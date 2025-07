Julie Freundt se confiesa sobre la maternidad: “Cuando me dijeron que no podía ser mamá, me deprimí”. Video: TikTok Habla Serio / Latina

En una sincera y emotiva entrevista concedida al programa ‘Habla Serio’, la cantante y compositora peruana Julie Freundt habló sin filtros sobre un episodio profundamente personal: el momento en el que le dijeron que no podría ser madre biológica. Con más de tres décadas de trayectoria artística, la artista dejó de lado los escenarios por un instante para revelar una herida que marcó su vida.

“Cuando ya me dijeron ‘ya no vas a poder ser’, me deprimí. Una cosa es poder serlo y decidir no serlo, a no poder serlo”, expresó con firmeza. Freundt explicó que su imposibilidad de concebir se debió a razones de salud y que la noticia le causó una profunda tristeza que le costó superar.

“En algún momento pensé en adoptar, cuando me di cuenta que no tenía las posibilidades de ser mamá biológica”, agregó. A pesar de este duro golpe emocional, la artista sostuvo que ha encontrado satisfacción y cariño cuidando de personas a las que considera como si fueran su familia: “He cuidado de personas que yo siento como propios”, dijo con serenidad.

Freundt se confiesa sobre el amor: “No le he cerrado la puerta”

Julie Freundt también habló sobre el amor y cómo ha evolucionado su forma de ver las relaciones. A sus 60 años, la artista reflexionó sobre las personas que han pasado por su vida sentimental y cómo cada experiencia ha dejado una enseñanza. Aunque reconoce que hubo relaciones valiosas, también sabe que el momento y la madurez son esenciales para una verdadera conexión.

Julie Freundt se confiesa sobre el amor: “No le he cerrado la puerta”. Video: TikTok Habla Serio / Latina

“De todas las relaciones que he tenido, han habido algunas con las cuales yo digo ‘pucha, qué pena, se acabó’, porque de pronto no era el momento. Pero si sería una persona que hoy buscaría para compartir la vida... para mí es eso, compartir la vida”, expresó.

Con convicción, afirmó que no ha cerrado las puertas al amor: “No, ni a tener una pareja, al contrario. Pero si no la tengo, tampoco me hace infeliz”.

Además, hizo hincapié en su deseo de encontrar una relación basada en el equilibrio emocional y la autonomía personal: “Yo dije, mamá, cuando yo encuentre a la persona que tenga su vida realizada y no necesite a nadie para completar su vida, de pronto ahí, de verdad”.

La noche en que hizo bailar a Mick Jagger: “Empecé ‘Saca la mano’... y luego toqué ‘Satisfaction’”

En un giro más ligero pero no menos impactante, Julie Freundt compartió una de las anécdotas más memorables de su carrera: la vez que cantó para los Rolling Stones y logró hacer bailar a Mick Jagger. Todo ocurrió en una cena privada organizada para la legendaria banda británica en Lima.

Julie Freundt y la noche en que cantó para los Rolling Stones. Video: TikTok Habla Serio / Latina

“Era un jueves y me llaman por teléfono. ‘Julie, ¿qué vas a hacer mañana?’ No sé, ¿qué quieres que haga? ‘Lo que pasa es que hay una cena privada para los Rolling Stones y quisiéramos que cantes’. Claro”, relató entre risas.

Para esa ocasión, la artista fue acompañada por los músicos Willy Terry y Jocho Velásquez, llevando consigo una selección especial de ritmos peruanos como el zapateo y la marinera.

Durante la presentación, dos integrantes del grupo le pidieron a los guitarristas que continuaran tocando durante el intermedio. “Cuando terminamos, estaban fascinados y me decían ‘¿cuánto tiempo han ensayado los dos guitarristas para tocar como tocan?’ Y yo les dije: ‘Nunca’”, recordó con orgullo.

Julie Freundt cuenta cómo es que hizo bailar a Mick Jagger. Video: TikTok Habla Serio / Latina

El momento culminante de la noche llegó cuando Freundt, decidida a romper la seriedad del evento, interpretó con picardía una mezcla inusual pero brillante: “Intenté decirle a Mick Jagger que quería que baile y él estaba muy serio. Pero de pronto empecé ‘Saca la mano’”, una de sus canciones más conocidas.

Luego, hizo una transición sorprendente al ritmo de la mítica canción de los Stones, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: “Él se paró y se pararon todos”, contó emocionada. “Le seguía dando vueltas a la canción porque no quería terminar y a todo el público le gustó y se pararon haciendo coros y dijeron ‘cool’”.