Joven persigue a delincuentes que le robaron su celular, pero muere atropellado en la Vía Evitamiento. (Foto: Exitosa)

Un barbero de 21 años identificado como David Mendoza, perdió la vida esta madrugada, cuando en un intento por recuperar su celular robado, intentó perseguir a los criminales usando su moto lineal, pero en el proceso fue atropellado por un vehículo que circulaba a gran velocidad por la Vía Evitamiento, en el distrito de Santa Anita.

El incidente se produjo cuando Mendoza, que se encontraba a bordo de su motocicleta en la Vía Evitamiento, fue interceptado por dos criminales que le robaron su celular. Durante la persecución, el barbero logró atrapar a uno de los criminales, pero en el proceso invadió un carril en sentido contrario y fue arrollado por otro vehículo.

A raíz del impacto, la víctima perdió la vida de forma instantánea; mientras que los criminales pudieron continuar con su escape, al menos hasta la altura del peaje de Santa Anita, donde uno de ellos fue capturado. Sin embargo, familiares de David Mendoza indicaron que este fue liberado poco después sin explicación alguna.

“Le roban su celular. Entonces él, en su desesperación por atrapar a los delincuentes, se ha metido en sentido contrario y a uno de los delincuentes le ha impactado con la moto. En eso la moto ha patinado y un carro lo ha embestido”, indicó A Exitosa una de las familiares del barbero, que llegó a la zona.

Prima de David Mendoza afirma que criminal responsable de la muerte de su familiar fue liberado. (Foto: Exitosa)

Criminal fue capturado, pero lo liberaron

Según el relato de la familiar de David Mendoza, el criminal que fue embestido por el joven de 21 años logró retomar su camino, pero fue capturado por agentes de la PNP en el peaje de Santa Anita, pero que fue liberado.

“Salió cojeando hacia el peaje y ahí lo habían agarrado, pero cuando nosotros hemos llegado no había nadie. Nadie nos da respuesta de por qué liberaron a esa persona, porque es el responsable (...) el testigo me dice que ahí lo habían agarrado. No entendemos por qué lo soltaron (...)”, indicó.

Por otro lado, los familiares de Mendoza indicaron que cuando llegaron a identificar el cuerpo en la zona del incidente, sus pertenencias ya no se encontraban. “Queremos justicia y que las cámaras de seguridad puedan esclarecer todo lo que ha pasado”, indicaron.

Por el momento, los criminales responsables del robo siguen prófugos de la justicia, mientras que el conductor y el vehículo que le quitaron la vida al joven barbero fueron trasladados a la comisaría de Santa Anita.

Comisaria de Santa Anita

¿Qué hacer en caso de robo en Perú?

Si eres víctima de robo en Perú, cualquier ciudadano (peruano o extranjero) puede acudir a números de emergencia para que las autoridades locales puedan atenderlo. En principio, son dos números telefónicos:

Central de Emergencia Policial - 105: Este es el número de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reportar cualquier tipo de robo o asalto de manera inmediata. Un operador se encargará de registrar los datos personales de la víctima y enviará una unidad policial si es necesario. Se usa comúnmente para casos urgentes, como robos en la vía pública o en tu domicilio.

Línea 1820: Si te robaron tu celular o tarjetas bancarias y necesitas bloquearlas rápidamente, marca este número. Es una línea de emergencia creada por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) para conectar con tu banco y evitar fraudes. Funciona las 24 horas y es accesible desde cualquier operador.