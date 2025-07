Fue a Cartagena de vacaciones, pero terminó siendo estafada: peruana tuvo que pagar más de S/600 por servicios que nunca pidió

Peruana es obligada a pagar por servicios que no pidió en Cartagena. Fuente: Noticias Caracol

Cartagena de Indias, uno de los destinos más visitados por turistas latinoamericanos, ha sido escenario de un nuevo caso de abuso contra una turista. Una joven peruana denunció haber sido obligada a pagar cerca de S/618 por servicios que no solicitó mientras disfrutaba de las playas del sector Bocagrande.

El hecho ocurrió en Playa 5, una zona frecuentada por viajeros en busca de descanso y sol. Según el testimonio de la afectada, varios vendedores ambulantes se acercaron a ofrecer productos y servicios. A pesar de rechazar las ofertas, los comerciantes insistieron y, finalmente, la presionaron para realizar un pago elevado.

La turista relató que los ambulantes le ofrecieron inicialmente mariscos, los cuales rechazó porque no los consume. Luego, otras personas se aproximaron para ofrecerle masajes y trenzas. Ella aseguró que en ningún momento aceptó, pero comenzaron a realizarle trenzas sin su consentimiento. Tras varios minutos, le exigieron un pago total de 700.000 pesos colombianos, lo equivalente a S/618, forzándola a retirar el dinero desde un cajero.

Este hecho fue reportado a las autoridades locales. Gracias a una denuncia inmediata vía chat, la policía llegó al lugar, identificó a los presuntos responsables.

Turista rechazó las ofertas, pero la obligaron a pagar más de 600 soles

De acuerdo con el medio colombiano Noticias Caracol, la joven turista se encontraba en Playa 5 de Bocagrande cuando se acercó un vendedor ambulante con una bandeja de mariscos. Aunque ella rechazó el ofrecimiento, el comerciante insistió bajo la excusa de que podía probar sin compromiso.

Minutos después, se acercaron otras personas que comenzaron a ofrecerle masajes y peinados. A pesar de su reiterada negativa, le iniciaron el trenzado del cabello sin su consentimiento y luego le exigieron el pago de 150.000 pesos por ese servicio. Al no contar con efectivo, los vendedores presionaron a la turista para que se dirigiera a un cajero automático y retirara un monto mayor para cubrir los supuestos servicios prestados.

El monto total que pagó fue de 700.000 pesos colombianos. La situación provocó temor e incomodidad en la joven, quien no tuvo más opción que ceder ante la presión. El director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, indicó que los responsables no solo cobraron por algo no solicitado, sino que obligaron a la turista a desplazarse hasta un cajero para completar el pago.

Víctima reportó el caso ante las autoridades

La víctima decidió realizar la denuncia de manera inmediata a través de un canal de atención por chat habilitado para turistas en Cartagena. Este reporte permitió una rápida intervención policial en la zona. La policía logró identificar a los implicados y en algunos casos se procedió a la devolución del dinero cobrado indebidamente.

“Ella puso la denuncia por chat y enseguida llegó la policía. Encontró a las personas que son estos personajes que ustedes ven aquí y se les devolvió la plata”, declaró Jaime Hernández en diálogo con Noticias Caracol. También destacó la efectividad del sistema de denuncias digitales, que busca garantizar la seguridad de turistas y residentes en las playas del distrito.

Hernández aseguró que se trata de un nuevo caso de éxito en el uso de herramientas tecnológicas para combatir los abusos a visitantes. Las autoridades locales han reforzado la vigilancia en las playas de Cartagena con el fin de prevenir este tipo de incidentes y asegurar una experiencia segura para todos los turistas.

Las paradisíacas playas de Cartagena siguen siendo uno de los principales atractivos del Caribe colombiano. Sin embargo, hechos como este han generado preocupación entre los visitantes. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los turistas y recordaron los canales disponibles para denuncias inmediatas.