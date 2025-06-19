Reniec: descubre los 8 trámites que puedes hacer todo este 2025 sin salir de casa

Algunas usuarias esperan en una de las agencias del Reniec en Lima. (Andina)

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¿Cansado de hacer largas filas y perder medio día solo para un trámite? Este 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reforzó su plataforma virtual con una serie de servicios que permiten a los ciudadanos realizar sus gestiones sin pisar una oficina o agencia.

Desde duplicados del DNI electrónico hasta solicitudes de actas, los usuarios pueden acceder a al menos ocho trámites clave desde su computadora o celular, de forma sencilla, rápida y sin aglomeraciones.

A través del portal oficial del Reniec (www.reniec.gob.pe), cualquier persona puede realizar diversos procedimientos sin necesidad de acudir presencialmente. Todo se encuentra centralizado en la sección de “Servicios en línea”, donde se despliega un menú con múltiples opciones útiles. Entre las más destacadas figuran las siguientes:

Conoce cómo verificar tus datos en esta plataforma. (Foto: Reniec)

Duplicado del DNI o DNI electrónico: Si extraviaste tu documento o se encuentra deteriorado, puedes solicitar una copia desde la web. El proceso ofrece dos modalidades: ingresando tus datos personales o utilizando el aplicativo DNI BioFacial, que reconoce tu identidad mediante una fotografía. El costo es de S/ 41 y el tiempo de entrega, en Lima, es de aproximadamente siete días. Renovación del DNI por caducidad: Para quienes tienen un documento vencido o próximo a vencer, la plataforma permite tramitar la renovación sin necesidad de acercarse a una sede. Basta con ingresar a la web, completar los datos requeridos y seguir los pasos para validar la información. Solicitud de actas y partidas certificadasYa no es necesario acudir a una agencia para obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción. Este documento puede pedirse en línea y el sistema incluso permite hacerle seguimiento hasta que esté listo para ser recogido. Certificado de inscripción: También conocido como C4, este documento acredita la existencia del ciudadano en el registro civil. Puede solicitarse directamente desde la plataforma digital, en pocos pasos y sin complicaciones. Rectificación de estado civil (de soltero a casado): Si te casaste y deseas actualizar tu información, puedes hacerlo desde casa. Esta opción permite modificar el estado civil consignado en tu documento, siempre que cuentes con los requisitos y sustento adecuado. Rectificación de domicilio: Este es uno de los trámites más consultados. Si cambiaste de residencia y deseas que tu DNI refleje tu nueva dirección, puedes gestionarlo virtualmente. Solo necesitas seguir las instrucciones del sitio web y validar la nueva información. Validación de copias certificadas de actas: Para verificar que una copia entregada por Reniec sea legítima, la web cuenta con un servicio de validación que confirma su autenticidad con el código de seguridad del documento. Devolución por pago de tasas no utilizadas: En caso de haber hecho un pago por un trámite que no llegaste a concretar, la página te permite gestionar la devolución correspondiente.

Todos estos procesos están acompañados por un sistema de pago digital que acepta tarjetas de crédito, débito y enlaces con aplicativos como Págalo.pe. Esto agiliza la experiencia y permite completar la operación sin complicaciones adicionales.

El DNI electrónico 3.0

Una de las novedades más relevantes de este año es el lanzamiento del DNIe 3.0, una versión actualizada y más segura del documento nacional de identidad. Este reemplazará de forma gradual al anterior y ha sido calificado como uno de los más modernos de América Latina.

El nuevo DNI está fabricado con policarbonato y cuenta con 64 elementos de seguridad, entre ellos, imágenes microscópicas, un chip criptográfico avanzado, un código QR único y un diseño que celebra la riqueza cultural del país. En el anverso aparece el gallito de las rocas, mientras que en el reverso figuran referencias visuales a la cultura Asháninka, la danza de la marinera y las ruinas de Chan Chan. Machu Picchu continúa como el ícono principal.

Conoce en qué distrito de Lima podrás tramitar o renovar tu DNI electrónico totalmente gratis durante todo junio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El costo del documento es el mismo que el del duplicado: S/ 41. Para obtenerlo es necesario realizar el pago y acercarse a una oficina del Reniec con el comprobante y el DNI anterior. Este nuevo documento no solo fortalece la identidad ciudadana, sino que será fundamental para avanzar hacia el voto electrónico, de acuerdo con la Ley n.° 32270.

La apuesta del Reniec por la digitalización ha transformado la forma en que los ciudadanos interactúan con la entidad. Con estas mejoras, muchos peruanos podrán evitar desplazamientos innecesarios, reducir tiempos de espera y acceder a trámites oficiales desde cualquier punto del país