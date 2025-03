Interpelación a Gustavo Adrianzén: congresistas retiran firmas, pero continúa con posibilidad a debate ante el Pleno

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros.

Pese a que el legislador Edward Málaga mencionó que buscaría superar las 33 firmas requeridas para ingresar a trámite una moción contra el premier, a fin de evitar imprevistos, tres legisladores retiraron su respaldo, provocando que quedara sin efecto. No obstante, esto fue por un corto plazo, ya que dos parlamentarios se adhirieron. De esta manera, la moción de interpelación presentada contra el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, continúa en trámite.

Los parlamentarios que retrocedieron en su intención de que el premier responda ante la representación nacional fueron Edgar Tello (Podemos Perú), María Jáuregui (Renovación Popular) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial). A través de un documento dirigido al oficial mayor del Congreso, comunicaron esta decisión sin dar mayor explicación sobre las razones detrás de este cambio de postura. No obstante, se da a un día de declaraciones dadas por el titular de la PCM, quien se mostró incómodo por su convocatoria.

Como se recuerda, en conferencia de prensa dada luego del acostumbrado Consejo de Ministros de los miércoles, el alto funcionario sostuvo que si bien acudiría a la eventual citación, "me sorprende que sin siquiera un diálogo previo me convoquen a una interpelación que, por lo menos, hay seis o siete grandes materias sobre las que quieren que rinda cuentas”.

“No tengo inconveniente en hacerlo, pero si me pregunta, ¿qué hubiera preferido? Que el congresista me envíe una comunicación o me visite, y me pida explicación sobre todo aquello, pero no obstante, estamos además —y en este quiero ser claro— desde el Poder Ejecutivo absolutamente conscientes que estos son momentos en la relación Ejecutivo – Legislativo donde estas dinámicas se van a acelerar”, agregó.

Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. (Foto: PCM)

En tanto, quienes solicitaron su adhesión a la moción son Nieves Limachi, de Juntos por Perú - Voces del Pueblo, y Luis Picón, de Acción Popular. Con ambas firmas, la moción continúa en trámite y deberá ser puesta a consideración del Pleno, a fin de que sea debatida y votada.

De obtener el respaldo necesario, el premier estará en la obligación de acudir al Parlamento para responder el pliego interpelatorio de 43 preguntas relacionadas con la inseguridad ciudadana, gobernabilidad, lucha contra la minería ilegal, respaldo a ministros altamente cuestionados, falta de coordinación efectiva en la gestión pública y defensa de la presidenta Dina Boluarte.

Si una vez que haya respondido a las consultas la representación parlamentaria considera que sus dudas no fueron absueltas, los congresistas están facultados a presentar una moción de censura que podría culminar con la renuncia de Adrianzén y los demás integrantes del gabinete ministerial a sus cargos.

De aprobarse, Gustavo Adrianzén deberá responder ante el Pleno. | Andina

¿Qué preguntas deberá responder Gustavo Adrianzén?

De las 43 preguntas que deberá responder Gustavo Adrianzén, algunas son:

¿Qué acciones de liderazgo ha llevado a cabo desde que inició su gestión? ¿Qué objetivos y prioridades corresponden a cada sector? ¿Existen resultados tangibles de estas coordinaciones? ¿En qué medida se ha considerado a la participación de gobiernos locales y regionales?

¿Por qué no ha encargado usted al Ministro del Interior una reforma estructural de la Policía Nacional del Perú que aborde los problemas de corrupción? ¿Cómo piensa resolver estos problemas? Y ¿Cómo asume su responsabilidad por esta persistente crisis?

¿Por qué ha priorizado defender a la Presidenta en lugar de disponer una estrategia de manejo de crisis que priorice actitudes transparentes y respuestas claras, y que promueva investigaciones independientes? ¿Ha aconsejado usted a la Presidenta sobre su trato a la prensa, su poca transparencia y su actitud esquiva con el Ministerio Público?

¿Ha solicitado usted a los ministros, en su papel de jefe del Gabinete, análisis objetivos y autocríticos de desempeño, considerando la desaprobación del 82% a su gestión (Datum, 2025)?