Johana Cubillas responde a su esposo Juan Ichazo y defiende el bienestar de sus hijos: “Me parece bajísimo”

Johana Cubillas exige que su expareja no presente a su nueva pareja a sus hijos para evitarles confusión emocional. (Magaly TV La Firme)

En medio de la polémica generada por la reciente exposición de chats y declaraciones en medios de comunicación, Johana Cubillas decidió romper su silencio y responder a las acusaciones de su aún esposo, Juan Ichazo. La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas dejó en claro que su única preocupación es el bienestar emocional de sus hijos y no un supuesto despecho, como se ha insinuado.

Prioridad: la estabilidad de sus hijos

Cubillas expresó su indignación al ver que Ichazo hizo públicos sus mensajes privados sin dar contexto, lo que, según ella, la deja como “una loca” ante la opinión pública. “Me parece bajísimo lo que ha hecho, porque habíamos hablado y quedado en otra cosa. Si se muestran los chats sin contexto, parece que lo insulto porque está viendo a Macarena, cuando no es la realidad”, manifestó.

La exesposa de Ichazo explicó que su molestia surgió porque él permitió que Macarena Vélez, su actual pareja, se acercara a sus hijos, algo que considera inadecuado debido a la corta edad de los menores (cinco y dos años). “Les pedí que si él iba a ver a mis hijos, no lo haga con esta chica porque ellos se confunden. Necesitan estabilidad emocional y salud mental”, enfatizó.

Juan Ichazo hizo públicos chats privados donde su exesposa le exige proteger la estabilidad de sus pequeños. (Magaly TV La Firme)

El momento de la confrontación

Cubillas reveló que su enojo explotó cuando la niñera de sus hijos le informó que Macarena Vélez había ido a buscar a Ichazo mientras él estaba con los niños en el parque. “Obviamente me enfurecí, ¿cómo no me voy a volver loca si recién están saliendo hace dos semanas y ya la está trayendo a ver a mis hijos?”, declaró.

Además, desmintió tajantemente que su actitud fuera motivada por despecho. “No pasa por ahí en absoluto. Le he dicho mil veces a Juan que haga su vida como quiera, pero en cuatro paredes”, sostuvo. También acusó a su expareja de haberle ocultado su relación con Vélez hasta que ella tuvo que descubrirlo por su cuenta.

“Soy una mamá leona”

La hija de Teófilo Cubillas aclara que no actúa por despecho, sino por la salud mental de sus hijos. (Magaly TV La Firme)

Cubillas afirmó que su única intención es proteger a sus hijos y que su reacción fue motivada por el amor maternal. “No se están metiendo conmigo, se están metiendo con la estabilidad emocional de mis hijos. Eso es lo que me sacó de quicio”, explicó. También mencionó que su hijo mayor se siente confundido al ver imágenes de su madre en televisión y que quiere evitar cualquier situación que pueda afectarlo.

La postura de Juan Ichazo

Por su parte, Juan Ichazo se presentó en un programa de televisión para defenderse de las acusaciones y exigirle a su exesposa que “lo deje en paz”. Según él, Cubillas le ha dificultado el contacto con sus hijos. Sin embargo, ella desmintió esta versión asegurando que él puede ver a los niños siempre que quiera. “Nunca le he prohibido ver a sus hijos. Viene cuando puede y los ve cuando puede”, aseguró.

Además, explicó que un reciente malentendido sobre los horarios de visita llevó a Ichazo a afirmar que ella le impedía ver a los niños. “Él cambió la hora varias veces y mis hijos no son juguetes. Tienen una rutina, no puedo aceptar que cambie los planes a último minuto”, detalló.

Cubillas asegura que Ichazo puede ver a sus hijos cuando quiera, pero con horarios establecidos. (Magaly TV La Firme)

Conciliación como solución

Cubillas concluyó que la única forma de resolver estos desacuerdos es a través de una conciliación legal que establezca horarios y reglas claras para la crianza compartida de sus hijos. “Él tiene que entender que mis hijos tienen horarios y necesidades, no pueden estar sujetos a sus cambios de planes”, sentenció.