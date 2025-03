Condenan a prisión suspendida a dos trabajadores de empresa de transporte por discriminación contra un niño con autismo

Dos trabajadores de una empresa de transportes en Áncash fueron condenados por el delito de discriminación contra un niño autista. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB:@Costeño Express Sac )

En un fallo histórico, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del distrito fiscal del Santa y Áncash logró una sentencia condenatoria contra dos empleados de la empresa de transporte Costeño Express, quienes negaron la venta de pasajes a una madre y su hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) debido a la condición del menor.

La fiscal Ada del Rocío Príncipe Asencios, logró acreditar la responsabilidad penal de los acusados, Jhon Tomás Carrillo Martínez y Jhoselyn Cerna Alba, quienes trabajaban en la empresa de transporte en el momento de los hechos. La sentencia emitida por el Poder Judicial impuso una pena de prisión suspendida de 2 años y 8 meses para Carrillo Martínez y 2 años y 4 meses para Cerna Alba. Ambos deberán, además, pagar una reparación civil de S/ 3000, como indemnización a las víctimas.

El caso ha sido destacado por la Fiscalía Supranacional de Derechos Humanos e Interculturalidad, que consideró el acto de discriminación como “intolerable”. El representante de esta institución recordó que las empresas de transporte interprovincial tienen la obligación de ser inclusivas, y no deben excluir a ningún pasajero debido a su condición de salud, sea esta física o mental.

Dos empleados de una empresa de transporte fueron condenados a prisión suspendida por el delito de discriminación. (Foto: Gob. del Perú)

En este sentido, el fallo representa no solo una sanción para los empleados de la empresa, sino también marca un precedente y es un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los derechos de las personas con discapacidad. La madre del menor, expresó su satisfacción con la sentencia, aunque también manifestó que el proceso judicial ha sido doloroso. Para ella, la condena a los trabajadores de Costeño Express es un acto de justicia, no solo para su hijo, sino para todas las personas que enfrentan discriminación por su condición de salud.

Caso de discriminación

El 1 de agosto de 2023, Marisol Alvarado se dirigió junto a su hijo, quien tiene TEA, al counter de la empresa de transporte Costeño Express, ubicado en el terminal terrestre “El Chimbador” en la ciudad de Chimbote. La mujer, que se encontraba con prisa, presentó los documentos de ambos para comprar los boletos hacia Lima, ya que en ese momento quedaban disponibles cinco asientos. Sin embargo, al notar la condición del menor, los trabajadores de la empresa se negaron a vender los pasajes.

Según relató la madre, su hijo, al estar ansioso por el viaje, intentó comunicarle la urgencia de apurarse, lo que fue observado por los empleados. Tras una breve conversación entre ellos, se les devolvió los documentos y se les informó que no podían vender los boletos debido a que su hijo era “enfermo” y podría causar molestias a los demás pasajeros. Este acto fue considerado por las autoridades como un claro ejemplo de discriminación.

Una testigo declaró que el representante de Costeño Express se negó a vender pasajes a Marisol Alvarado y su hijo con autismo.

“Mi niño es autista, no habla, su modo de comunicación a veces es jalándome para decirme algo. El terminal estaba lleno y mi hijo empezó a jalarme para decirme que ya el bus se iba, su angustia era que me apurara, esto vio la señorita de los boletos y el otro trabajador, hablaron entre ellos mirándonos para luego devolverme los DNI diciéndome que no me podían vender los pasajes por la ‘enfermedad’ de mi hijo”, relató la agraviada notablemente afectada.

Una ciudadana presenció el indignante incidente y grabó lo sucedido con su celular. “Me causó bastante indignación y empecé a grabar y reclamar porque no le podían vender pasajes a la señora (denunciante), y el señor dijo que no le podía vender pasajes porque su hijo era enfermo e iba a causar bulla y no iba a dejar viajar tranquilo a los pasajeros”, declaró Gloria Judith Trebejo Rivera ante la fiscalía.

¿Qué es el autismo?

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del desarrollo que afecta la forma en que los niños se comunican e interactúan con su entorno. Se denomina “espectro” debido a la amplia variabilidad en la gravedad de los síntomas, lo que significa que algunos niños pueden desarrollar habilidades de comunicación y alcanzar independencia, mientras que otros pueden enfrentar desafíos más profundos.

El manejo adecuado del TEA requiere comprensión, paciencia y enfoques adaptativos. Es fundamental crear un entorno seguro que reduzca la ansiedad, utilizar apoyos visuales y anticiparse a los cambios para ayudar a los niños a adaptarse mejor a su entorno. Además, la comunicación debe ser clara y directa, evitando complicaciones o malentendidos. Este enfoque ayuda a los niños a sentirse más cómodos y comprendidos.

Transtorno del Espectro Autista. (Foto: Agencia Andina)

Promover una verdadera inclusión de los niños con TEA también implica eliminar estereotipos y prejuicios. Según la Universidad de Rochester, la clasificación del TEA dentro de los trastornos del desarrollo subraya su diversidad en términos de intensidad y progreso. Mientras que algunos niños logran adaptarse socialmente y vivir de manera independiente, otros requieren un mayor apoyo, lo que resalta la importancia de estrategias individualizadas y respetuosas para su integración y desarrollo.