Luisana Lopilato podría unirse a Erreway en concierto de Lima, según Coco Magio

Los rumores sobre la posible incorporación de Luisana Lopilato al regreso de Erreway han generado gran expectativa entre los seguidores de la icónica banda de la novela Rebelde Way. Con Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba confirmados para una gira mundial en 2025, muchos fanáticos peruanos se preguntan si la actriz argentina podría unirse al concierto que hará en nuestro país.

Coco Magio, vocero oficial de la banda en Perú, alimentó las esperanzas de los seguidores al no descartar por completo la visita de Luisana Lopilato. Según Magio, la actriz tiene un cariño especial por el país y podría sorprender a todos en algún momento de la gira.

“¿Quién te dice? Luisana nos sorprende a todos y se suma al show. La verdad es que depende de ella. Si dice que quiere aparecer, nadie le va a decir que no. Así que, nada, ojalá”, comentó Magio, recordando el impacto que la actriz dejó en sus fans peruanos.

Erreway: Luisana Lopilato podría sorprender en Lima, según Coco Magio. América TV.

Luisana Lopilato se pronuncia ante regreso de Erreway

La recordada ‘Mía Colucci’ también se pronunció sobre su posible participación en la gira, aunque dejó claro que, por ahora, no podrá sumarse debido a compromisos laborales. A través de un video en TikTok, la actriz argentina reveló que, aunque no será parte del tour principal, no cierra la puerta a una aparición especial en algún show.

“Yo me puse muy feliz por ellos. Desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez. ¿Quién te dice que a lo mejor me subo en algún show y los visito?”, expresó Lopilato, quien actualmente está casada con el cantante canadiense Michael Bublé y que deja una esperanza a sus fans.

Pese a la noticia de su ausencia en la gira, los fanáticos de Erreway en Perú no pierden la esperanza de ver a los cuatro integrantes reunidos en algún momento. La gira mundial de Erreway promete ser uno de los eventos más esperados del 2025, y la posibilidad de que Luisana Lopilato haga una aparición especial mantiene viva la emoción entre sus seguidores.

La actriz que dio vida a la inolvidable 'Mía Colucci' negó su participación por temas laborales, pero no cerró la puerta a posibles sorpresas.| Tiktok @luisanalopilato

¿Cuándo y dónde es el concierto de Erreway en Perú?

La cita está programada para el próximo 3 de mayo de 2025 en el Costa 21 de San Miguel, Lima, donde prometen ofrecer una noche inolvidable llena de nostalgia y emoción.

Coco Maggio, influencer de viajes y miembro del elenco actoral de Rebelde Way que dio vida a ‘Tomás Ezcurra’, mejor amigo de uno de los protagonistas, aseguró de primera mano que sus excompañeros están preparando un show histórico que promete novedades, alta calidad musical y algunas sorpresas.

Inicio de venta de entradas

La preventa de entradas para el concierto de Erreway en Lima comenzará este viernes 29 de noviembre a las 10 a.m. a través de Teleticket. Los fanáticos tendrán la oportunidad de obtener sus boletos con un descuento de hasta 15% si realizan la compra con tarjetas Interbank.

Esta preventa permitirá asegurar el acceso a una de las citas más esperadas de 2025 para los fanáticos de la música pop y de quienes crecieron escuchando a la banda juvenil.

Este reencuentro marcará un momento único, donde los fanáticos de Erreway podrán corear junto a los integrantes de la banda las canciones que definieron una etapa de sus vidas. Para muchos, será una oportunidad de revivir esos recuerdos y emociones que Rebelde Way y Erreway lograron crear, haciendo que la música sea el vínculo que los une, incluso después de tantos años.

Instagram/errewaytour2025

Precios de las entradas

El concierto estará dividido en tres zonas, ordenadas según la cercanía respecto al escenario: Platinum, VIP y Preferencial. Las dos primeras tendrán asientos. Con el 15% de descuento comprando con tarjeta Interbank en la preventa, los precios son:

Precio preventa

Platinum: S/345 (preventa) | S/399 (regular)

VIP: S/295 (preventa) | S/345 (regular)

Preferencial S/145 (preventa) | S/170 (regular)

Además, las zonas Platinum y Vip serán con asientos y los precio completos son:

Precio Full

Platinum: S/399

VIP: S/345

Preferencial: S/170

Precios de entradas para el concierto de Erreway en Perú.