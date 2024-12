Janet Barboza cuestiona a Anis Samanez y exige sanciones del Ministerio de Cultura: “Habla desde el privilegio”

Janet Barboza arremete contra Anis Samanez | América Hoy - América TV

Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, se manifestó con firmeza contra Anis Samanez, quien enfrenta fuertes críticas en redes sociales por sus controvertidas declaraciones sobre la comunidad Shipibo-Konibo. Durante su programa matutino, la popular ‘Rulitos’ acusó a la diseñadora peruana de lucrar a costa del arte ancestral de esta comunidad y exhortó al Ministerio de Cultura a tomar medidas concretas y sancionatorias al respecto.

El jueves 28 de noviembre en Orígenes 2024, un evento celebrado en Lima con el fin de promover la innovación y el diseño en la industria de la moda, Samanez narró que ofreció intercambiar sus conocimientos en diseño de modas por el aprendizaje del arte kené, característico de los Shipibo-Konibo. Sin embargo, expresó su indignación al recibir como respuesta que dicha enseñanza tenía un costo.

“De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuánto. Yo también soy peruana, que haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos”, declaró. Estas palabras desencadenaron una ola de críticas, señalándola por minimizar las luchas económicas y culturales de la comunidad.

La controversia creció con las declaraciones del editor senior de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, quien argumentó que el patrimonio cultural pertenece a todos y se puede lucrar con él sin necesidad de retribuir económicamente a las comunidades, siempre y cuando se les dé reconocimiento. “Si no fuera por ella [Samanez], [las comunidades] seguirían muriendo de hambre”, afirmó.

Janet Barboza criticó a Anis Samanez

Desde su espacio en ‘América Hoy’, la conductora Janet Barboza calificó como “desafortunadas” y cargadas de racismo las declaraciones de Anis Samanez y José Forteza. “Este tema nos ha indignado a muchísimos peruanos porque la diseñadora habla desde el privilegio”, expresó la figura de América TV, quien cuestionó el comunicado de disculpas emitido por la diseñadora, calificándolo de tardío y carente de autenticidad.

“Ella dice que es su cultura y que la tiene que usar, pero no. No es tu cultura y no te pertenece, porque si lo fuera tú sabrías cómo funciona. Estás intentando hacer lo que se hacía en épocas ancestrales: un truque desde tu zona de privilegio”, añadió Janet, visiblemente molesta por lo sucedido.

Barboza resaltó la falta de empatía de Anis Samanez hacia las realidades económicas de las comunidades indígenas y criticó su intento de lucrar con el arte ancestral de los Shipibo-Konibo. “Estas personas tienen que ir por calles y plazas, intentando vender sus productos por 2 o 3 soles, para alimentar a sus familias. Pero hay personas como tú que no tienen idea de lo que estas comunidades tienen que pasar con su arte”, añadió.

Además, la conductora instó al Ministerio de Cultura a tomar acciones más contundentes y pidió a los congresistas alzar su voz en defensa de la comunidad. También sugirió que José Forteza, editor de Vogue Latinoamérica, debería ser declarado persona non grata en el Perú debido a sus comentarios. “Solo se ama lo que se conoce”, concluyó Barboza, haciendo un llamado a la reflexión sobre la importancia de valorar y respetar las culturas originarias.

Las disculpas de Anis Samanez y José Forteza

Luego de la ola de críticas generada por sus declaraciones durante un conversatorio sobre apropiación cultural, la diseñadora peruana Anis Samanez y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, emitieron comunicados para disculparse públicamente y explicar sus palabras.

Samanez reconoció haber cometido un error al expresarse con “ligereza” sobre las manifestaciones culturales de los pueblos originarios. “Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente”, señaló en su mensaje. Asimismo, aseguró que en ningún momento buscó faltar el respeto ni minimizar la importancia de estas tradiciones: “Quiero asegurarles que en ningún momento hubo mala intención ni tampoco la voluntad de faltar el respeto hacia las tradiciones y comunidades que mantienen vivo nuestro valioso patrimonio cultural”.

La diseñadora también destacó que lleva cinco años trabajando con diversas comunidades y colectivos, enfatizando que siempre ha reconocido económicamente su trabajo. “Comprendo el valor del trabajo de los colectivos y es por eso mismo que siempre reconocí su trabajo económicamente, algo de lo que ellos mismos pueden dar fe”, afirmó. Además, aclaró que el video viralizado no reflejaba el contexto completo: “El video circulado lamentablemente no se muestra completo. Yo estaba contando mi primera aproximación a la comunidad años atrás, cuando desconocía el medio”.

Por su parte, José Forteza lamentó sus “mal formuladas palabras” y expresó su compromiso con la protección del patrimonio cultural: “Nunca tuve la intención de irrespetar a nadie. Lo que expresé fue a título personal y no significa ni tuvo la intención de minimizar la experiencia y riqueza cultural de los pueblos originarios”. También reiteró su admiración por las comunidades artesanas: “Valoro y admiro profundamente su trabajo y legado”.

Forteza cerró su mensaje con una disculpa enfática: “Mis más sinceras y sentidas disculpas al Perú y a toda su gente, que quiero y respeto entrañablemente”.

