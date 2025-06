Madre de Milett Figueroa enfureció contra Valeria Piazza: “Te expresas bien feo para ser una Miss”

Madre de Milett Figueroa y Valeria Piazza se enfrentan | América TV

Un tenso intercambio se vivió la mañana del jueves 12 de junio en el set de ‘América Hoy’, cuando Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, acudió al programa para aclarar sus declaraciones sobre un presunto intento de envenenamiento contra su hija durante el certamen Miss Perú 2016.

Ante la repercusión de sus palabras, la madre de Milett Figueroa buscó matizar la situación y subrayó que, aunque el susto fue real, nunca se formalizó ninguna denuncia ante la policía.

“No agrandemos esta historia, que no fue nada bonita. Denuncia no hubo. He dicho únicamente lo que el doctor dijo, que era un envenenamiento”, explicó Martha Valcárcel en ‘América Hoy’. Según contó, aquel episodio se vivió con mucha tensión, pero quedó solo en la esfera familiar y jamás escaló a una denuncia oficial.

Milett Figueroa postuló al Miss Perú 2016, pero se retiró de la competencia por motivos de salud.

Sus palabras generaron incomodidad y cuestionamientos, sobre todo por parte de Valeria Piazza, ganadora de aquella edición y actualmente conductora de televisión. “Esas acusaciones son bastante graves”, replicó la exreina de belleza, quien considera que el caso debió haber sido llevado a las autoridades.

“Hay casos de envidia en los concursos: te pueden romper el vestido o te esconden las extensiones. Pero un intento de homicidio por envenenamiento es bastante grave. A mí me dio miedo. Entonces yo digo, en ese momento éramos 90 chicas, si había una asesina entre las candidatas, ¿por qué no se habló del tema?”, preguntó al aire.

Martha Valcárcel insistiendo en que sus palabras no debían tomarse como una acusación formal. “Hablemos como gente consciente, simplemente dije lo que dijo el doctor. No es un caso de broma”, señaló. Sin embargo, Piazza insistió en que el tema merecía mayor seriedad.

Martha Valcárcel aclara en 'América Hoy' sus declaraciones sobre el presunto envenenamiento a Milett Figueroa en Miss Perú 2016.

Mamá de Milett confrontó a Valeria Piazza

Fue en ese momento que la madre de Milett Figueroa confrontó directamente a Valeria, cansada de que el caso fuera sacado de proporción: “Valeria dice que hubo una asesina, tampoco que se exprese así. Perdóname, pero déjame explicarte. Eres una niña hermosa, te ganaste la corona, felicitaciones. Pero no te expreses así, niña. Tú todavía eres joven, no conoces. Yo sí conozco todo lo que es del medio televisivo”.

La Miss Perú 2016 intentó defenderse, pero doña Martha la interrumpió molesta. “Decir que quieres saber cuál es la asesina es feo. Bien feo para una Miss como tú”, le dijo a modo de reproche.

Cuando finalmente tuvo la palabra, Valeria Piazza aclaró que había escuchado las declaraciones de doña Martha en ‘Amor y Fuego’. “¿No dijiste que querían sacar a Milett de la competencia porque era una candidata muy fuerte y que por eso la quisieron matar?”, le preguntó, a lo que doña Martha respondió rápidamente: “No dije eso. Escuchaste mal, en ningún momento dije eso”.

Valeria Piazza, ganadora de Miss Perú 2016, cuestiona la gravedad de las acusaciones y pide mayor seriedad en el tema.

Jessica Newton responde a doña Martha

La directora del certamen Miss Perú negó contundentemente las afirmaciones de Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien aseguró que alguien intentó envenenar a su hija durante su participación en un concurso de belleza.

“Estoy totalmente enfocada en el Miss Perú. Tengo a una chica compitiendo en Polonia, porque mis reinas viajan solas. Tengo mucho trabajo como para perder mi tiempo. Me has hecho reír, te agradezco”, afirmó la exreina de belleza, minimizando las acusaciones de doña Martha.

Al ser repreguntada, Newton se mantuvo al margen y sugirió que consulten a otras voces presentes en esa edición del certamen. “Cualquier día pregúntale a Valeria Piazza, ella compitió ese año y ganó ese año”, señaló.

Jessica Newton responde a Doña Martha por decir que quisieron ‘envenenar’ a Milett Figueroa en el Miss Supertalent | América TV