Rosángela Espinoza anuncia cirugía estética tras lesión en Esto es guerra

Rosángela Espinoza anuncia que se someterá a cirugía estética para corregir las secuelas de una lesión sufrida en "Esto es guerra" (Foto: Captura de TV)

Rosángela Espinoza, figura del reality peruano ‘Esto es guerra’, ha sorprendido a su audiencia tras anunciar que se someterá a una nueva cirugía estética. América Noticias ha informado que la influencer sufrió una lesión en el dedo meñique de la mano derecha durante una competencia en el reality, lo que complicó su participación en el programa. La lesión ha sido tema de conversación en los últimos días, ya que Espinoza continúa en el programa pese a su condición. “Esta lesión de la luxación del dedo meñique la tengo hace tres semanas, se me salió el dedito y tuvieron que ponerlo en su lugar”, comentó la influencer al medio.

A pesar del consejo médico de guardar reposo, Rosángela Espinoza ha decidido permanecer activa en el programa y posponer la cirugía hasta la final de temporada de América Televisión. “La recuperación es larga, sin embargo, yo decidí regresar pese a que me dijeron que guarde más reposo”, explicó Espinoza al medio. La cirugía, programada para corregir las secuelas visibles de la lesión, tiene un fin estético, pues su dedo quedó doblado y débil tras el accidente.

El peligro, que involucró un choque con la mascota de los ‘Combatientes’, ha resultado en complicaciones para Espinoza al hacer fuerza con su mano lesionada. La influencer ha resguardado su dedo para evitar mayores lesiones, pero cualquier golpe mínimo le causa dolor, según sus declaraciones. “Está débil y me cuesta hacer fuerza, pero si me cae un golpe, lo más mínimo me duele y por eso es que yo me forro el dedo”, reveló Espinoza a la plataforma noticiosa. El estado de su dedo se agravó tras un reciente choque con Melissa Loza durante una competencia.

América Noticias también resalta que Rosángela Espinoza optó por posponer la operación debido a su compromiso con ‘Esto es guerra’, mostrando un fuerte sentido de responsabilidad profesional hacia la realidad. Sin embargo, su decisión de seguir participando ha sido sujeta a distintas críticas, sobre todo en redes sociales, donde los usuarios cuestionan su elección de no seguir ejerciendo su carrera profesional fuera del ámbito televisivo. La influencer respondió recientemente a estos señalamientos, afirmando enfáticamente: “Es mi vida”.

La influencer sigue participando en el reality pese a las recomendaciones médicas de guardar reposo tras su lesión en el dedo | Captura/América TV/Instagram

La situación de Espinoza cobra otra dimensión al recordar que la lesión fue provocada por un accidente durante una de las actividades del programa, evidenciando los riesgos físicos que enfrentan los participantes de los reality shows. La incertidumbre sobre su recuperación es un aspecto que mantiene a su audiencia atenta, especialmente en el contexto de sus compromisos televisivos. La prioridad de Espinoza radica en recuperarse completamente, aunque primero desea culminar su participación en la temporada.

El ámbito televisivo no es ajeno a las críticas, como lo demuestran las declaraciones de Magaly Medina, una figura influyente en los medios peruanos, quien comentó en tono crítico sobre la decisión de Espinoza de continuar en el reality: “Por las puras te quemaste las pestañas”, refiriéndose a la poca utilización de su formación académica en comparación a su vida en el entretenimiento.

A medida que Rosángela se prepara para someterse a la cirugía, el público estará atento a su evolución. Además, la transparencia al compartir detalles sobre su estado de salud ha generado empatía entre sus seguidores, quienes guardan su recuperación completa. Con el enfoque en culminar de manera exitosa su participación en ‘’Esto es guerra’', la influencer demuestra determinación y profesionalismo en un contexto desafiante.