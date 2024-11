Gian Marco no mejora y presenta fuertes dolores tras lesión en la columna: “No se lo deseo a nadie”

Gian Marco da detalles de su delicada situación de su salud. (Foto: Captura de IG)

El reconocido cantautor peruano Gian Marco ha generado preocupación entre sus seguidores al compartir detalles sobre un problema de salud que lo aqueja. A través de sus historias en Instagram, el intérprete de éxitos como “Se me olvidó” reveló que enfrenta una lesión en la columna que le provoca intensos dolores, los cuales afectan tanto su vida cotidiana como sus actividades profesionales.

En sus publicaciones, Gian Marco detalló que los dolores no solo están localizados en su columna, sino que también se irradian a su pierna izquierda, complicando aún más su recuperación. “Estos dolores no se los deseo a nadie”, confesó, destacando la gravedad de su condición. Además, el artista relató cómo, en cuestión de horas, su vida dio un giro inesperado debido a este problema, alterando su rutina y los planes que tenía en marcha.

A pesar de la adversidad, el cantante se mostró optimista y comprometido con su recuperación. Informó que su tratamiento incluye una infiltración en la columna y sesiones de fisioterapia, con la esperanza de estar completamente recuperado para finales de febrero. “Poniéndole toda concentración y esfuerzo, soy fiel creyente en la sanación a través de las energías, de las vibraciones, de hablarle a tu cuerpo”, escribió, transmitiendo un mensaje de fortaleza y esperanza a sus seguidores.

Gian Marco también reflexionó sobre la fragilidad del cuerpo humano y cómo esta experiencia le ha enseñado a valorar aún más la vida. “Una vez más la vida me vuelve a confirmar que no se puede dar nada por sentado”, expresó. Con estas palabras, el cantautor reafirmó su convicción de enfrentar esta etapa con determinación, mientras recibe el apoyo incondicional de sus fanáticos y seres queridos.

El artista peruano, conocido por su trayectoria intachable y su influencia en la música latina, continúa siendo una figura inspiradora para sus seguidores. Sus fans, preocupados pero confiados en su fortaleza, no han dejado de enviarle mensajes de aliento y buenos deseos, esperando verlo nuevamente en los escenarios en un futuro cercano.

¿Qué pasó con Gian Marco?

El cantautor peruano Gian Marco sigue enfrentando complicaciones de salud debido a una lesión en la columna, y recientemente reveló que tuvo que recibir atención médica antes de su presentación del pasado 2 de noviembre. A través de sus redes sociales, el artista compartió que, pese a sus esfuerzos, su cuerpo no le permitió continuar con la función. “Estuve en el teatro con mis médicos, haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó”, confesó.

Por su parte, Macanudo Producciones, la empresa encargada de la puesta en escena, informó que el cantante continúa bajo tratamiento médico y permanece internado. Aunque su condición es estable, no está en condiciones de realizar esfuerzos físicos. En consecuencia, los organizadores decidieron reprogramar el espectáculo, con la esperanza de retomarlo el próximo 16 de noviembre, siempre y cuando su recuperación lo permita.

“Lamentamos informarles que Gian Marco continúa internado y en tratamiento. Su estado es estable, pero desafortunadamente no le permite realizar esfuerzos en pie en este momento”, comunicó la productora. Asimismo, agradecieron la comprensión y el apoyo de sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad y le han enviado mensajes de aliento durante este complicado proceso.

Los fanáticos del artista se mantienen atentos a las actualizaciones sobre su salud, deseando que pueda superar esta etapa pronto. Gian Marco, conocido por su resiliencia, ha transmitido mensajes de optimismo, dejando claro que está comprometido con su recuperación para volver a los escenarios con toda la energía que lo caracteriza.