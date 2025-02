Magaly Medina ‘cuadra’ a periodista por mencionarla en entrevista con César Acuña

La conductora criticó que en lugar de interrogar a César Acuña sobre su gestión, una periodista usó su nombre como referencia en una entrevista. (Magaly TV La Firme)

Durante la última emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina arremetió contra una periodista que mencionó su nombre en una entrevista con César Acuña, gobernador de La Libertad. La conductora criticó la falta de independencia de algunos comunicadores y lamentó que en lugar de cuestionar directamente a las autoridades sobre temas relevantes, recurran a sus opiniones como referencia.

“La gente para preguntar a veces es muy cobarde”, expresó Medina, señalando que hay periodistas que evitan confrontar a los políticos con preguntas incómodas y, en su lugar, se escudan en comentarios ajenos. “Yo no respeto nunca a personas que no tienen opinión propia y sobre todo que no tienen la valentía de tener bien presentes sus convicciones”, añadió.

Críticas a la falta de autonomía periodística

El motivo de su indignación fue que, en una reciente entrevista con César Acuña, la periodista le preguntó su opinión sobre los comentarios de Medina respecto a su gestión, en lugar de cuestionarlo directamente sobre su respuesta ante el colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, ocurrido el pasado viernes 21 de febrero. La tragedia dejó un saldo de ocho fallecidos y 84 heridos, generando críticas hacia la autoridad regional por no haber acudido de inmediato al lugar de los hechos.

Para la conductora, esta actitud demuestra falta de carácter y profesionalismo en el ejercicio periodístico. “Cuando tienen enfrente a un político, ¿por qué no le preguntan directamente? ¿Por qué tienen que escudarse en lo que dijo Magaly Medina?”, reclamó.

Magaly Medina cuestionó que Richard Acuña asistiera a una celebración en Pimentel mientras Trujillo enfrentaba las consecuencias de la tragedia en Real Plaza. (Composición Infobae)

Además, extendió sus críticas hacia el periodismo en redes sociales y pódcast, asegurando que muchas personas han incursionado en este ámbito sin preparación. “Las redes y los pódcast están llenos de gente que no sirve para nada, muchos de ellos improvisados, de esos que llegaron porque en fin”, afirmó.

Falta de liderazgo y ausencia de Richard Acuña

El enojo de Medina no solo se centró en la periodista que usó su nombre como referencia, sino también en la gestión de César Acuña durante la crisis en Trujillo. La conductora cuestionó que el gobernador no estuviera presente en la ciudad en el momento de la tragedia. “El gobernador recién se aparece. Él para viajando todo el tiempo, pero la Municipalidad también depende del gobernador. Y encima un gobernador que quiere ser presidente”, señaló.

Asimismo, criticó a Richard Acuña, hijo del gobernador, por no haber mostrado solidaridad con las víctimas del accidente. Mientras Trujillo estaba de luto, el excongresista y su esposa, Brunella Horna, asistieron a una fiesta de disfraces en Pimentel, donde la exconductora de ‘América Hoy’ fue coronada como “Reina del Carnaval”.

“Siempre que es momento electoral, ahí sí pide el voto a los trujillanos, ahí sí va a pueblos jóvenes y pide que los apoyen. Pero ahora, en momentos así, debió haber estado ahí, por lo menos”, comentó Medina, recalcando que, aunque Acuña ya no ocupa un cargo público, sigue siendo una figura política que debería haber mostrado mayor empatía.

César Acuña fue señalado por su tardía reacción tras el colapso en el centro comercial Real Plaza Trujillo, que dejó ocho fallecidos y 84 heridos. (Magaly TV La Firme)

Brunella Horna y las críticas en redes sociales

La presencia de Brunella Horna en el carnaval de Pimentel también generó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios la señalaron por falta de sensibilidad ante la situación en Trujillo. Sin embargo, Magaly Medina aclaró que su comentario no iba dirigido a la modelo, sino a Richard Acuña.

“Brunella no tiene nada que ver con la política, cualquiera la puede elegir reina del carnaval. Las críticas son por Richard, que lógicamente estaba acompañando a su esposa, pero tuvo el día anterior para hacer acto de presencia en Trujillo”, explicó.

Ante los cuestionamientos, Brunella Horna optó por limitar los comentarios en sus redes sociales para evitar el impacto de las críticas y frenar la controversia en torno a su participación en el evento.

Magaly Medina responde a las críticas y reafirma su postura

En medio del debate, Magaly Medina reafirmó su postura y dejó en claro que no le interesa que usen su nombre como referencia en entrevistas a políticos, pero sí exige que los periodistas tengan criterio propio.

“Magaly dice, Magaly ha criticado. Dios, qué cobardía. ¿No tienen personalidad? ¿No tienen opinión propia? A mí que utilicen mi nombre, miren, háganlo, lo han hecho hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué no preguntan lo que realmente importa?”, cuestionó.

Finalmente, Magaly Medina enfatizó que su intención no es dar lecciones de periodismo, pero sí hacer notar la falta de carácter de algunos comunicadores al momento de hacer su trabajo. “No soy quién para dar lecciones, pero deberían tratar de tener más convicción”, concluyó.