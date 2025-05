Betssy Chávez busca quebrar el juicio por el golpe de Estado: Expremier recusa a todos los jueces del tribunal

Expremier acusa a magistrados de no garantizar la imparcialidad en el proceso en el que se pide 25 años de prisión en su contra. Foto: composición Infobae/Poder Judicial

Luego de que no prosperara su recusación contra la jueza suprema provisional Norma Carbajal, la expremier Betssy Chávez anunció que recusará a todos los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Esto con el objetivo de que sean apartados y ya no estén a cargo del juicio contra ella, Pedro Castillo y otros acusados por el fallido golpe de Estado.

El argumento de Chávez para recusar a todos los jueces sigue siendo la presencia de la magistrada Norma Carbajal, a quien los acusados señalan de no ser imparcial.

La expremier ahora afirma que los jueces José Neyra Flores e Iván Guerrero López también han “contaminado” el proceso al rechazar la primera recusación y permitir que la magistrada siga como parte del tribunal.

Jueza Norma Carbajal fue recusada en dos ocasiones durante el juicio contra Pedro Castillo. Foto: composición Infobae

¿Qué pasa si todos los jueces son recusados?

Más allá de que los jueces sean apartados del proceso, en el caso de Pedro Castillo, las consecuencias de una eventual exclusión de todo el tribunal serían irreversibles debido a que ya se encuentra en juicio oral.

El Código Procesal Penal permite solo un reemplazo de un juez durante el juicio oral, pero con la condición de que el nuevo magistrado que se integre al colegiado no sea cambiado.

Si más de un juez de un colegiado es retirado, como pretende Betssy Chávez con su nueva recusación, se deja sin efecto todo lo avanzado en el juicio oral, debiendo comenzar de nuevo. Es decir, se daría el quiebre del juicio.

Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial

El juicio oral por el golpe de Estado tendría que iniciar de nuevo y se perdería todo lo actuado a la fecha: las declaraciones de todos los testigos, las pruebas periciales y pruebas documentales analizadas.

El presidente de la Sala Suprema Penal Especial, el juez José Neyra Flores, indicó que este martes 20 de mayo se continuará el trámite de la nueva recusación de Betssy Chávez, quien exige que se llame al nuevo colegiado para que resuelva su recurso.

El nuevo show de Pedro Castillo

El expresidente Pedro Castillo protagonizó un nuevo espectáculo en la última sesión del juicio oral. Ahí apoyó la recusación contra la jueza Norma Carbajal, alegando que esta habría adelantado su juicio en su contra.

Castillo argumentó que la magistrada manifestó en trece ocasiones que él había cometido el delito de rebelión, lo que, según él, se está desvaneciendo debido a la falta de pruebas concluyentes.

Asimismo, el golpista insistió en que se le ha intentado silenciar al no permitirle hacer uso de la palabra durante el juicio. Sin embargo, el tribunal ha explicado que la decisión de limitar sus intervenciones se debe a las constantes faltas de respeto y a sus argumentos que no guardan relación con la etapa del juicio actual. “Siempre se me ha querido amordazar porque he querido decir la verdad”, sostuvo.

Pedro Castillo anuncia denuncia contra jueza ante la JNJ y abandona la sala. Video: Justicia TV

En su defensa, Pedro Castillo declaró que las acusaciones de rebelión en su contra son infundadas, ya que no hubo un alzamiento armado, como lo requiere el artículo 346 del Código Penal peruano. En este contexto, él afirmó que ni siquiera se encontró “un cortador de uñas” como evidencia en su entorno.

El exmandatario también cuestionó la posición de los congresistas que han declarado como testigos en su juicio, subrayando la supuesta incoherencia de tales testimonios cuando se asegura que intentó cerrar las instituciones del país.

Por otro lado, informó que ha promovido una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia contra Carbajal, alegando vicios procesales y mal desempeño de sus funciones.

Este sería el segundo intento de denuncia funcional contra la jueza durante este proceso. El abogado de Castillo, Javier Adrianzén, ya había presentado una denuncia similar en anteriores ocasiones contra Carbajal y otros magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Aunque Castillo se retiró inesperadamente de la sesión, el presidente del tribunal no se opuso, lo que sugiere que pudo haberse debido a razones médicas, específicamente para tratarse por un cuadro de lumbalgia.