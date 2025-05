Cónclave 2025: últimas noticias desde Perú y la fumata negra del día 1 que evidencia que aún no hay nuevo Papa

La receta de ‘pasta del Cónclave’ que (supuestamente) nació como instrumento de presión para los cardenales: sencilla, rápida, y muy italiana Aunque sus orígenes no están muy claros, este plato podría haberse integrado en la tradición del Cónclave por voluntad del papa Gregorio X

Cardenales llegan al primer día del cónclave para elegir al sucesor del fallecido papa Francisco (Vatican Media vía AP)

Más que una tradición centenaria, en el origen de la llamada “pasta del Cónclave” habría una leyenda. Un mito, si no directamente “una invención”, según explica la historiadora y experta en recetarios de cocina Mila Fumini. Se trata de una receta sencilla que (habiendo comenzado el Cónclave de 2025, que desde las 16:30 de hoy reúne a 133 cardenales, que aún no se han puesto de acuerdo para elegir al nuevo pontífice) despierta curiosidad, aunque no hay constancia alguna de ella en los documentos oficiales.