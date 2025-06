Ministro de Transportes advirtió que Rafael López Aliaga debe ver si la MML tiene presupuesto para el funcionamiento de los trenes

El MTC hace recomendaciones sobre los trenes de la MML . Foto: Andina / Andina

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, expresó su sorpresa ante el anuncio de una “marcha blanca” para el sistema de trenes entre Lima y Chosica, señalando que “no hay una obra iniciada” y que espera una pronta reunión de coordinación entre la Autoridad de Transporte Urbano y el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga.

“La marcha blanca se da cuando una obra está concluida, se da días o semanas antes para ver qué defectos u observaciones por corregir a la obra ya concluida. Entonces, me sorprende que se hable de una marcha blanca cuando no hay una obra concluida, ni siquiera iniciada”, enfatizó en declaraciones a RPP.

“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejectuar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación, y eso no requiere menos de un año”, añadió.

Trenes donados por Caltrain rumbo al Callao: López Aliaga inspecciona el primer embarque en EE.UU. Foto: captura MML

¿Habrá marcha blanca?

El contexto de este desencuentro institucional se remonta al anuncio del alcalde López Aliaga, quien aseguró que antes de finalizar el mes de julio se pondría en marcha la operación de los trenes donados por el estado de California.

Sandoval Pozo subrayó la importancia de una coordinación efectiva entre las entidades involucradas. “Espero una pronta reunión entre la Autoridad de Transporte Urbano y su presidente con el señor alcalde de la ciudad de Lima, Rafael López Aliaga, para que se ponga en coordinación y puedan, si tiene algún proyecto, coordinar”, declaró.

Según sus palabras, han existido reuniones previas entre las partes, pero el proceso de diálogo se encuentra estancado. “Han habido reuniones previas pero luego sé que la ATU o el MTC le ha enviado una carta para seguir conversando con respecto a este proyecto del señor López Aliaga y hasta ahora no ha recibido respuesta el MTC para ver cómo se puede encaminar dicho proyecto”, añadió.

En cuanto a las alternativas para la ejecución del proyecto, el titular del MTC planteó la posibilidad de utilizar la concesión existente y firmar una adenda que incorpore los estudios necesarios para ampliar el alcance de la obra. “Este procedimiento duraría menos de un año”, precisó durante su visita a la ciudad de Cusco, donde supervisó los trabajos del aeropuerto internacional de Chinchero.

Rafael López Aliaga aseguró que marcha blanca del Tren Lima- Chosica se hará en julio y reta al MTC. (Foto: Infobae Perú/FB: Municipalidad de Lima/Rafael López Aliaga)

Principal reto de los trenes

Uno de los principales retos técnicos se relaciona con la altura de los puentes en la ruta programada. El puente Ángeles, en el límite con Chaclacayo, y el puente Caracol, cerca de la Universidad La Cantuta, no contarían con la altura suficiente para permitir el paso de los vagones de doble nivel. La Municipalidad Metropolitana de Lima no ha respondido a las críticas ni ha aclarado si los trenes pueden pasar por debajo de estos puentes. En sus redes sociales, la MML difundió una fotografía que mantiene el recorrido original, pero la incertidumbre persiste. Si los trenes no logran atravesar estos puntos críticos, el inicio del proyecto ferroviario podría retrasarse de manera indefinida.

El alcalde López Aliaga anunció que los trenes donados, con más de cuatro décadas de uso, cubrirán la ruta Chosica–Lima en horarios de alta demanda: de 5 a. m. a 9 a. m. rumbo al centro de la capital y de 17:00 a 21:00 en dirección contraria. Según el burgomaestre, esta medida busca aliviar el tráfico en los sectores más congestionados de la ciudad, ofreciendo una alternativa de transporte masivo para miles de limeños que diariamente enfrentan largas horas de desplazamiento.

El proyecto, sin embargo, ha sido objeto de críticas desde diversos frentes. Una investigación publicada por La Encerrona reveló el avanzado deterioro de los vagones, muchos de los cuales presentan grafitis, óxido y señales visibles de desgaste. A esto se suma la preocupación por el impacto ambiental: al tratarse de locomotoras diésel, expertos advierten que podrían emitir más de 40 sustancias químicas perjudiciales para la salud. Esta advertencia ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientales y especialistas en salud pública, quienes cuestionan la idoneidad de importar material rodante antiguo y contaminante.