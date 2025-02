Magaly Medina responde a acusación de la familia de fallecida en Real Plaza Trujillo: “No fue nuestra intención plantarlos”

Magaly Medina responde a graves acusaciones.

Magaly Medina fue acusada de dejar plantada a la familia de la fallecida Harumi Carbajal, quien murió en la tragedia del Real Plaza Trujillo. La intención de los familiares era visibilizar la situación que están viviendo y la poca ayuda recibida. Sin embargo, al no concretarse el en vivo pactado con Magaly TV La Firme, las críticas de parte de los seres queridos y allegados no se hicieron esperar.

“Magaly Medina se burló de los familiares de Harumi. Los hizo venir a la jaula de la muerte para entrevistarlos en vivo y no lo hizo. Como siempre se impone la mafia”, fue lo que expresaron.

Infobae Perú se comunicó con Magaly Medina para escuchar su descargo frente a estas acusaciones. En principio, aclaró que nunca hubo una mala intención con la familia de Harumi Carbajal, sin embargo, pese a que intentó meter el en vivo, no lo creyó propicio por el corte de su programa.

Asimismo, aseguró que está con la consciencia tranquila, pues tan pronto ocurrió la tragedia, su espacio hizo la cobertura, por tratarse de una situación de emergencia.

“Mi programa es un programa periodístico de espectáculos que en determinados momentos y en emergencias, como la tragedia que pasó en Trujillo, nosotros interrumpimos nuestra programación para de propia voluntad, hacer una conexión, porque nos pareció una tragedia que había que hacerla de conocimiento público, pero más allá de eso, nosotros no somos un programa de ayuda social”, indicó la conductora de TV.

Magaly Medina señaló que su intención no es distraer a su audiencia, que espera de ella temas de espectáculos. ”Ciertamente, nos hubiera gustado que nos cuenten su drama, pero para eso existe en el canal tres noticieros, que bien podrían darle la mano a esta gente. Ellos podrían ser una especie de fuente de ayuda”, explicó.

¿Por qué no se logró el en vivo?

La conductora indicó que en efecto, la producción se comunicó con la familia para realizar el en vivo, pero las condiciones no fueron las más apropiadas. “Nosotros en un primer momento dijimos, ‘vamos a ver si los podemos ayudar, si podemos hacer un vivo con ellos’, porque ya una de mis reporteras había entrevistado a los familiares, pero de verdad, la historia escapaba mucho de la línea de entretenimiento y relajo que nosotros mostramos”, explicó Magaly Medina a Infobae Perú.

“Además, ellos se habían trasladado a otro lugar desde donde nosotros logísticamente no podíamos conectarnos. La conexión iba a salir mal solo con celular”, acotó la comunicadora, quien repitió que jamás ignoró el tema, como prueba de ello, levantó su voz en su programa el día que sucedió la tragedia.

“Yo hice un un speech personal que tampoco debía serlo, pero creo que a veces me tomo esas atribuciones como ciudadana común y corriente. Como periodista, hice un speech inicial fuerte de crítica sobre esta situación. Como programa de espectáculos, es lo único que yo podía hacer, son los otros programas de mi canal y de otros canales los que debieron y deben canalizar esa información”, dijo.

Respuesta a las críticas

Magaly Medina cuestionó que la gente la critique por haber priorizado su rubro de espectáculos, pues cuando ha tocado temas sociales en programa, los detractores tampoco han faltado.

“A veces siento que el público me exige demasiado, y cuando hago cosas de interés social, dicen: ‘¿por qué no hace espectáculo, si eso no es lo suyo?’. Cuando tengo un comentario político, dicen ‘¿por qué ella hace ese comentario si ella no es especializada, que vuelva a su espectáculo’. Y cuando resulta que quiero hacer solo espectáculos (como en este caso), la gente reclama”, cuestionó.

“Acá no ha habido ninguna intención de dejarlos plantados ni nada. No es mi obligación, era una cuestión que si se podía y encajaba dentro de nuestra programación, lo íbamos a hacer. Nosotros fuimos el único programa periodístico que sacó imágenes cuando todo estaba pasando, en vivo. Ningún otro noticiero lo hizo antes que nosotros, consideramos que ya ahí habíamos abarcado un tema que ya no nos correspondía”, agregó.

La periodista indicó que entiende que la gente le exija que se pronuncie o abarque temas que no son de espectáculos para lograr más visibilidad, pero “desgraciadamente no es la la esencia de mi programa”.

Para conductora, estas críticas nacen de personas mal influenciadas, que no logran entender que su programa no es de índole social o de actualidad. “Y claro, mis enemigos están buscando cualquier cosa para eso (criticarla)”, remató Magaly Medina.

