Pamela Franco agradece a Christian Cueva por romántica sorpresa:“Vivimos momentos bonitos día a día”

Pamela Franco agradece a Christian Cueva por romántica sorpresa. (Composición: Infobae)

La cantante de cumbia Pamela Franco se mostró feliz y agradecida tras la romántica sorpresa que le preparó su pareja, el futbolista Christian Cueva, quien decoró su cuarto con globos rojos en forma de corazón y cubrió su cama con pétalos de rosas rojas.

El conmovedor detalle fue compartido en redes sociales por la expareja de Christian Domínguez, donde ambos posan tomados de la mano, acompañada de un mensaje lleno de amor.

“El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea”, escribió Cueva en la publicación, la cual fue reposteada por Pamela Franco con la canción Hasta el fin del mundo de fondo. Este gesto muestra el buen momento que atraviesa la pareja.

Pamela Franco presume sorpresa romántica que le hizo Christian Cueva. Instagram

Ante ello, consultada sobre la sorpresa, Pamela expresó su emoción, pero prefirió mantener algunos aspectos en privado. “Son cosas que se viven, son los momentos bonitos y los vivimos día a día, así que estoy bien”, comentó con una sonrisa. Sin embargo, cuando se le preguntó si su pareja solía tener estos detalles frecuentemente, fue clara: “Estoy bien, es lo importante, de esos temas prefiero no hablar”.

Más allá de su vida personal, la cantante también atraviesa un buen momento profesional. Y es que, el cover de El Cervecero se ha convertido en todo un éxito inesperado. “La verdad, estamos muy contentos y la gente decide qué es lo que le gusta o no, y para nosotros es superbueno. No era algo que esperábamos, algo que teníamos planificado, pero lo recibimos de muy buena onda”, declaró la cumbiambera, mostrando su agradecimiento por el apoyo del público.

Por otro lado, la cantante de cumbia participó recientemente como madrina de una tienda en Gamarra, donde se mostró cercana a su público. Entre risas, confesó que prefiere la cerveza antes que el champagne, porque se considera una mujer de pueblo: “Soy cervecera, el champagne es demasiado fino, soy de pueblo”, expresó con naturalidad.

La artista también mencionó que está enfocada en seguir trabajando arduamente, agradeciendo a sus seguidores por su constante apoyo. “Es lo que nos toca, pero también agradecidos porque vivimos del público, de nuestro trabajo”, concluyó con gratitud y optimismo por lo que viene en su carrera artística y en su vida personal.

Christian Cueva revela lo que lo enamoró de Pamela Franco: “Es una gran madre”

Christian Cueva revela lo que lo enamoró de Pamela Franco

En medio de los conflictos legales que Christian Cueva enfrenta con su expareja Pamela López, madre de sus tres hijos, el deportista aprovechó la oportunidad para destacar las cualidades de Pamela Franco, quien se ha convertido en su mayor apoyo y compañera. “Nosotros tenemos muchas cosas en común. Me encanta su personalidad, su forma de ser, su corazón. Su voz me fascina, siempre lo he dicho”, confesó, mostrando admiración por la cumbiambera.

Por su parte, Pamela recordó cómo descubrieron afinidades que los unieron desde el principio: “Vi que a él le gustan los pasillos, algo que a mí me encanta desde hace muchos años. Por ahí empezó todo”, señaló con firmeza, destacando la conexión inmediata que sintieron.

“¿Cómo no voy a estar enamorado? Es una persona maravillosa, con un talento enorme, y una gran madre. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno”, añadió. Lo que podría despertar comentarios, debido a que actualmente está alejado de sus hijos y en controversia con su expareja.

(Radio Karibeña)