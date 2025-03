Congreso propone que medicamentos puedan venderse en bodegas y mercados

La parlamentaria de Podemos Perú presentó la iniciativa de ley, pero el decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, esto representa un riesgo para la salud pública. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Una propuesta de ley presentada el pasado 20 de febrero por la congresista Heidy Juárez, integrante de la bancada de Podemos Perú, pretende que medicamentos que se pueden conseguir sin recetas médicas puedan venderse en establecimientos comerciales como bodegas y mercados.

En un video publicado por la parlamentaria, afirma que “hoy puedo decir que este proyecto de ley ha sido pensado en cada uno de ustedes. En aquel ciudadano que vive en la zona más recóndita de nuestro país (...) He tenido la oportunidad de ir a esas zonas y he tenido que estar 8 horas caminando (...) Es por ello que el día de hoy estamos tratando, a través de este proyecto de ley, visibilizar aquellos ciudadanos que no tienen acceso a un medicamento”.

Venta libre de medicina sin recetas en bodegas

La norma no solo permitiría la venta libre de medicinas cuyo consumo no requiera de una prescripción médica en este tipo de establecimientos, sino que incluso podrán hacerlo sin necesidad de una autorización sanitaria especial como la que sí requieren locales dedicados al sector salud como boticas y farmacias.

Pese a ello, en la actualidad algunos de estos establecimientos ya venden medicamentos, pero solo aquellos que son de un riesgo extremadamente bajo como antigripales y que no requieren una prescripción médica.

Por otro lado, también se indica en el proyecto que estas bodegas y mercados deberán adquirir estos medicamentos únicamente de proveedores autorizados. De esta forma, la cadena de suministros que abastece a farmacias e incluso clínicas y hospitales, deberá considerar también el abastecimiento de medicina para las bodegas y mercados que los requieran.

Vender medicina en bodegas sería un riesgo para la salud pública

Sin embargo, la propuesta fue duramente rechazada por el decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, Edwin Mendoza Calderón; quien afirmó que esta propuesta pone en riesgo a la salud pública. El motivo sería que vender medicina en bodegas y mercados no permite que se garanticen estándares mínimos de calidad, seguridad y eficacia.

“Entonces nos preocupa y desde ya afirmamos un rechazo enérgico sobre estas iniciativas legislativas que pondrían en riesgo la salud pública (...) Somos un país con altos índices de automedicación. Somos un país con diferentes zonas climáticas (mucho calor en el norte y mucho frío en la sierra), y ello pondría en riesgo que un medicamento llegue con estos tres principios de calidad, seguros y eficaces a cada uno de los peruanos”, indicó en conversación con Exitosa.

Por otro lado, la preocupación de Mendoza también se basa en las condiciones de almacenamiento que podrían tener los medicamentos en estos establecimientos comerciales. No solo por temperatura. Incluso por su exposición a la luz, algunos de estos productos pueden ser afectados en su composición y podrían causar efectos adversos en la ciudadanía.

“Si no controlamos estas condiciones de temperatura, las condiciones de almacenamientos óptimas, humedad y también para los medicamentos fotosensibles que son afectados por las luces, pueden convertirse en un arma letal. Como químicos farmacéuticos, tenemos esa responsabilidad de garantizar a la ciudadanía que estos medicamentos lleguen en esas tres condiciones: seguros, de calidad y eficaces. De no hacerlo así, pondríamos en riesgo a la salud pública”, afirmó a la radio local.

Contaminación cruzada y daños al organismo

El decano también indicó que también existe un riesgo de contaminación cruzada por presencia de alimentos orgánicos y otros en empaques, como galletas o cereales, compartiendo espacio con la medicina, y en caso de que se produzca una infestación o una plaga, estas se verían afectadas

“La congresista Heidi Juárez ha tomado en cuenta el paracetamol. Si bien es cierto un producto OTC (que no requiere receta médica) que puede soportar hasta 30 grados de temperatura. Si no controlamos la dosis adecuada en los tiempos adecuados de su administración; más allá de una semana, va a generar un riesgo hepático y un riesgo renal. Entonces somos un país que todavía nos falta culturizarnos en un uso racional de medicamentos”, indicó.