Corte de agua en Lima el martes 25 de febrero: Sedapal suspenderá el servicio en estos distritos por varias horas

Sedapal anuncia corte de agua en cinco distritos de la capital.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión del servicio para el hoy martes 25 de febrero. Los cortes programados del suministro se realizarán en distintos partes de la capital debido a trabajos esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Según informó la entidad, estas actividades incluyen la limpieza de un reservorio, el cambio de un grifo contra incendios y la instalación de nueva tubería. ¿Cuál es la importancia de estas labores?

La limpieza de reservorio es fundamental para asegurar la calidad del agua potable. Con el tiempo, los reservorios pueden acumular sedimentos y otras impurezas que, de no ser eliminados, podrían afectar la salubridad del agua que llega a los hogares; mientras que el cambio de grifo contra incendios tiene como objetivo mantener en óptimas condiciones la infraestructura necesaria para atender distintas emergencias.

Asimismo, la instalación de tubería forma parte de las mejoras del sistema de distribución, lo que ayuda a evitar fugas, mejorar la presión del agua y garantizar un suministro más eficiente a los usuarios.

Sedapal anuncia cortes programados de agua en varios distritos de Lima. Fotocomposición Infobae Perú

Sedapal invocó a los vecinos de las zonas que serán afectadas almacenar agua en recipientes limpios y con tapa, calculando al menos tres litros de agua por persona al día para las necesidades básicas. En ese sentido, ante la escasez del servicio, reducir el consumo para actividades no esenciales, como el riego de jardines o el lavado de autos, hasta que se restablezca el servicio.

¿En qué distritos se cortará el agua el 25 de febrero?

Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Horario de corte: 12:00 m.

Horario de restablecimiento: 20:00 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Collique 4ta zona Comité 106; A.H. Collique 5ta zona; A.H. Villa Disciplina; A.H. 28 de julio.

Zona afectada en Comas. | Sedapal

La Victoria

Motivo: Empalme de tubería

Horario de corte: 10:00 a.m.

Horario de restablecimiento: 10:00 p.m.

Zonas afectadas: Sector 6. Cercado, Urb. Apolo, Urb. Fortis, Urb. Lincoln.

Cuadrante afectado: Av. Aviación, Av. México, Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola.

Zonas afectadas en La Victoria. | Sedapal

Rímac

Motivo: Instalación de tubería

Horario de corte: 12:00 m.

Horario de restablecimiento: 8:00 p.m.

Zonas afectadas: C.R. Oscar Benavides, Cercado.

Zona afectada en el Rímac. | Sedapal

San Miguel

Motivo: Cambio de grifo contra incendio

Horario de corte: 10:00 a.m.

Horario de restablecimiento: 10:00 p.m.

Zonas afectadas: Sector 41. APV Ramiro Prialé, APV Riva Agüero, Asoc. Municipales, Asoc. Riva Aguero, Urb. Pando 8va etapa, Urb. Rigel.

Cuadrante afectado: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero

Zonas afectadas en San Miguel. | Sedapal

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio

Horario de corte: 8:00 a.m.

Horario de restablecimiento: 5:00 p.m.

Zonas afectadas: sector 305: P.J. Micaela Bastidas (parte alta), Urb. Villa Jardín, Urb. Jardín 2da y 3ra zona, Urb. Villa Jardín 2da zona - ampliación. Sector 311: P.J. Inca Pachacútec sector Mariano Melgar, P.J. Inca Pachacútec sector Micaela Bastidas, Urb. Villa Jardín y A.H. Pachacútec.

San Juan de Miraflores

Motivo: Limpieza de reservorio

Horario de corte: 8:00 a.m.

Horario de restablecimiento: 5:00 p.m.

Zonas afectadas: sector 305: A.H. Sol de los Milagros, A.H. Villa Solidaridad 2da etapa y 2ra etapa, P.J. Villa Solidaridad, A.H. Sol y P.J. Solidaridad.

Zonas afectadas en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. | Sedapal

San Juan de Lurigancho, el distrito más afectado

A diferencia de otros distritos, Sedapal tiene limpiezas de reservorio programadas en distintas partes de San Juan de Lurigancho, desde las 10 de la mañana hasta las 23:50 de la noche.

Zonas afectadas: A.H. UPIS Huáscar Grupos I, II, III, IV, V, IX, X, XI; A.H. Belén; CE Fe y Alegría N° 25, A.H. UPIS Huáscar (Ampl. Grupo 8); A.H. Santo Domingo 23 de Marzo; A.H. 20 de Enero; AF Francisco Bolognesi, A.H. 24 de Octubre; A.H. Brisas de San Juan; A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande; A.H. Señor de Los Milagros Parcela A; A.H. Vista Alegre Ampl., A.H. Vista Alegre; A.H. 19 de Abril; A.H. 19 de Abril Ampl., A.H. Jorge Chávez; A.H. Castañeda Lossio; AF Santa Patricia; A.H. El Progreso.

Zonas afectadas en SJL. | Sedapal

Zonas afectadas: A.H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta; AF Hijos de Corazón de Jesús; A.H. Virgen del Carmen; A.H. Prolongación Amauta; Agru. Belén Ampl, Agrup. Tarapacá; A.H. UP de la Esperanza Sector Brisas de Huáscar; A.H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta; AF Hijos de Corazón de Jesús; A.H. Virgen del Carmen; A.H. Prolong. Amauta; Agru. Belén Ampl, Agrup. Tarapacá; A.H. UP de la Esperanza Sector Brisas de Huáscar; A.H. UPIS Huáscar Sector San Marcos; A.H. San Lorenzo.

Otras zonas afectadas en SJL. | Sedapal

Zonas afectadas: AH. Lejano Oeste; A.H. Jardines PI Zona VII Parcela C; A.H. Lomas de Machu Picchu, PI Zona VII Parcela C Sector Las Casuarinas; A.H. Familia Casuarina Mz D; A.H. Casuarinas Alta; A.H. Las Terrazas Ampl., A.H. Panorama 3 de Juli; A.H. San Lorenzo II; A.H. Proyecto Integ. Zona VII (Lomas de Canto Grande); Surtidor CR 34A; Agru Monte de Los Olivos; Asoc. de Viv. Las Palmeras de Canto Grande; Agrup. Utupara.

Zonas afectadas en SJL. | Sedapal

Recomendaciones de Sedapal en caso de corte de agua

Ante un corte programado del servicio de agua potable, Sedapal recomienda:

Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa para evitar contaminación.

Priorizar el uso del agua para necesidades básicas como higiene, alimentación y consumo.

Evitar el desperdicio , utilizando el agua almacenada de manera responsable.

Revisar y asegurar los grifos para prevenir fugas cuando el servicio se restablezca.

Tener a la mano agua embotellada en caso de que el corte se prolongue más de lo previsto.

Mantener informados a los miembros del hogar sobre la duración de la interrupción .

Consultar los canales oficiales de Sedapal para conocer actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.