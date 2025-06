Ethel Pozo enfrenta a Christian Cueva por amenaza de demanda y mencionar a Gisela Valcárcel: “Soluciona tus temas personales”

Ethel Pozo contesta a Christian Cueva por amenaza de demanda y mencionar a su madre. América Hoy

Luego que Christian Cueva usara el pódcast ‘Denganche’ para criticar el programa América Hoy, amenazara con tomar medidas legales y mencionar a Gisela Valcárcel, Ethel Pozo no dudó en responderle. El futbolista indicó que admira a la experimentada conductora, es por ello que le sorprende el tipo de programa que tiene su hija.

“Me sorprende mucho porque tengo admiración por Gisela (Valcárcel)y está teniendo un programa donde está su hija (Ethel Pozo) y otras personas que no conozco… pero ya está, suficiente”, dijo fastidiado.

En la edición del 25 de junio de América Hoy, Ethel Pozo se tomó unos minutos para contestar al deportista.

“A ver, a Christian lo conocí en el baby shower de Brunella Horna y debo decir lo que yo vi ese día: una persona muy criolla, muy alegre, muy bonachón, muy fiestero. Mi esposo se tomó foto con él. Claro, es un futbolista que ha dado tantas alegrías a los hinchas, a los hombres que le gusta el fútbol y a las mujeres. Entonces, nos cayó bien. Ahora, a mí se me borró la sonrisa cuando vi las agresiones a su esposa (Pamela López), la física, las que pasaron en los noticieros”, empezó diciendo Ethel Pozo, para luego contestar directamente al deportista.

Christian Cueva y Pamela López estuvieron en el baby shower de Brunella Horna y Richard Acuña. IG Brunella Horna.

La respuesta frontal de Ethel Pozo

Ethel Pozo indicó que no existe ningún problema con él. Al contrario, lo único que hace es su trabajo y debe tocar los temas que tocan todos los programas de espectáculos, pues es de interés público.

“Christian, aquí nosotros hacemos nuestro trabajo. Yo soy una dama, una profesional que siempre voy a tratar con respeto a cualquier ser humano como me gustaría que sean siempre conmigo, sin faltar el respeto. Pero no puedo dejar de entrevistar a la doctora Rosa Sasieta, y que nos diga cómo van las demandas. El tema de tu pareja que tomó fotografías según tu esposa, a tus menores niños. O sea, eso es mi trabajo y tengo que hacerlo. Y lo voy a hacer porque, además, no estoy de acuerdo con la agresión física que yo vi”, señaló.

Ethel Pozo enfrenta a Christian Cueva por criticar América Hoy.

“Eres un personaje público. Lo único que yo podría decirte es un consejo, que si hay límites, pero los límites los pone uno. No muestres tu vida privada. Si uno quiere que te respeten, no muestro nada de mi vida privada. Muéstranos toda tu labor futbolística, que para eso tienes muchísimo talento y todos lo sabemos. Pero si sigues mostrando las canciones con tu pareja, el amor en los conciertos, entonces te expones a que este programa y todos los medios escritos de prensa y de internet toquen el tema”, señaló.

Respecto a mencionar a Gisela Valcárcel, resaltando que le sorprende el tipo de programa que tiene su hija Ethel, junto a “otras personas que no conozco”, la conductora lo tomó con gracia. Pozo indicó que está confundida. “No se si es mejor o peor que me haya mencionado”, dijo la comunicadora.

Christian Cueva envía mensaje a Gisela Valcárcel y advierte acciones legales contra ‘América Hoy’ por exponer sus problemas con Pamela López ante el Emelec. Video: Denganche

No hace caso a advertencia de demanda

Después de escuchar otro clip de las declaraciones de Christian Cueva, Ethel Pozo le aseguró que si cuida su vida personal, ella y sus compañeros no volverán a mencionarlo. De lo contrario, continuarán igual, haciendo caso omiso a la advertencia de Cueva y su intención de tomar medidas legales.

“A título personal, le diría Christian Cueva: cierra puertas, no vuelvas a salir cantando. No hasta que soluciones temas personales. Sí tú cierra las puertas de tu vida privada, ya no te va a tocar. Dedícate a lo que tú eres excelente, no vuelvas a exponerte, porque además la situación es muy complicada. Está por un lado el tema judicial, no eres aún soltero, Entonces, si tú sí quieres vivir tu vida feliz y tranquilo con tu nueva pareja, ciérrala“, sentenció la hija de Gisela Valcárcel.

Christian Cueva envía mensaje a Gisela Valcárcel y 'América Hoy' por exponer sus problemas con Pamela López ante el Emelec.

Janet Barboza no se quedó atrás y también respondió a Christian Cueva, indicando que esta reacción no nace del futbolista. A su parecer. el origen sería Pamela Franco, quien le abría pedido que les den un ultimátum a las conductoras de América TV.

“Hay que concentrarnos. ¿Se acuerdan cuando nuestro compañerito Christian Domínguez estaba acá en el set y alguien lo llamaba para que nos ponga en nuestro lugar porque no le gustaba algún comentario? Entonces este aclaré, esta cuadrada que nos quiere dar, tiene nombre y apellido. Es mi opinión. Pamela Franco levantó el teléfono como lo hacía antes con el otro Christian, y le dijo: ‘mi amor, tú, por favor, cuadra a estas chicas’“, fueron la palabras de la polémica conductora.

Janet Barboza acusa a Pamela Franco de pedirle a Christian Cueva que "cuadre" a América Hoy. Instagram.