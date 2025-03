Juan José Santiváñez: reprograman audiencia de impedimento de salida contra ministro del Interior para este viernes 14

Juan José Santiváñez es el actual ministro del Interior.

El Poder Judicial dispuso reprogramar la audiencia de impedimento de salida del país contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para el próximo viernes 14 de marzo a las 8:30 a. m. La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras un pedido de la defensa del funcionario, luego de que la Fiscalía incorporara cuatro nuevos elementos de convicción en la investigación por presunto abuso de autoridad.

Estos elementos, según detalló el fiscal adjunto supremo Luis Ballón, fueron obtenidos durante el allanamiento al domicilio y despacho del ministro realizado el 3 de marzo, así como de la entrevista que Santiváñez brindó a un medio de comunicación y otros indicios que reforzarían el peligro de fuga.

Defensa de Santiváñez cuestiona notificación tardía

La abogada del ministro del Interior, Virginia Naval Linares, criticó que la Fiscalía haya notificado los nuevos elementos solo un día antes de la audiencia, lo que, según argumentó, vulnera el derecho de defensa.

“Sustentamos nuestro pedido por escrito de suspensión de esta audiencia oral de impedimento de salida del país por varias consideraciones. En primer lugar, para hacer referencia al último acto procesal, por la reciente notificación del Ministerio Público, a través de su despacho, de elementos de convicción adicionales. Esto ha sido notificado el día de ayer. Son más de 50 folios y, además, esta resolución judicial que contiene el escrito de la fiscalía, [que] contiene una disposición fiscal […] que declara compleja la investigación preliminar en este caso”, explicó la defensora, según cuenta RPP.

Juan José Santiváñez acusó a los medios de comunicación de estar "comprometidos con la criminalidad". Foto: Mininter

Naval Linares también señaló que no se le ha permitido acceder a los archivos originales de un USB y un celular entregados por un testigo protegido, los cuales forman parte de la investigación.

“No hay norma alguna que precise que la defensa del investigado no puede tener acceso y conocer las declaraciones de un testigo y a la carpeta en general que, al parecer, tiene documentos digitales entregados por este testigo”, reclamó la abogada.

Ante ello, el Ministerio Público respondió que la evidencia pertenece a la carpeta fiscal, a la cual la defensa sí tiene acceso, pero sin posibilidad de manipular la fuente original.

El juez Checkley concluyó que existen mecanismos legales para cuestionar los elementos probatorios y, por ello, concedió más tiempo a la defensa de Santiváñez para revisar la nueva documentación presentada por la Fiscalía antes de que se realice la audiencia de impedimento de salida.

Santiváñez califica allanamiento como un “show”

Tras la reprogramación de la audiencia, el ministro del Interior brindó declaraciones en las que calificó como un “show mediático” el allanamiento realizado a su domicilio y despacho el pasado 3 de marzo.

Juan José Santiváñez es uno de los ministros más impopulares de Dina Boluarte. (Foto: Mininter)

“La señora fiscal de la Nación en un programa dice que finalmente esta figura del allanamiento habría perdido la oportunidad o la sorpresa, porque presumiblemente el ministro ya sabía y, por tanto, eso fue lo que se generó. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, bajo el uso de la razón es: si entonces la sorpresa se perdió, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo practicó? Eso no se debe a otra cosa que a un show”, sostuvo Santiváñez.

Además, el titular del Mininter señaló tres presuntas irregularidades en la diligencia fiscal.

“Primero, fiscales sin presencia policial. Ustedes mismos, señores de la prensa, vieron a los fiscales revisando mi vehículo, parecían policías. ¿Esa es la labor de un fiscal? No. De acuerdo al Código Procesal Penal, se establece claramente que la fiscalía siempre tiene que estar acompañada de la Policía Nacional, como órgano de auxilio judicial. ¿Qué hubiera pasado si yo decidía no abrir mi puerta? Dice [que] hay un mandato judicial de descerraje. Correcto. ¿Quién iba a practicar el descerraje si la Policía no estaba? ¿El fiscal?”, cuestionó.

En segundo lugar, indicó que se realizaron diligencias fiscales que no estaban contempladas en la resolución judicial. “Esa es una causal por la que yo hubiera podido paralizar, impedir la diligencia. ¿Lo hice? No”, agregó.

Por último, mencionó que su vehículo fue revisado sin que esto estuviera incluido en la resolución judicial. “Todos ustedes vieron la revisión que hicieron de mi vehículo, como si fueran policías. ¿La revisión de mi vehículo estaba dentro de la resolución judicial? No. ¿Por qué lo aceptamos? Porque el fiscal me lo pidió”, indicó.