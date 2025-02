Gian Marco supera delicado estado de salud y anuncia regreso de su unipersonal: “Gracias a Dios, estamos recuperados”

Gian Marco anuncia que está recuperado. IG

Tras una pausa obligada por problemas de salud, el cantautor peruano Gian Marco anunció su esperado regreso a los escenarios con su exitoso unipersonal ‘Mi Vida en Sol Mayor’. Luego de verse forzado a suspender su temporada anterior debido a una lesión en la columna, el artista confirmó nuevas funciones del espectáculo, que se llevarán a cabo del 24 de abril al 12 de mayo del 2025 en la Cúpula de las Artes. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

El anuncio de su regreso ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores. A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un emotivo mensaje con su público, donde expresa que ya está recuperado.

“Familia de mi corazón, ¿cómo están? Espero que estén bien, les mando un fuerte abrazo. Como todos saben, en octubre del año pasado estábamos haciendo ‘Mi Vida en Sol Mayor’ y por motivos de salud tuve que posponer la temporada. Gracias a Dios ya estamos recuperados y con muchas ganas de poder reencontrarme con ustedes”, indicó el cantante con gran emoción.

“Les quiero contar que la nueva temporada va a ser del 24 de abril al 12 de mayo en la Cúpula de las Artes. Las entradas están a la venta en Teleticket. A los que ya tenían sus entradas, les agradezco enormemente por la espera. Vamos a reencontrarnos, ¿les parece? Regresa ‘Mi Vida en Sol Mayor’, ahí los espero”, acotó el artista.

Gian Marco anunció que ya está recuperado.

Recordemos que en 2024, Gian Marco preocupó a sus miles de seguidores al revelar que su estado de salud no le permitía continuar con los ensayos y presentaciones. Acompañado de un bastón, explicó que debía tomar una pausa para someterse a un tratamiento médico que lo obligaba a retirarse de los escenarios hasta el próximo año.

“Voy a tener que parar hasta el próximo año por mi tratamiento. Voy a posponer la temporada, importante, posponer, la temporada de ‘Mi Vida En Sol Mayor’”, dijo con voz entrecortada en aquella ocasión.

Novia Juliana Molina celebran regreso

La publicación del regreso de Gian Marco no tardó en generar reacciones en los usuarios. Una de las más emocionadas fue Juliana Molina, quien comentó con emoticones de corazones rojos. El cantante no dudó en responderle con otro corazón.

Juliana Molina dejó romántico mensaje a Gian Marco.

El cantante Luis Enrique, el colombiano Gusi y más figuras del espectáculo celebraron este pronto regreso, mientras sus fans esperanzados le preguntaron sobre sus próximos conciertos.

¿Qué pasó con Gian Marco?

El cantautor peruano enfrentó complicaciones de salud debido a una lesión en la columna. Gian Marco reveló que tuvo que recibir atención médica antes de su presentación del pasado 2 de noviembre. A través de sus redes sociales, compartió que, pese a sus esfuerzos, su cuerpo no le permitió continuar con la función. “Estuve en el teatro con mis médicos, haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó”, confesó en aquel entonces.

Por su parte, Macanudo Producciones, la empresa encargada de la puesta en escena, informó que el cantante estaba bajo tratamiento médico y permanecía internado. Aunque su condición era estable, el comunicado dejaba en claro que no estaba en condiciones de realizar esfuerzos físicos. Es por ello que los organizadores decidieron reprogramar el espectáculo.

“Lamentamos informarles que Gian Marco continúa internado y en tratamiento. Su estado es estable, pero desafortunadamente no le permite realizar esfuerzos en pie en este momento”, comunicó la productora, que también agradeció la comprensión y el apoyo de sus seguidores, pues en todo momento expresaron su solidaridad y le enviaron mensajes de aliento durante el complicado proceso.

Gian Marco brindó detalles sobre su estado salud tras lesión en la columna. (Gian Marco/Instagram)

El unipersonal de Gian Marco

‘Mi Vida en Sol Mayor’ es un unipersonal teatral que tiene a la música como hilo conductor, sumergiendo al público en el fascinante universo de Gian Marco. A través de esta obra, el artista explora sus múltiples facetas: como hijo, padre y figura pública, en un viaje donde busca integrar cada una de sus identidades. Aunque conoce bien su historia y cómo ha llegado a ser quien es hoy, las anécdotas, las personas y las canciones que han marcado su camino siguen guardando misterios que lo hacen reír, conmoverse y sorprenderse.

Este espectáculo biográfico es una propuesta innovadora que combina música, narraciones, personajes, risas y drama, ofreciendo al público una mirada honesta y profunda sobre la vida del cantautor. El regreso de Gian Marco con ‘Mi Vida en Sol Mayor’ marca un momento especial tanto para él como para su audiencia, que estaba muy preocupado por el estado de salud del artista peruano.

Gian Marco Zignago cuenta detalles íntimos de su vida en su primer show teatral 'Mi vida en Sol Mayor'. Difusión.