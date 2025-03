Peruana ganó premio internacional de ´Líder de la Ruralidad´ por su trabajo en el cultivo de olivos en Ilo

Guisela García León, ganadora del premio ´Líder de la Ruralidad´. Foto: iica.int

La peruana Guisela García León fue galardonada este lunes por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el reconocimiento “Líder de la Ruralidad” del continente, en reconocimiento a su destacado trabajo en el cultivo de olivos y su impulso al desarrollo rural en Ilo, al sur de Perú.

Guisela García, economista de formación, inició su proyecto agroindustrial y turístico en 2003 con el fundo Yerba Buena, donde cultiva olivos y produce un aceite de oliva que ha obtenido premios internacionales en Europa. “Todavía no estamos certificados como orgánicos, pero trabajamos de manera ecológica, sin utilizar insecticidas, abonamos con guano de isla, usamos nutrientes naturales (…) La cosecha la realizamos de manera manual sacando aceituna por aceituna, para que el fruto no se maltrate, que no se oxide, y que podamos obtener un muy buen aceite”, señaló García León, según información proporcionada por IICA.

La finca participó en la edición 2024 del concurso de aceite virgen extra de Estambul, obteniendo una medalla de oro con la variedad sevillana criolla. Además, el fundo ha sido galardonado con medallas de plata en Francia, oro en Lisboa y bronce en Grecia. “Lo que ofrecemos es calidad de producto, no cantidad. La gente, incluso en Lima, pide aceituna de Ilo, que tiene peculiaridades que la hacen especial y muy apreciada, como su sabor, la presentación, su tamaño”, explicó la productora rural.

García León destacó las características únicas de la aceituna de Ilo, resaltando su gran tamaño, pulposidad y sabor distintivo, lo que ha permitido que el aceite de la zona sea altamente apreciado tanto en Perú como en mercados internacionales. “Nuestra aceituna es buena por la calidad que genera la combinación del clima, el agua y la pasión que le ponemos los productores”, agregó.

Las aceitunas, tanto verdes como negras, son ricas en grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su proceso de expansión, García León tiene planes de implementar una planta móvil de producción, lo que le permitirá procesar el aceite de oliva pocas horas después de la cosecha. Según la productora, este proceso es crucial para obtener un aceite de calidad excepcional: “Es importante que no pasen más de siete horas para que los frutos entren al procesamiento”, explicó.

El premio “Líder de la Ruralidad” forma parte de una iniciativa del IICA para dar visibilidad a aquellos que, como García León, dejan una huella significativa en el campo, promoviendo la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad ambiental a nivel continental.

Con este galardón, Guisela García León se suma a un grupo selecto de líderes rurales que han destacado por su contribución al desarrollo agroindustrial y rural en América Latina, siendo ejemplo de dedicación y éxito en la agricultura sostenible.

Las aceitunas verdes y negras presentan diferencias en cuanto a su sabor y textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre la aceituna negra y la verde

Aunque las aceitunas negras y verdes provienen del mismo árbol, la diferencia entre ellas radica principalmente en el proceso de maduración y la forma en que se preparan para el consumo. Las aceitunas verdes son cosechadas antes de alcanzar su madurez completa, mientras que las negras se dejan madurar completamente en el árbol, lo que les otorga su característico color oscuro.

En términos de sabor, las aceitunas verdes suelen ser más amargas y necesitan pasar por un proceso de curado, mientras que las negras tienden a tener un sabor más suave y menos amargo. Además, las aceitunas verdes suelen tener una textura más firme y un contenido menor de aceite, mientras que las aceitunas negras, debido a su mayor madurez, tienen un contenido más alto de aceite, lo que las hace más ricas en grasas insaturadas y, por tanto, más calóricas.

Desde el punto de vista nutricional, ambas variedades aportan beneficios similares debido a su alto contenido de antioxidantes, polifenoles y grasas saludables, aunque algunas investigaciones sugieren que las aceitunas negras pueden tener una concentración ligeramente mayor de ciertos compuestos fenólicos beneficiosos para la salud cardiovascular.