Señor de los Milagros: mapa interactivo del recorrido de su última procesión de hoy 1 de noviembre

Señor de los Milagros: mapa interactivo del recorrido (Créditos Hermandad del Señor de los Milagros)

La imagen del Señor de los Milagros saldrá por quinta y última vez durante el 2024 este viernes 01 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos. En un acto de profunda devoción y tradición, el Cristo Moreno tomará nuevamente a las principales calles de Lima Metropolitana y recibirá la fe y la esperanza de miles de fieles que lo acompañarán.

La procesión comenzará a las 12 horas, cuando el anda parta desde la iglesia de las Nazarenas. El recorrido incluirá lugares representativos de la ciudad, ya que el anda pasará la avenida Tacna, el jirón Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.

Se estima que, entre las 7 y las 8 de la noche, el Cristo de Pachacamilla regresará a la av. Tacna y finalmente ingresará otra vez al templo donde salió, donde será resguardado hasta el próximo año. Con esta última salida, los feligreses despiden la tradicional procesión y así, reafirman compromiso religioso en un cierre anual que ha unido a Lima en un solo acto de devoción.

En un mensaje dirigido a la comunidad, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, invitó a los fieles a un acto de fe colectiva, alentándolos a colocar la sagrada imagen en un lugar especial en sus parroquias, comunidades, colegios, centros de trabajo, hogares y vecindarios, buscando extender la espiritualidad del Señor de los Milagros en todos los ámbitos de la vida diaria.

Devotos acompañan último recorrido del Señor de los Milagros

Desde temprano en la mañana, cientos de fieles se congregaron en las afueras de la iglesia Las Nazarenas para acompañar el último recorrido del Señor de los Milagros, patrono de Lima. Devotos de todas las edades se instalaron en los alrededores con bancos y sillas improvisadas, dispuestos a esperar horas para ver de cerca a la venerada imagen.

La señora Juana Humán Flores de Mera, de 84 años, es uno de los ejemplos de devoción presentes en el lugar. Ella, quien desde hace 24 años lleva el hábito morado como una promesa al Señor, cuenta que todos los años acompaña la procesión a pesar de sus dificultades de movilidad. “Hoy vengo con mi bastón, pero papá lindo (el Señor) no quiso que me quedara en casa. Aquí estoy, y mientras pueda, lo seguiré acompañando”, expresó conmovida a Radio Exitosa y añadió encomendándose a la imagen: “Si me das un año más, estaré contigo”.

La procesión del Señor de los Milagros, tradición iniciada en el siglo XVII, se ha convertido en una de las manifestaciones de fe más representativas del Perú, convocando a millones de devotos de todo el país e incluso del extranjero. El Cristo Moreno recorrerá hoy diversas calles del centro de Lima en un acto que, además de espiritualidad, simboliza la unión y la identidad de los limeños. En palabras de algunos asistentes, “El Señor de los Milagros nos protege y nos une.”

Fieles esperaron en los exteriores de la iglesia Las Nazarenas para acompañar el último recorrido del Señor de los Milagros. | Exitosa

Horarios del transporte público

Metropolitano

Este 1 de noviembre, las rutas del Metropolitano presentarán modificaciones temporales. El servicio regular A desviará su recorrido hacia la avenida Alfonso Ugarte en ambas direcciones y tendrá únicamente una parada en la estación Quilca, mientras que el servicio regular C se limitará a operar hasta la Central.

Por otro lado, los paraderos Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla estarán clausuradas de forma temporal, en función del progreso de la procesión.

Procesión del Señor de los Milagros, de este viernes 1 de noviembre, provocará desvíos en las rutas del transporte público.

Corredor azul

Con respecto a este servicio, la ATU precisó que hay algunas modificaciones:

Los buses del Corredor Azul , que se dirigen a Barranco y Miraflores , transitarán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro , Morro de Arica , Caquetá , Alfonso Ugarte (plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola, antes de retomar su recorrido habitual por la avenida Garcilaso de la Vega.

En el trayecto hacia el Rímac, seguirán por Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (plaza Dos de Mayo y Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres y el jirón Virú. Luego, continuará su ruta en la av. Prolongación Tacna.

Se ha informado que se establecerán paraderos temporales para facilitar la entrada y salida de los fieles que participen en la procesión.

Corredor morado

La ruta 412 del Corredor morado será interrumpida, puesto que sus buses llegarán solo hasta la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac, e iniciarán su retorno hacia San Juan de Lurigancho. Los servicios 404, 405 y 406 circularán con normalidad por la avenida Abancay, en ambos sentidos.

¿Cuándo pesa el anda del Señor de los Milagros?

La estructura que porta la imagen es realmente imponente. Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dirigido por la física María Elena López, señala que su peso oscila entre 900 y 990 kg. Esta carga se distribuye entre 32 personas, quienes deben mantener la estabilidad para evitar accidentes durante el recorrido.

En este contexto, la investigadora explicó que, si la estructura alcanza los 900 kg, cada persona soporta aproximadamente 25 kg y un cuarto; si el total llega a 990 kg, cada uno lleva cerca de 30 kg. Este esfuerzo es considerable, dado el extenso trayecto que sigue el Cristo Moreno por las calles del Cercado de Lima.

El Señor de los Milagros sale por última vez a procesión este año - Créditos: Andina/ Diana Marcelo.