntarios realizan trabajos de restauración, mantenimiento de senderos, limpieza de estructuras y preservación de archivos.

En países como Canadá, Argentina, Francia y Perú, los faros están incluidos dentro de catálogos oficiales de patrimonio arquitectónico o bienes de interés cultural. Sin embargo, muchas torres enfrentan riesgos por abandono, erosión marina o falta de fondos para su preservación.

Durante el 7 de agosto, se activan campañas de recaudación y llamados de atención para sensibilizar a gobiernos, turistas y comunidades. Además, radioaficionados de distintas partes del mundo participan en transmisiones especiales desde faros activos o abandonados, manteniendo viva la relación entre estas torres y las comunicaciones marítimas.

“Un faro no solo alumbra el mar; ilumina la historia de quienes dependieron de él”, comentan algunos entusiastas que cada año se reúnen para recordar el valor de estos gigantes costeros.

