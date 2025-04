Más de 200 choferes y cobradores de “El Chino” suspenden sus labores tras asesinato de compañero en Los Olivos

Choferes de El Chino paralizarán labores. (Foto: Andina)

Las unidades de las rutas A y C de la empresa de transporte ETUCHISA C, conocida popularmente como ‘El Chino’, dejarán de circular tras el asesinato del conductor Loymer Noé Benigno, quien recibió disparos en plena jornada de trabajo. La víctima fue atacada a la altura del paradero Villa Sol, en el distrito limeño de Los Olivos.

El crimen generó un paro inmediato entre más de 200 trabajadores, entre choferes y cobradores, quienes anunciaron la suspensión de las operaciones en ambas rutas, que recorren desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador. Según relataron algunos de ellos a RPP, esta decisión responde al temor de ser los siguientes blancos de extorsionadores y sicarios, pero evitaron brindar más declaraciones por miedo a represalias.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial ni se ha pronunciado sobre las medidas que adoptará tras el atentado. La incertidumbre domina entre los trabajadores y usuarios frecuentes del servicio, mientras crece la alarma en el corredor norte-sur de Lima.

Durante la mañana de este sábado 5 de abril, compañeros de Loymer Noé se congregaron en el paradero inicial de la ruta C, en Zapallal, distrito de Puente Piedra, donde se realizaba el velorio del conductor fallecido. Entre gestos de indignación y dolor, los familiares exigieron a las autoridades que este nuevo crimen no quede en la impunidad. Es el segundo asesinato de un conductor de transporte público en lo que va de la semana y el tercero en la misma empresa desde que comenzaron las amenazas.

Un ataque en plena hora punta y frente a estudiantes

Choferes de El Chino paralizarán labores. (Foto: Andina)

Loymer Noé Benigno fue asesinado el viernes 4 de abril, en un atentado ocurrido a plena luz del día y frente a decenas de testigos. El hecho se produjo mientras conducía su unidad de transporte por la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del paradero Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

Según los testimonios recogidos por vecinos y pasajeros, una motocicleta se aproximó al vehículo y uno de sus ocupantes descendió para disparar tres veces directamente contra el conductor. Tras el ataque, el sicario volvió a subir a la moto y huyó del lugar sin ser detenido. A pesar de haber sido trasladado al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, el personal médico confirmó que la víctima llegó sin vida.

Noé Benigno tenía más de 16 años laborando en ETUCHISA C. Deja esposa e hijos en la orfandad.

Sicarios atacan a chofer de la empresa "Los Chinos" mientras transportaba pasajeros por la Panamericana, en Los Olivos. (Foto: Infobae Perú / Captura de video)

Este nuevo episodio de violencia ocurre en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en Lima y otras zonas del país, con el objetivo de enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la situación no ha mejorado.

Una de las hipótesis que viene cobrando fuerza entre los propios choferes es que los delincuentes estarían accediendo a sus datos personales a través de los pagos por billeteras digitales, lo que facilitaría el envío de mensajes extorsivos. Esta modalidad se habría intensificado en las últimas semanas.

Mientras no existan garantías para su seguridad, los trabajadores de las rutas A y C mantendrán su decisión de no salir a trabajar. Usuarios del corredor afectado también han expresado su preocupación ante la suspensión de uno de los servicios más utilizados para trasladarse entre el norte y sur de la capital.