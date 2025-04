Xiomy Kanashiro responde a Darinka Ramírez y asegura que devolvió los 15 mil soles a Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro rompió su silencio para aclarar la polémica en torno al depósito de 15 mil soles que recibió de parte de su pareja, Jefferson Farfán. La información fue revelada por Darinka Ramírez, madre de la última hija del exfutbolista, en una entrevista con Magaly Medina.

Kanashiro, durante su programa de YouTube ¿Ahora qué?, la noche del 15 de abril, explicó a detalle la razón detrás de este préstamo y dejó claro que no se trataba de un regalo, como algunos habían interpretado.

La popular ‘Chinita’ relató que, el pasado 11 de enero, se encontraba mal de salud y no podía acudir a un banco para realizar un depósito urgente. Ante esta situación, le pidió a Jefferson Farfán que le prestara 15 mil soles para poder cumplir con un compromiso financiero.

“Bebé, tengo un problema bien grande. Me olvidé de darle a Mila la plata y ella ha salido. Tengo que depositar eso hoy día. Tú tienes 15 mil soles en tu Interbank y tú agarras el efectivo de acá”, se escucha en el audio que Kanashiro presentó en dicho espacio digital.

La bailarina explicó que en ese momento se encontraba medicada y no podía depositar al banco el dinero que tenía en casa. Además, añadió que Mila, quien es una prima de Farfán, no podía ayudarla porque no estaba en el inmueble.

“Yo necesitaba el dinero urgente para pagar a una persona por un proyecto que tengo, y todos los 11 tengo pagar y esta vez tenía que pagar una cantidad específica”, detalló Xiomy, subrayando que fue una situación de emergencia.

Xiomy Kanashiro muestra chats con Jefferson Farfán que demuestran los motivos por los que le pidió 15 mil soles. YouTube: TVMOS+.

Xiomy Kanashiro asegura que devolvió el dinero

Tras recibir los 15 mil soles de parte de Farfán, Xiomy explicó que no hubo un intento de quedarse con el dinero. Según indicó, al día siguiente de recibir el préstamo, ella devolvió el monto a Jefferson porque lo tenía en efectivo en la casa

“Yo lo devolví. Él tenía la plata en efectivo en la casa, un día antes comenzamos a contar mi plata, incluso cuando lo hemos contado había 500 de más... y dije, ‘mañana lo vamos a depositar’”, explicó Kanashiro, dejando claro que se encargó de devolverle el dinero a su pareja en el momento en que la situación fue normalizada.

Xiomy también precisó que el dinero no fue utilizado para ningún gasto personal, sino para cubrir los pagos relacionados con los trabajadores que Jefferson Farfán tiene en su casa.

“Los 15 mil soles los utilizamos al siguiente día para pagar al personal de la casa, porque Jefferson Farfán tiene personas que laboran con él. Ese dinero él lo tenía para algo”, aseguró la bailarina.

La relación con Jefferson Farfán

La aclaración de Xiomy Kanashiro no solo aclaró la situación del dinero, sino también el vínculo con Jefferson Farfán. A lo largo de la entrevista, Xiomy expresó su agradecimiento por el apoyo de Farfán, pero insistió en que no se trataba de un gesto generoso, sino de un préstamo que luego fue devuelto sin ningún inconveniente. Además, subrayó que las declaraciones previas que insinuaban que el dinero había sido un regalo estaban equivocadas.

“Esto es un proyecto que tengo, es mi dinero, a mí nadie me tiene por qué prestar. Si mi pareja por A o B quiere regalarme, bienvenido sea, pero él sabe perfectamente que a mí no me ha prestado nada, su familia lo sabe y mi familia lo sabe”, reiteró Xiomy, mostrando una postura firme ante las especulaciones generadas por la noticia de Darinka Ramírez.

Xiomy Kanashiro revela que le devolvió los 15 mil soles a Jefferson Farfán YouTube: TVMOS+.