Alcalde de Puente Piedra a favor del paro nacional este 23 de octubre: “Muy bien que llamen la atención del Ejecutivo”

Lima Norte es una de las zonas más golpeadas por el paro de transportistas. Foto: Andina

Se confirmó que este miércoles 23 de octubre se desarrollará un paro nacional. Este fue convocado por el gremio de transportistas días atrás y, ahora, cuenta con el apoyo de aproximadamente 230 gremios en todo el Perú.

Las exigencias de todos estos gremios continúan siendo las mismas que motivaron la paralización de transportistas el pasado jueves 10 y viernes 11: mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las calles; penas más severas contra sicarios, extorsionadores, secuestradores y corruptos; derogatoria de la ley 32108 (ley contra el crimen organizado); y archivamiento del proyecto de ley del terrorismo urbano.

“Es una rotunda muestra de repudio y rechazo a un Congreso que, lamentablemente, se ha convertido en una fábrica de leyes basura y a un Ejecutivo incapaz e indolente”, declaró uno de los dirigentes de la Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma.

Conferencia de prensa de la Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma en Pueblo Libre.

A favor

Al respecto, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, se mostró a favor de que toda la ciudadanía se involucre y le exija al gobierno de Dina Boluarte mejores condiciones para poder desarrollar su día a día.

“Refleja obviamente que hay una desazón en la población en general y no solo de los gremios como mercados, transporte u otros que tienen negocio, sino para el ciudadano común y corriente que sufre todo tipo de de problemas con la seguridad”, declaró a Infobae Perú.

“Está muy bien porque eso llama la atención del Ejecutivo, que es el que tiene que ejercer las labores necesarias en el fortalecimiento a la PNP y esta también tiene que hacer su trabajo, eso es lo principal. Después, las normas si se derogan o no se derogan, resultan accesorios. Acá lo real es que no hay un trabajo eficiente porque seguramente no hay tecnología, no hay cómo gastar la plata y por lo tanto la Policía anda media coja”, acotó.

Alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza. (Foto: Andina)

Del mismo modo, lamentó el poco personal de la PNP que está destinado a resguardar su distrito y la casi nula conectividad que existe entre las comisarías y su municipalidad, a la cual, incluso, le han rechazado ayuda para patrullar las calles.

“Lamentablemente (la PNP) no tiene mucha conectividad con todos los alcaldes porque yo, incluso, les ofrecía a la Policía ponerle a su disposición vehículos particulares, no rotulados, para que, dentro de una estrategia, atacar a la delincuencia, pero no he encontrado una respuesta sobre ello”, manifestó el burgomaestre.

“Esa desarticulación es una cosa real. En Puente Piedra no llegamos ni a los 400 policías, serán 370, por ahí, para 450.000 habitantes. Tenemos 650 serenos, nosotros somos mucho más en cantidad, pero claro, si no hay articulación, tampoco ayuda. Pero ya es cosa de ellos (la PNP)”, finalizó.

Paro de transportistas programado para el 23 de octubre. Foto: Noelia Vallve / Wayka

¿Qué gremios acatarán el paro?

De acuerdo a Julio Campos, dirigente de un gremio de transportistas, este jueves 17 de octubre se reunieron aproximadamente 230 gremios a nivel nacional. Todos ellos se han agrupado en la Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma. Algunos de los que se lograron identificar hasta ahora son:

Gremio estudiantil de la Universidad Nacional Mmayor de San Marcos (UNMSM)

Vecinos de Lima Este

Vecinos de Lima Norte

Vecinos de Lima Sur

Vecinos de Lima Oeste

Vecinos de Lima Centro

Gremio de empresarios de Gamarra

Gremio de Mototaxistas

Gremio de Taxistas

Gremio de Bodegueros

Gremio de Mercados

Gremio de Asentamientos Humanos

Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Masacres del 2022 y 2023

Entre otros