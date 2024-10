Ruth Shady tras tacha electoral en la UNMSM: “No me interesa ser rectora, mi enfoque está en la investigación”

Ruth Shady niega intención de asumir rectoría o decanato y reafirma su prioridad en la investigación. (Composición: Infobae)

La arqueóloga Ruth Shady fue cuestionada recientemente tras una tacha interpuesta en su candidatura, ella estaba como profesora principal en la lista del Consejo de Facultad de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En declaraciones a la prensa, la antropóloga aclaró que su participación en este proceso no busca un cargo mayor y enfatizó que su interés principal sigue siendo la investigación.

Shady, conocida por su trabajo en la investigación de la civilización Caral, negó que su intención sea asumir la rectoría o decanato de San Marcos. “Eso ha sido una mala información. No me estoy presentando a ninguna candidatura; simplemente represento a los profesores principales. Han malinterpretado al pensar que quiero ser decana o rectora, pero no tengo ese interés. Me importa más la investigación y el trabajo que realizo sobre la civilización Caral”, declaró a la prensa. Según explicó, la confusión surgió debido a errores de interpretación en torno a su rol en el proceso electoral.

Relación con la actual rectora

Jeri Ramón, rectora de San Marcos. (UNMSM)

En el marco de la misma entrevista, Shady fue consultada acerca de su relación con la actual rectora de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner. La académica explicó que habían mantenido comunicaciones recientes, pero en un contexto distinto al proceso electoral. “Nos hemos estado comunicando, pero antes de este problema, para que nos apoye en la puesta en valor de la Huaca San Marcos, que está muy abandonada”, declaró Shady.

Este sitio arqueológico, ubicado dentro del campus de la universidad, fue motivo de preocupación para Shady, quien espera que se tomen medidas para su conservación. Su enfoque sigue orientado hacia la preservación del patrimonio cultural, por lo que insiste en que este aspecto merece mayor atención por parte de las autoridades universitarias.

La tacha y el contexto electoral

La arqueóloga Ruth Shady en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

La tacha interpuesta contra Ruth Shady fue promovida por Pedro Jacinto, candidato a decano por una lista opositora. El argumento principal de la tacha es que la arqueóloga ya había sido electa consejera de Facultad en un periodo anterior (2020-2024). No obstante, la defensa de la académica indicó que ella dejó su cargo en el Consejo de Facultad cuando fue cesada por límite de edad.

Tras su jubilación, Shady fue reincorporada a la universidad, pero bajo la figura de docente ordinaria, no retomando su puesto anterior. Según esta versión, su candidatura no estaría infringiendo ninguna normativa, ya que no está buscando una reelección en el cargo que ocupó anteriormente. Sin embargo, la tacha procedió y la lista en la que la experta participaba fue eliminada.

Crisis en las elecciones de San Marcos

Alumnos de la UNMSM tomaron campus universitario por supuestas irregularidades en elecciones. (Foto: X/@ Alejandro_B_O)

La situación de Ruth Shady no es aislada. Las elecciones para elegir autoridades en la UNMSM se están desarrollando en un clima de fuertes tensiones. Según informes del medio Epicentro, varias listas opositoras fueron sistemáticamente eliminadas del proceso electoral, lo que ha generado críticas sobre la falta de garantías para una competencia justa e incluso la toma de la Decana de América.

Un caso destacado fue el de la lista de profesores principales, que congregaba a figuras relevantes de distintas facultades. Entre ellos, se encontraban José Somocurcio de Medicina, el exministro Ricardo Cuenca, la exdirectora de Concytec Gisella Orjeda y Alberto Retamozo de Derecho. Esta lista fue rechazada por el Comité Electoral debido a una aparente irregularidad relacionada con la figura del personero, aunque los docentes opositores argumentan que no existe tal exigencia en el reglamento.

El Comité Electoral, sin embargo, mantuvo su postura y rechazó la lista bajo un nuevo argumento: que había sido presentada fuera de plazo. Los afectados señalaron que ambas listas, la de profesores principales y la de asociados, fueron entregadas simultáneamente, pero solo la de asociados fue aceptada. Este incidente se ha sumado a una cadena de decisiones que favorecen a la gestión actual de la rectora, Ramón Ruffner.