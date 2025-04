Padre de Ollanta Humala asegura que no lo visitará en la cárcel por no indultar a Antauro Humala

Padre del expresidente adelantó que no visitará a su hijo. | 24 horas

Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta, se refirió a la condena de 15 años de prisión contra su hijo por lavado de activos. Aunque consideró que no estaba de acuerdo con la sentencia, resaltó que no lo visitará en el penal de Barbadillo donde se encuentra recluido.

En diálogo con 24 horas, el abogado aclaró que su ausencia no responde a los ilícitos en los que está involucrado, sino a no haber perdonado a Antauro Humala cuando tenía la oportunidad. “Pensándolo bien, no debo ir porque no puedo tomar un café con un hijo que, estando en el gobierno, tuvo en tortura a su hermano”, dijo.

Agregó que el expresidente Alan García, previo a culminar su mandato, le propuso indultar a Antauro, pero que el fundador del Partido Nacionalista Peruano se negó. “Le dijo ‘mira Ollanta, si tú quieres lo indulto y me voy’”, reveló.

Isaac Humala descartó visitar a su hijo, internado en el penal de Barbadillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Sobre la sentencia dictada contra su hijo y su nuera Nadine Heredia por delitos de lavado de activos relacionados con el caso Odebrecht, cuestionó la legitimidad del fallo judicial, argumentando que “la mayoría de los que han fallado no son jueces supremos”. Además, dirigió duras críticas hacia la exprimera dama, quien ya se encuentra asilada en Brasil, a quien calificó como “la más pecadora” durante el tiempo en que ambos estuvieron en el poder.

“¿Qué pasa ahí, cuál es la diferencia de calidad como persona de Nadine Heredia y Ollanta Humala? La más pecadora que se ha visto... en el tiempo que estuvieron en el poder. Todo el mundo le echa la culpa a Nadine, que de un comienzo le gusta el dinero", expresó Isaac Humala al hacer hincapié en que a su nuera le redujeron 11 años, mientras que a su hijo solo 5 de los solicitados por la Fiscalía.

En ese sentido, la calificó de “viva” e indicó que “era muy ambiciosa”, pero también “lúcida”, por lo que hoy se encuentra en Brasil y no en la cárcel como su esposo. “Todo el mundo le echa la culpa del mal gobierno que haya podido tener Ollanta”, añadió.

Isaac Humala se pronuncia por la condena de 15 años de prisión a su hijo Ollanta y su esposa Nadine Heredia. Panamericana TV

“No visito a traidores”

En un video publicado a través de TikTok, el etnocacerista que purgó condena por el ‘Andahuaylazo’ se refirió a la situación legal del expresidente y coincidió en que no lo visitará. “Es imposible que lo visite porque no visito traidores, no visito ladrones. Yo puedo visitar rebeldes“, dijo.

Asimismo, refirió que no está de acuerdo con la condena impuesta, pero no porque crea en su inocencia, sino porque está “mal planteada”, ya que, a su consideración, ambos debieron haber sido procesados por traidores a la patria.

“No me cabe duda de la inmoralidad ‘corruptocrática’ de pareja Ollanta y Nadine. Sin embargo, yo entiendo y estoy convencido de que el Poder Judicial es tan putrefacto como los otros dos poderes del Estado. En este proceso de Odebrecht, que para mí es traición a la plata y no es solamente mera corrupción. Me parece escandaloso que los grandes culpables que son Marcelo Odebrecht y Jorge Barata estén libres, gozando de su vida en Brasil. Han hecho un pacto y han dejado que estos criminales de Odebrecht sigan operando”, dijo.

Sumado a ello, propuso que la figura de primera dama debería ser eliminada: “Acá son delincuentes, compinches, de sus esposos”.