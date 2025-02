Dos menores fallecidos y seis heridos deja ataque armado a fiesta en el Cercado de Lima - Latina Noticias

Un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este domingo 16 de febrero en el Cercado de Lima ha dejado un saldo trágico: dos menores de edad fallecidos y al menos seis personas heridas. Según informó la Policía Nacional, el incidente tuvo lugar en el pasaje 1 de Mayo, una zona densamente poblada y cercana a áreas comerciales. Los hechos se desarrollaron en el marco de una fiesta de cumpleaños, donde los asistentes fueron sorprendidos por un sujeto a bordo de una motocicleta que abrió fuego indiscriminadamente contra los presentes.

El ataque habría ocurrido luego de una discusión entre algunos asistentes al evento. Aunque aún no se ha confirmado si esta disputa está directamente relacionada con el atentado, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los motivos detrás de este acto violento. Los peritos de criminalística ya se encuentran en el lugar recopilando evidencias, como casquillos de bala, para determinar las circunstancias exactas del ataque.

Víctimas jóvenes y un barrio conmocionado

Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 14 años, quien falleció tras ser trasladado a una clínica cercana. La identidad de la segunda persona fallecida aún no ha sido confirmada, pero se sabe que también era joven. Además, los heridos, cuyas edades oscilan entre los 18 y 26 años, fueron trasladados a hospitales cercanos, algunos de ellos en estado grave. Según detalló la Policía, uno de los heridos se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte.

Balacera en el Cercado de Lima - Latina Noticias

El ataque ha dejado a los vecinos del pasaje 1 de Mayo en estado de shock. Uno de ellos, entrevistado por Latina Noticias, expresó su sorpresa ante lo ocurrido, describiendo el barrio como una zona generalmente tranquila. Sin embargo, la cercanía del lugar con avenidas como Argentina y Dueñas, donde se reportan otros hechos de inseguridad, ha generado preocupación entre los residentes.

Hipótesis sobre el móvil del ataque

Aunque las investigaciones están en una etapa inicial, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con posibles conflictos entre bandas criminales. Esta parte del Cercado de Lima es considerada una zona roja debido a la presencia de actividades delictivas, lo que podría haber influido en este trágico suceso. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado pruebas que vinculen a las víctimas con actividades ilícitas o amenazas previas.

El ataque ocurrió en un contexto de celebración, lo que hace aún más impactante el hecho. Según los testimonios recogidos, los asistentes no sospechaban que algo así pudiera suceder. En un video compartido por testigos, se observa la desesperación de los presentes al intentar socorrer a los heridos, mientras el lugar quedaba marcado por los impactos de bala en los toldos instalados para la fiesta.

La inseguridad en la capital

Este incidente pone nuevamente en evidencia la creciente inseguridad en Lima, donde los crímenes por encargo y los ataques armados se han vuelto cada vez más frecuentes. Según los reportes preliminares, el atacante llegó en una motocicleta y disparó de manera indiscriminada, dejando al menos 17 casquillos de bala en el lugar. Este nivel de violencia ha generado temor entre los vecinos, quienes se mostraron reacios a brindar declaraciones por miedo a represalias.

La Policía Nacional, junto con la comisaría de Monserrat, ha asumido la investigación del caso. Los agentes trabajan en identificar al responsable del ataque y determinar si existe algún vínculo entre las víctimas y posibles conflictos previos. Mientras tanto, los familiares de los fallecidos y heridos enfrentan momentos de angustia, esperando respuestas sobre lo ocurrido.

Caba indicar que, recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacó que Lima cuenta con una seguridad destacada, mencionando que la ciudad tiene cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento y análisis basado en inteligencia artificial. Para el burgomaestre, esto ha generado una paz y tranquilidad “brutal” en la ciudad.