Macabro crimen de bailarina y hombre en Tumbes: fueron asesinados y calcinados por desconocidos

Crimen de bailarina y hombre estremece Tumbes: asesinados y calcinados | Latina TV

Le gustaba subir videos a TikTok, bailar sobre el escenario y mostrar su talento al mundo. Yeny Lida Edith Laura Halanoca, de tan solo 24 años, era una joven artista que conquistó públicos en el sur del país antes de convertirse en víctima de un crimen brutal. Su cuerpo fue hallado calcinado en un paraje del caserío Belén, en el distrito de Pampas de Hospital, región Tumbes. A su lado, también calcinado, yacía el cadáver de Juan Antonio Quispe Quintana, un padre de familia natural de Ayacucho.

Ambos fueron encontrados el pasado 20 de junio, pero recién seis días después los peritos del área de Medicina Legal pudieron identificar sus restos de la joven mediante un odontograma forense, en un caso que ha generado gran incertidumbre por el estado en que fueron hallados los cuerpos.

De acuerdo a la información detallada en Latina Noticias, tras el hallazgo, el Ministerio Público emitió un comunicado solicitando apoyo para identificar a la mujer hallada con el 80% del cuerpo incinerado. En dicho reporte, se indicó que la víctima presentaba un bracket en la mandíbula inferior, lo que permitió a los forenses avanzar con la identificación odontológica.

Un hombre y una mujer fueron hallados quemados en una zona de Tumbes | Foto captura: Latina Noticias

Finalmente, el cruce de datos permitió confirmar que se trataba de Yeny Laura, joven artista que integró la agrupación musical 'Tu Relajo de Amor’ en la ciudad de Juliaca.

Violencia extrema

El informe forense también reveló un detalle clave en la investigación: tanto Yeny como Juan Antonio presentaban fuertes hematomas en la cabeza, lo que presuntamente les causó la muerte antes de ser incinerados. La causa oficial preliminar es traumatismo cráneo encefálico.

“Ha sido una pelea. Es decir, los han podido reducir a palazos, una pelea civil. Estamos viendo eso porque es un TEC que le han fracturado el cráneo a los dos. Parece que tuvieron ahí, una situación de venganza, no ha sido sicariato esto”, indicó una fuente policial vinculada al caso.

Un vínculo que aún no se explica

Hasta el momento, se desconoce qué relación unía a Yeny y Juan Antonio. El entorno de la joven ha expresado que no conocían al hombre hallado junto a ella. El manager de Tu Relajo de Amor, agrupación con la que Yeny trabajó en el sur del país, declaró:

“No, no tengo conocimiento del señor. Ella tenía un enamorado, pero de Puno, no del sector de Ayacucho o de Chiclayo. Me dijo que se iba por motivos de trabajo con otra agrupación por Arequipa”.

Las declaraciones del representante artístico refuerzan la confusión sobre cómo ambos cuerpos terminaron juntos en Tumbes, una zona alejada de los lugares en los que solían residir o trabajar.

Familias viajaron a Tumbes a recoger los restos

Tras la identificación oficial, los abogados de ambas familias se desplazaron a Tumbes para recoger los cuerpos y realizar los trámites correspondientes. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento público por parte de los familiares, pero fuentes cercanas indicaron que se encuentran consternados por la violencia con la que se cometió el crimen.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan investigando el caso, mientras se recogen indicios en la zona donde fueron hallados los cuerpos. Se analiza también la actividad reciente en los teléfonos móviles de las víctimas y sus redes sociales para reconstruir sus últimos movimientos.

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Perú es de las más bajas en América Latina. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Hasta el 26 de junio de 2025, el Sistema de Defunción (SINADEF) reporta un total de 1,060 homicidios a nivel nacional en Perú. Este dato refleja un creciente problema de violencia en diversas regiones del país, con un aumento notable en los casos de crímenes violentos. En la región de Tumbes, hasta la fecha, se han registrado 38 homicidios.