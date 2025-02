Primera actriz Erika Buenfil causa furor al hacer trend de Bartola y Mimy Succar, y criolla responde emocionada: “Qué lujo”

Mimy Succar y Bartola son virales en TikTok: Érika Buenfil lo baila | TikTok

Pese a que el trend de Mimy Succar y Bartola lo hizo en enero, la primera actriz mexicana Erika Buenfil sigue logrando varios impactos en los seguidores de las redes sociales, quienes no han dudado en compartir el video y resaltar la nacionalidad de las cantantes.

Al igual que muchos usuarios de la red social, la primera actriz, reconocida por ser una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, tampoco se resistió a interpretar el verso criollo de Mimy Succar y Bartola. Con gran emoción, la artista hizo el trend y escribió: “Se vale”, lanzando una gran carcajada.

El video emocionó no solo a sus seguidores peruanos, sino también a la propia Bartola, quien escribió: “Que lujo Erika! Quedó espectacular”, demostrando el orgullo que sentía de que la artista mexicana haya interpretado su verso.

Bartola reacciona a tiktok de Erika Buenfil.

Los comentarios de los peruanos tampoco se hicieron esperar, pues muchos coincidieron en que este video sea una señal de que la mexicana venga a Lima. “Asu! La canción de Bartola llegó hasta México, y en “manos” de Erika Buenfil”, escribió una orgullosa seguidora.

“Erika es una señal para que vengas a Perú”, “Qué honor para nuestra Bartola”, “Gracias, mi bella Erika, orgullo peruano Bartola y Mimi Succar. Saludos desde Chiclayo Perú”, “Del Perú para el mundo”, “Arriba, Perú, bien Mimi y Bartola... que buena Erika”, “Te quedó lindo, Erika ....que bueno que te guste nuestra música peruana. Bendiciones, hermosa”, “Tienes que venir a Perú, aquí te adoramos por tu trayectoria actoral y por lo increíble que eres”, son algunos de los emocionados comentarios que le escribieron las usuarias a Erika Buenfil.

Erika Buenfil se sumó a trend de Bartola y Mimy Succar.

Este video se realizó antes de que Mimi Succar ganara el Grammy a “Best Tropical Latin Album” por su disco en vivo “Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)”. Es justamente en este material donde se puede escuchar el verso de Bartola, el cual no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Aquí la criolla y Mimy demuestran gran complicidad. Es justamente la segunda, quien incentivó a Bartola a que repita el verso que le gusta tanto.

¿Qué dice el verso de Mimy Succar y Bartola?

Si tu marido te pega, dale golpes tú también

Si no puedes con la mano, métele con la sartén

Si me vas a clavar un puñal, no me lo claves en el pecho

Mejor clava más abajo, donde ya tengo el hueco hecho

Erika Buenfil y la vez que hizo el trend Mi bebito fiu fiu

No es la primera vez que Erika Buenfil realiza un trend peruano. Hace varios meses, la actriz se sumó a la fiebre de Mi bebito fiu fiu, de Tito Silva. En aquella ocasión, la mexicana demostró que estaba al tanto de la canción del DJ peruano, por lo que no dudó en hacer una divertida parodia.

Aquí se puede ver a Erika Buenfil tomando una taza de café muy tranquila, mientras que en su interior disfruta y hasta baila la canción, dejando claro que no podía dejar de pensar en ella.

Erika Buenfil se une al trend de Mi Bebito Fiu Fiu en TikTok. (Video: TikTok)

Erika Buenfil es una destacada actriz mexicana con una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión, cine y teatro. Nació el 23 de noviembre de 1963 y se consolidó como una de las grandes estrellas de las telenovelas en los años 80 y 90, protagonizando éxitos como Amor en silencio, Marisol y Tres mujeres.

Su versatilidad y carisma le han permitido mantenerse vigente en la industria, explorando también el ámbito digital con gran éxito en redes sociales. Actualmente, es una de las actrices más queridas de México, combinando su carrera artística con su faceta de influencer.

Erika Buenfil. (Foto: Instagram)