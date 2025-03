¿Qué puedo hacer cuando mi pareja y yo no tenemos el mismo nivel de deseo sexual?

En una pareja es normal que haya momentos en los que uno de los dos no tenga tantas ganas como el otro (Alimente)

Según una encuesta publicada en 2022 por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más del 65% de los hombres en el Perú piensan en sexo entre 2 y 4 veces por hora a lo largo del día. Mientras que, en el caso de las mujeres, solo el 13% de ellas piensan en sexo con la misma regularidad. Estos datos podrían explicar por qué es común que en las parejas heterosexuales el nivel de deseo sexual no coincida en ambos miembros.

El sexo juega un papel fundamental en las relaciones de pareja, ya que no solo permite la expresión de la intimidad, sino que también contribuye al bienestar emocional y físico de ambos miembros de la pareja. Sin embargo, con el tiempo, mantener la regularidad de los encuentros sexuales puede volverse un desafío, especialmente cuando las prioridades y las circunstancias cambian.

Es común que, durante los primeros meses o incluso años de relación, el deseo sexual se mantenga elevado en ambas partes. No obstante, con el paso del tiempo, pueden surgir diferencias en los niveles de deseo sexual, lo que puede generar tensiones y preguntas sobre cómo manejar estas discrepancias.

Mi pareja y yo no tenemos el mismo deseo sexual: qué puedo hacer

En primer lugar, es esencial hablar sobre el tema de manera honesta pero respetuosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los niveles de deseo sexual no coinciden en la pareja, es fundamental abordar el tema con comunicación abierta, comprensión y paciencia. A menudo, las diferencias en el deseo sexual no son indicativas de problemas graves en la relación, sino de cambios naturales en la dinámica de la pareja o en los factores externos que pueden influir en el deseo, como el estrés, las preocupaciones laborales, la salud física o los cambios hormonales.

En primer lugar, es esencial hablar sobre el tema de manera honesta pero respetuosa. Evitar que el tema sea tabú o se convierta en un motivo de vergüenza o conflicto es clave para mantener la intimidad emocional. Ambos deben sentirse cómodos expresando sus necesidades y preocupaciones. Es importante entender que el deseo sexual no siempre tiene que ser constante, y es normal que haya momentos en los que uno de los dos no tenga tantas ganas como el otro. La clave está en trabajar juntos para encontrar soluciones que satisfagan a ambos.

Una forma de manejar estas diferencias es encontrar un punto medio. Tal vez, la persona con mayor deseo sexual podría intentar comprender y ser más paciente con la otra, mientras que la persona con menor deseo puede intentar estar más abierta y receptiva a las demandas sexuales de su pareja, incluso si esto no implica una frecuencia alta. También pueden explorar nuevas formas de intimidad que no estén exclusivamente centradas en el acto sexual, como el contacto físico, los masajes o actividades compartidas que fortalezcan la conexión emocional y física.

¿Cómo se clasifican los niveles de deseo sexual?

El deseo puede disminuir temporalmente debido a factores como el estrés, el cansancio, la ansiedad o la preocupación (Freepik)

En general, el deseo sexual se puede dividir en tres niveles principales:

Deseo sexual alto: es el nivel de deseo en el que una persona siente una necesidad frecuente de mantener relaciones sexuales o de experimentar excitación sexual. Este deseo es intenso y a menudo ocurre de forma espontánea, sin que haya necesidad de estímulos externos. Deseo sexual bajo: en este caso, la persona puede experimentar una disminución en la frecuencia o intensidad del deseo sexual. Puede haber una falta de interés en mantener relaciones sexuales, o el deseo solo surge en circunstancias específicas. Ausencia de deseo sexual: en algunos casos, una persona puede experimentar una completa falta de interés en el sexo, lo que puede estar relacionado con factores emocionales, físicos o psicológicos. Este es un nivel más extremo que puede indicar un problema de disfunción sexual o una condición subyacente que necesita atención.

¿Cómo saber si mi bajo deseo sexual es una disfunción sexual?

El bajo deseo sexual no siempre es un signo de disfunción sexual. A veces, el deseo puede disminuir temporalmente debido a factores como el estrés, el cansancio, la ansiedad o la preocupación por otros aspectos de la vida. Sin embargo, si la disminución del deseo sexual es persistente y afecta significativamente la calidad de vida o la relación, puede ser útil considerar si existe una disfunción sexual subyacente.

La disfunción sexual relacionada con el deseo puede diagnosticarse si la falta de deseo sexual persiste durante un largo período (al menos seis meses) y está acompañada de malestar o dificultad en la relación. En este caso, es recomendable buscar el consejo de un profesional de la salud, como un terapeuta sexual o un médico especializado, para evaluar las posibles causas y explorar tratamientos.