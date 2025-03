Habla Lilian Vega, la empresaria secuestrada por ‘La Cota 905’ durante casi una semana: “No lo asimilaba, no tenía juicio”

Habla la empresaria de arroz secuestrada SMP - América Noticias

Lilian Vega Carrasco, la empresaria dedicada a la venta mayorista de arroz en San Martín de Porres, ha narrado los seis días de cautiverio que vivió a manos de la banda criminal ‘La Cota 905’, que exigía dos millones de soles a su familia para liberarla.

“No deseo a nadie mi caso. He pasado por el capítulo más feo de mi vida, no deseo para nadie ningún mal. Deseo que todas las personas obren bien, estas horas han sido muy duras y serán difíciles de superarlas”, expresó en su primera declaración pública tras su liberación, emitida por Domingo al Día.

La comerciante relató que, incluso cuando fue rescatada, se sintió emocionalmente confundida. “Sentí en ese momento que los policías que me rescataban eran parte de la banda. Cuando noté otro tipo de ruidos, dije: eso no es de las personas malas, parece ser que vienen por mí”, recordó.

En cuanto vio a los policías, su reacción fue inmediata: “Tomé fuerzas y me quebré. Lloré mucho, me quebré”, dijo antes de mencionar que había dejado de comer y se encontraba en estado de shock. Los agentes hallaron armas, dinero en efectivo y objetos relacionados con rituales de magia negra en el lugar donde se encontraba cautiva. Entre los detenidos se encontraba Neyber Aurelio Díaz Andrade, cabecilla de ‘La Cota 905’ en Perú, junto con otros cuatro extranjeros.

Esto es lo que encontró la PNP en el 'búnker del terror' donde escondían a empresaria secuestrada | BDP

“Yo no tenía juicio casi. No asimilaba mi comida. Comía lo necesario, pero los días de angustia me mataban, me sentía muy mal. Ahora buscaré cerrar el episodio, dar la vuelta a la página. Eso haré con Dios, con fe”, concluyó.

El secuestro de Vega ocurrió el 19 de febrero, cuando salía de su negocio en el mercado mayorista de Fiori. En las imágenes de seguridad, se puede ver cómo dos camionetas interceptan su vehículo. Los delincuentes, armados y sin temor a ser vistos, la obligan a subir a uno de los vehículos. Desde entonces, los secuestradores comenzaron a comunicarse con su esposo, exigiendo dos millones de soles por su liberación.

“Si no pagas, lo que vas a encontrar fuera de tu casa es un dedo o una oreja de tu esposa”, fue la amenaza que recibió su pariente en uno de los audios enviados por los delincuentes. A pesar de los intentos de la familia por reunir el dinero, los criminales no mostraron intención de negociar.

En una prueba de vida, la empresaria solo pidió poder ver a sus hijos nuevamente: “Haz lo posible… para que pueda estar con mis hijos”, decía en otro mensaje de video.

'Banda Cota 905' estaría detrás del secuestro de la empresaria en SMP | Latina Tv

Seguimiento

Gracias al trabajo de inteligencia de la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional (PNP), se lograron rastrear las cuentas en las que se depositaron los montos exigidos por los secuestradores. Esta pista permitió localizar la ubicación de los delincuentes, lo que culminó en un operativo con más de 150 agentes para su intervención.

Según la PNP, el secuestro fue planeado con un mes de anticipación, ya que los criminales conocían la rutina de la comerciante. Actualmente, se sabe que el cabecilla de ‘La Cota 905’, Jhetson Alfonzo Herrera Retaco (28), se encuentra en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y ha desaparecido con el botín.

La captura de los miembros de esta organización permitió descubrir elementos inquietantes: en los lugares donde operaban se hallaron altares, peluches y fotos de Chucky, objetos utilizados en rituales de magia negra. Además, la banda está vinculada con el narcotráfico, secuestros, extorsiones y robos. Uno de los episodios más notorios de la organización ocurrió en julio de 2021, cuando intensos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad venezolanas dejaron al menos 26 muertos y 38 heridos.