“Uno no va donde no lo invitan”: ministro de Transportes justificó la inasistencia de Dina Boluarte en la CADE 2024

Dina Boluarte no asistió a la reunión anual de Ejecutivos. (Foto: Composición Andina/Presidencia)

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2024 cerró su última jornada sin la presencia de la presidenta Dina Boluarte ni de ningún representante del Gobierno. La ausencia presidencial y del ministro de Economía, José Arista, marcó un hecho inusual en este evento, considerado un espacio clave para el diálogo entre el sector empresarial y las autoridades.

“No vamos donde no nos invitan”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, justificó la ausencia del Ejecutivo señalando que su cartera no recibió la invitación correspondiente. “Uno no va a donde no lo invitan”, afirmó en declaraciones a la prensa, atribuyendo la distancia entre el Gobierno y los empresarios a una estrategia preelectoral.

Según el ministro, los líderes empresariales buscan evitar vínculos con un gobierno que consideran poco popular. “Nos ven como un gobierno de poca aceptación, supongo que por eso prefieren distanciarse. Hay que llamar las cosas como son”, añadió en una entrevista para Canal N.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, participó en la primera jornada del CADE Ejecutivos 2024 celebrado en Arequipa.

El evento, que reunió a las principales figuras empresariales del país en Arequipa, arrojó cifras preocupantes para el Ejecutivo. Según Ipsos, solo el 6 % de los empresarios aprueba la gestión de Boluarte. Este escenario, combinado con su inasistencia, incrementó las críticas hacia el Gobierno por su aparente desconexión con el sector privado.

El sondeo también destacó a la corrupción (83%) y la delincuencia (82%) como los principales problemas del país. Además, en diálogo con Canal N, presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, destacó que más del 60% de los empresarios perciben un retroceso en el país, algo que no se veía desde 2017.

Un cambio de formato inesperado

Boluarte había sido anunciada como participante en un espacio de diálogo abierto con Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, organizador del CADE. Sin embargo, según un comunicado oficial, un cambio en su agenda obligó a la mandataria a cancelar su presencia. La presidenta optó por priorizar una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, según informó la Presidencia.

Julio Velarde - CADE 2024

Infobae señaló que la mandataria habría preferido un formato de discurso unilateral en lugar de participar en una sesión de preguntas y respuestas con los empresarios, como exige el formato del foro. Este detalle generó especulaciones sobre su disposición para enfrentar los cuestionamientos del sector privado.

Ausencias que marcan un precedente

El Gobierno también estuvo ausente en la intervención económica del foro. El ministro de Economía, José Arista, canceló su participación a último momento, dejando vacante el segundo bloque del evento, que inicialmente incluiría su ponencia. Este hecho destacó aún más la falta de representación oficial en un espacio históricamente utilizado para promover políticas económicas y fortalecer vínculos entre el sector público y privado.

Ministro de Economía, José Arista. (Fuente: ANDINA)

La ausencia de Boluarte en la CADE no es un caso aislado. En 2023, tampoco asistió al evento debido a compromisos en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Estados Unidos. En esa ocasión, los organizadores del foro solicitaron un mensaje grabado de la presidenta, pero no obtuvieron respuesta. En su lugar, asistió el entonces jefe de Gabinete, Alberto Otárola.

Con estas ausencias, el evento concluyó con la entrega del “Acuerdo de Arequipa”, un documento que recoge los compromisos y desafíos identificados durante el foro, pero sin la participación directa del Ejecutivo para responder a las inquietudes del sector privado.

“No he conversado directamente con la presidenta. Hasta donde tengo información, ella iba a acudir a la CADE 2024. Información de última hora no tengo,” dijo el titular del MEF a los periodistas en el Congreso, donde asistió para discutir sobre la Ley de Presupuesto Público de 2025.