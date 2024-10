“No se puede alimentar con S/ 1.90″: Presidenta de la red de ollas comunes de Lima critica disminución de presupuesto para 2025

Las ollas de comunes afirman que no el presupuesto no les alcanza - crédito Andina

La presidenta de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, denunció que el presupuesto para estas organizaciones sociales disminuirá en el 2025.

En diálogo con Exitosa, señaló que a pesar de que plantearon aumentar el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), les han reducido el monto que les entregan.

“Nos han bajado a 1.69 de lo que recibíamos en el 2022. Recibíamos 3.60, después en este 2023 nos bajaron a 2.20, 2024 estamos terminando con 2.20, y para el 2025 ya será cuatro tipos de productos y el presupuesto por beneficiario será S/ 1.69″, sostuvo.

Fortunata Palomino manifestó que este dinero resulta insuficientes debido a que “no se puede alimentar con S/1.90″ a las personas que acuden a sus establecimientos, como familias compuestas por hasta por seis integrantes.

El Midis responde ante la crisis, negando el retiro de alimentos pero admitiendo suspensión del servicio debido a problemas de actualización en las bases de datos municipales. (Andina)

“En este momento estamos vendiendo tres menús para compartir entre seis, y en algunos casos deben comprar su menú para almuerzo y cena. Las ollas comunes son el único alimento que comen las personas más necesitadas y ahora no sé qué alimentos nos quiere brindar Qali Warma”, sostuvo.

Además, mencionó que los balones de gas, que usualmente les duran entre 15 a 20 años, los están comprando ahora a S/ 53. Sin embargo, los distribuidores les han comunicado que el precio aumentará dos soles más en algunos casos.

“(Vemos) con mucha preocupación por la situación que estamos viviendo, mientras estamos ocupando haciendo marchas, haciendo protestas sobre la inseguridad que estamos viviendo, a la par va el alza de los precios como es el gas. Para nosotros se va a volver inalcanzable a pesar de que estamos recibiendo 43 soles de bono FISE. Hemos venido haciendo aumentos de 10 soles por balón de gas, ahora será más. Creo que vamos a desistir y volver nuevamente a cocinar con leña”, explicó.

La presidenta de la red indicó que las autoridades les habían dicho que se tomó esta decisión debido a que las ollas comunes no están en estado de emergencia y que ya no se encuentran “en recuperación”, por lo que, desde la perspectiva del Estado, ya estaba “caminando bien”.

Ollas comunes la vienen pasando muy mal por la falta de productos.

Hicieron pedido a Lady Camones

En este contexto, propusieron la ampliación del presupuesto a la presidenta de la comisión del Congreso que está a cargo de este tema, la expresidenta del Parlamento y legisladora de Alianza para el Progreso, Lady Camones. De esta manera, esperan que los ‘padres de la patria’ puedan evaluar la situación en la que se encuentran.

“No es que nosotras de caprichosas que no queremos aceptar el presupuesto de 1.69. Nosotras hemos pedido con sustento por qué nuestras ollas necesitan más presupuesto. No somos los como los comedores populares, que son alimentación complementaria; en cambio, las ollas comunes son el único alimento que tienen las personas que son madres solteras y no dan ni un sol”, manifestó.

Esta es la segunda vez que las ollas comunes expresan públicamente, en menos de un mes, sobre esta problemática. A mediados de octubre de este año, exhortaron a los gobiernos locales “para que den mayor celeridad en expedir las resoluciones de reconocimiento como organización social de base y resolución que nos reconozca como centro de atención del Programa de Complementación alimentaria, bajo responsabilidad”.

“Al principio nos decían que habría un aumento, pero cuando fuimos a la reunión luego de enviar los documentos para solicitar un aumento para el año 2025 (...). La marcha que haremos al MEF el miércoles 16 es sobre la ampliación del presupuesto y de ahí vamos al Congreso, según la respuesta que nos dé el ministro de Economía y Finanzas. En esa lucha estamos como en todos los años, tenemos que ir a rescatar nuestro presupuesto”, afirmó la señora Palomino”, añaden.