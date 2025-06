Vecino del Rímac construye su casa con un poste dentro y pone en riesgo a peatones: cables cuelgan sobre la pista

Fuente: 24 horas

Un hecho insólito ha llamado la atención de los residentes del sector San Juan de Amancaes, en el distrito limeño del Rímac, donde un ciudadano levantó su vivienda alrededor de un poste, aparentemente de telefonía, dejando la estructura metálica literalmente en la antesala.

De acuerdo con un informe del programa 24 Horas de Panamericana Televisión, la edificación no solo encierra el poste, sino que ha generado la caída de los cables, los cuales ahora cuelgan peligrosamente sobre la vía. Ante esta situación, los vecinos colocaron una segunda estructura con la intención de desviar los cables y devolver la seguridad al entorno. No obstante, la medida no dio resultado.

Una representante de la zona denunció que “los cables se han descolgado y están invadiendo prácticamente toda la pista de estacionamiento, poniendo en riesgo”. Según explicó, el problema comenzó con esta construcción que ocupa parte del espacio público.

“Está fuera de norma porque invade casi dos metros de la vereda. Al invadir, esta curva es complicada de acceder porque acá entra, abastecen el camión de basura, bomberos y demás. A veces no pueden pasar porque han hecho una suerte de paradero informal”, señaló la moradora en diálogo con la televisora.

Los residentes intentaron instalar un poste adicional para desviar los cables, pero la falta de conocimientos técnicos agravó la situación

La misma vocera indicó que la obra representa un obstáculo para el paso de vehículos y peatones. “Todo este foco, sumado a esta construcción que deja sin vereda y sin acceso normal a las personas. Esta construcción (...) informal deja el poste adentro con los cables que de alguna manera alteran la construcción. Por eso los vecinos instalan un nuevo poste, jalan estos cables con personas que no saben de este tema, y lo ponen por poner, y tensan estos postes de al lado”, añadió.

Los cables, al quedar tensos y sin soporte técnico, amenazan con desplomarse. “Al exponer estos cables ha tensado, hay uno a punto de colapsar y con peligro inminente. Se ha reportado a la municipalidad y entiendo que esto es de telefonía, entonces lo tiene que ver un tercero. Sin embargo, mientras pasa eso, de alguna manera hay que cercar y no exponer a las personas. Hay que actuar antes de los hechos. Hasta ahora no hay una respuesta clara”, dijo.

Los habitantes del lugar exigen la intervención inmediata de las autoridades, ya que el peligro continúa y la estructura construida de forma irregular sigue afectando la seguridad de quienes circulan por la zona. La situación lleva más de una semana sin recibir atención municipal. Algunos postes tienen hasta 50 años y podrían derrumbarse debido al peso excesivo de los cables que soportan.

En diálogo con Latina Noticias, un vecino recordó anteriormente que la estructura a punto de colapsar fue instalada “desde 1994 por ”la empresa Movistar; sin embargo, de ahí se han aprovechado otras empresas, incluso las informales, para colgar sus cables”.

A pesar de las denuncias vecinales, el problema lleva más de una semana sin atención

Retiros de cables

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó a mediados de junio que, en el marco de la Ley N.º 31595, se han retirado más de 200 toneladas de cableado aéreo en desuso o mal estado en diversas regiones del país. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad pública, el orden urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.

De acuerdo con información oficial, más de 16.600 calles han sido intervenidas gracias a la coordinación entre autoridades locales y empresas de telecomunicaciones. Lima encabeza la lista con 7.564 calles intervenidas, seguida por Piura con 2.557.

Entre las empresas más activas en este proceso figuran América Móvil, con más de 140 toneladas retiradas; Telefónica del Perú, con más de 10; y Empresas de Telecomunicaciones Alfa, con más de 4.