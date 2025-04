Magaly Medina a Jefferson Farfán tras denuncia: “Las personas decentes no sacan en cara lo que dan”

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras denuncia de Darinka Ramírez: “Las personas decentes no sacan en cara a nadie lo que le dan”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Fuerte y claro. La conductora Magaly Medina no fue indiferente a la reciente denuncia presentada por la modelo Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, por presunta violencia psicológica.

En la edición del 7 de abril de Magaly TV La Firme, la conductora calificó de inaceptable y ofensivo el comportamiento del exfutbolista, señalando que utilizar su posición de poder económico para humillar a una mujer con la que tuvo un hijo revela una actitud “mezquina” y “patanesca”.

“Hoy todos nos sorprendimos con esta denuncia que puso la madre de la última hija de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez”, dijo Medina al iniciar el segmento. La periodista recordó que en las últimas semanas hubo varios intercambios de indirectas en redes sociales entre Ramírez y Delany López, madre de otro hijo de Farfán.

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras denuncia de Darinka Ramírez: “Las personas decentes no sacan en cara a nadie lo que le dan”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Sin embargo, el caso de Darinka ha dado un giro mucho más grave con la formalización de una denuncia por violencia psicológica. En su intervención, Magaly leyó partes del acta policial, en el que la influencer relata frases ofensivas que habría recibido por parte del exjugador: “La vida que tienes es por mí”, “Yo puedo comprar mil juguetes más”, “Tú te alimentas de mi pensión”, entre otras expresiones que la conductora calificó como humillantes.

“Miren ustedes cómo la violencia verbal puede ser tan dañina como la física”, señaló indignada. “Decirle eso a una mujer con la que tú has contraído un compromiso —porque debe haber algún acuerdo—, con la que tuviste un hijo... El hijo no lo tuvo ella sola. Es responsabilidad de dos. ¿Para qué le vas a sacar en cara todo lo que le das?”, cuestionó con firmeza.

La conductora hizo una fuerte reflexión sobre lo que considera un abuso de poder, sobre todo cuando la otra parte —en este caso Darinka— no tiene independencia económica.

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras denuncia de Darinka Ramírez: “Las personas decentes no sacan en cara a nadie lo que le dan”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Eso me parece de una patanería y un grado ofensivo enorme. Porque las personas nobles y decentes no le sacan en cara a nadie lo que le dan. ¡Jamás! Eso es mezquino. Eso no se hace. No tienes por qué humillar a las personas a las que tú, por obligación además, ayudas económicamente”, sentenció.

La periodista también resaltó el valor de Ramírez al hacer pública su denuncia, reconociendo que muchas mujeres callan por miedo a represalias o por presión mediática.

“Por lo menos se ha atrevido a denunciarlo. Claro, lo ha hecho con mucho miedo. Porque las mujeres que se atreven a denunciar, como el caso de ‘Cucurucho’ o Gizasola, que lo denunciaron por violación o maltrato, se mueren de miedo. Dicen: ‘Tienen mucho poder, me van a hundir, me van a hacer algo’. Y eso es terrible”, comentó Medina.

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras denuncia de Darinka Ramírez: “Las personas decentes no sacan en cara a nadie lo que le dan”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

¿Tendría contrato de confidencialidad?

Según su observación, Ramírez mostró nerviosismo cuando fue abordada por cámaras de televisión, lo que Magaly atribuye al temor de romper posibles acuerdos de confidencialidad con Farfán.

“Yo creo que ella se veía muy nerviosa, sobre todo cuando esta mañana vio aparecer las cámaras. Porque en el fondo les han metido en la cabeza que nada de prensa, nada de hablar... Quién sabe, de repente, hasta tiene un convenio de confidencialidad. Pero eso no significa que tenga que soportar que la humillen, que le griten, o que le peguen. No hay contrato de confidencialidad que valga ante eso”, puntualizó.

Finalmente, la conductora cuestionó el silencio de figuras públicas cuando se trata de denuncias como esta, y reiteró que ninguna posición económica justifica el maltrato.

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras denuncia de Darinka Ramírez: “Las personas decentes no sacan en cara a nadie lo que le dan”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme