“Le pido que se aleje, si le pasa algo, el responsable será usted”: El desgarrador ruego de la madre de Alexandra Díaz a Roberto Guizasola. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En la emisión del 24 de marzo de Magaly TV, La Firme, se revelaron conmovedoras y contundentes mensajes que le envió la madre de Alexandra Díaz, la influencer conocida como La Gordibuena, dirigidas al exfutbolista Roberto Guizasola.

A través de una serie de mensajes privados, la madre de la joven le suplica al exjugador que se aleje de su hija, dejando en evidencia el sufrimiento emocional y psicológico que habría atravesado Alexandra durante su relación con el exdefensor de Alianza Lima.

Magaly Medina presentó estas comunicaciones en vivo y las leyó con énfasis, resaltando la gravedad del testimonio materno: “Le pido encarecidamente que se aleje de mi hija”, expresó la madre en uno de los primeros mensajes revelados, iniciando así un ruego desesperado y cargado de dolor.

La madre no solo expresó su desacuerdo con la relación, sino que también lo acusó de haber convertido a Alexandra en su amante y de haberla manipulado emocionalmente. “No estoy de acuerdo con el tipo de relación que lleva con mi hija. Es una chica inmadura, con sus defectos, como toda persona, que se deja llevar por sus emociones y no sabe lo que quiere. Busca llenar los vacíos que tuvo en su vida con una persona 20 años mayor, con hijos y esposa.”

En uno de los pasajes más duros, la madre relató el tipo de maltrato que, según ella, presenció de primera mano: “Usted la utiliza y la ha hecho su amante. He escuchado la forma grotesca y valentonesca con la que se expresa con ella. Como padres jamás la tratamos así. Para usted no hay respeto. Ella no tiene frenos, se deja llevar por el momento. Mala no es. Le he dicho mil veces que se dé a respetar y no permita agresiones verbales ni físicas y se valore como mujer.”

La señora fue testigo directo

Durante la lectura, Magaly Medina enfatizó que la madre fue testigo directa de estos episodios. “A mí nadie me lo contó, yo lo escuché”, dice en uno de los mensajes, estableciendo su rol como testigo clave en este proceso que ya fue judicializado.

La madre de Alexandra también mostró preocupación por las constantes llamadas y el control emocional al que su hija habría estado sometida: “Estoy preocupada por el papel que juega mi hija en su vida. También estoy enterada sobre las llamadas que le hacen continuamente, para estarla tensando, para dejarla tensa, asustada y llorando.”

Uno de los momentos más alarmantes revelados por Magaly fue el relato de un episodio en el que Guizasola habría llevado a Alexandra a una notaría de madrugada y a escondidas: “Me sorprendió la manera en la que la llevó a la notaría, prácticamente de madrugada y escondidas. Esta señorita no entiende por qué acepta como títere que la lleven, pero me lo imagino.”

La madre continuó con su ruego: “Si ya la involucraste en esto, Alexandra, sería muy bajo y mezquino de su parte pensar solo en uno mismo, narcisismo, y dejarla como si ya no existiera. Lo único que le digo: si le pasa algo y atentan contra su integridad física, el responsable será usted.”

El mensaje final fue directo y conmovedor: “Le pido que reflexione, respétela, deje de amenazarla y tratarla de mala manera. Ya que es muy bueno en llevar una doble vida, asuma las consecuencias de sus acciones. Deje de victimizarse y buscar culpables. Usted tiene 42 y mi hija 21 años. Le pido encarecidamente que se aleje de esta relación. Piense en ella. Lo que mal empieza, mal acaba.”

Magaly concluyó su informe asegurando que estos mensajes formarán parte del expediente judicial y que el caso continúa su curso, a pesar de los intentos del exfutbolista por desmentirlo. “Él piensa que basta con convencer a esta chica para que diga ‘me equivoqué’ y listo. Pero la justicia no funciona así. Todo el aparato legal ya está activado, y no va a salir librado de esto tan fácilmente”, sentenció la conductora.

Alexandra Díaz mantiene su denuncia por violencia contra Roberto Guizasola: La justicia sigue su curso. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme