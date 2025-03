Gisela Valcárcel manda indirecta a Marisol por sus duros comentarios contra Ethel Pozo: “No intentes responder”

Gisela Valcárcel respondió a las críticas de Marisol contra Ethel Pozo. (Foto: Captura de IG)

La cantante Marisol se encuentra en el ojo de la tormenta luego de las fuertes críticas que recibió por su presunto vínculo con Christian Cueva, según las declaraciones de Pamela López y los chats privados que fueron filtrados a la prensa. En medio de la controversia, la artista respondió con dureza a quienes la cuestionaron, lanzando un comentario dirigido a la conductora Ethel Pozo y a su madre, la reconocida presentadora Gisela Valcárcel.

Durante su presentación del pasado 14 de marzo, la ‘Faraona de la Cumbia’ defendió su trayectoria y arremetió contra Ethel Pozo, asegurando que, a diferencia de ella, su carrera se la había ganado con esfuerzo. “Yo he trabajado duro para estar donde estoy, no como otras que tienen un programa solo porque su mamá se los dio”, expresó en plena presentación, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales y en la opinión pública.

Tras estas declaraciones, Gisela Valcárcel no se quedó callada y, aunque evitó responder directamente a la cantante, publicó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado por muchos como un respaldo a su hija. “Cuando alguien te agreda, ¡aléjate! No está peleando contigo, sino consigo mismo. Vete y no intentes responder, pues caerías en el lodo, y ahí todos resbalan. Pon siempre tu huella y jamás desciendas. Recuerda que los que hablan de ti desean ser como tú. Muéstrales entonces lo mejor de tu ser”, escribió en sus historias de Instagram el 15 de marzo.

Gisela Valcárcel se pronunció luego de que Marisol arremetiera contra Ethel Pozo. (Foto: Captura de IG)

El mensaje de la ‘Señito’ generó diversas reacciones entre sus seguidores y en el público en general. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una clara indirecta hacia Marisol, otros consideraron que solo intentaba transmitir un mensaje de calma y superación. Sin embargo, la controversia sigue latente y las declaraciones de la cantante continúan dando de qué hablar en el medio del espectáculo.

Por su parte, Ethel Pozo no ha emitido declaraciones directas sobre los comentarios de Marisol, pero en su programa matutino mantuvo su postura de rechazar cualquier acto que involucre la traición en una relación sentimental. “Cada quien es dueño de sus actos, pero yo siempre estaré del lado de las mujeres que han sido afectadas por una infidelidad”, afirmó en ‘América Hoy’.

Marisol arremete contra Janet Barboza

Durante un reciente concierto en una discoteca de Independencia, Marisol, la ‘Faraona de la Cumbia’, respondió con firmeza a Janet Barboza, luego de que la conductora la criticara por su presunta relación con Christian Cueva. Visiblemente molesta, la cantante utilizó el escenario para cuestionar la autoridad moral de Barboza, recordándole episodios de su propio pasado sentimental.

Marisol

Marisol hizo referencia a la participación de Janet en ‘El Valor de la Verdad’, donde admitió haber mantenido una relación con un hombre casado. “Yo jamás me sentaría en un sillón a decir que he sido la amante, eso sí debería darte vergüenza antes de hablar de mí. Tú sabes cómo ha sido mi carrera”, expresó con determinación la intérprete de “La Escobita”. Sus palabras aludían a la relación de Barboza con Federico Anchorena, exgerente de Panamericana y ATV, con quien mantuvo un romance durante seis años.

Con este contundente mensaje, Marisol dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su reputación sin pruebas. Aseguró que ha construido su carrera con esfuerzo y no piensa tolerar ataques infundados. Mientras tanto, la polémica entre ambas figuras sigue generando debate en los medios y redes sociales.