Magaly Medina sobre reportaje del mall de Jefferson Farfán: “Si fuera mi programa, ya me estaría demandando”

Magaly Medina sobre reportaje que pone en duda éxito del mall de Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Durante la emisión del 5 de marzo de Magaly TV La Firme, Magaly Medina presentó un fragmento de un reportaje de Panamericana Televisión en el que se analizó la situación del centro comercial de Jefferson Farfán, el Mall Kilómetro 40. Según el informe, el establecimiento no estaría cumpliendo con las expectativas y registraría una baja afluencia de público, a pesar de su reciente inauguración.

“En el mediodía visitamos las instalaciones del mall de Jefferson Farfán. La afluencia de público, a pesar de ser domingo, no parece ser tan alta”, mencionaba la nota, mientras se mostraban imágenes del centro comercial con locales vacíos y un patio de comidas con apenas unas pocas mesas ocupadas.

El informe de Panamericana Televisión también señalaba que el espacio comercial parecía demasiado pequeño para recibir una gran cantidad de visitantes. “Ese pequeño establecimiento comercial no pareciera estar preparado para albergar la visita de una gran cantidad de personas”, indicaba el reportaje.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Si fuera mi programa, ya me estaría demandando”

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar la situación. “Bueno, ¿quién dirige este programa? ¿Quién periodísticamente? No lo sé. ¿Quién lo conduce? Es Alexandra Hörler, ¿no? Bueno, yo pensé que estaba retirada”, mencionó con ironía la conductora, haciendo referencia al programa Paren Todo, de Panamericana Televisión, donde se emitió el informe.

La conductora también resaltó que, de haber sido su programa el que realizara un reportaje similar, Jefferson Farfán habría tomado medidas legales en su contra. “Si nosotros acá hubiéramos hecho un reportaje periodístico sobre su mall, con este señor, entrevistando gente, porque ahí había además en el reportaje gente que decía ‘no, no hay nadie, poca gente’, había vendedores de libros que decían ‘solamente acá hago dos, tres pedidos al día’, cosas así, les aseguro que la Foca Farfán ya me estaría demandando en este momento”, afirmó Medina.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El reportaje de Panamericana no pasó desapercibido y fue replicado por diversos medios de comunicación, que coincidieron en describir la situación del mall como preocupante. La República tituló su nota como “Fracaso comercial: Mall de Jefferson Farfán hace vacío a tres meses de su inauguración”, mientras que El Popular destacó: “Jefferson Farfán en aprietos: su Mall Kilómetro 40 luce locales completamente vacíos”. Por su parte, Infobae también se sumó a la cobertura con el titular: “Mall de Jefferson Farfán luce casi vacío a pocos meses de inaugurado”.

Ante la difusión del tema en la prensa escrita y digital, Magaly Medina cuestionó si Farfán tomaría acciones contra Panamericana Televisión, del mismo modo que ha reaccionado en otras ocasiones cuando se han mencionado aspectos de su vida personal en Magaly TV La Firme. “Ahora, yo digo, ¿usted cree que la Foca Farfán los va a demandar, los va a llenar de demandas? No, porque si fuera el programa de Magaly Medina, ay, sí, nos llenaría de demandas”, ironizó la periodista.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Medina también recordó que en otros programas de televisión se ha hecho referencia a la vida sentimental del exfutbolista con términos polémicos, sin que este tomara medidas al respecto. “En otros programas le decían cachudo y no pasaba nada. Pero basta que acá yo haga una insinuación de que le pusieron los cachos, entonces él demanda y cosas por el estilo”, señaló.

Finalmente, la conductora dejó en claro que no le interesa si el mall de Jefferson Farfán tiene éxito o no, pero destacó la diferencia en la manera en que el exfutbolista reacciona dependiendo de quién haga la crítica. “Yo ni sé si llena o no llena, no me interesa, pero eso es producto de un reportaje de otro canal”, concluyó Medina.

Jefferson Farfán y su mensaje luego que se publique informe sobre su centro comercial. (Foto: Captura de IG)