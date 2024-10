Samahara Lobatón gasta exorbitante cifra en la fiesta de su hija: “Ya nadie trabaja por canje completo”

Samahara Lobatón gastó dineral en la fiesta de su hija | América Hoy - América TV

Samahara Lobatón ha dejado claro que cuando se trata de celebrar a su hija, no escatima en detalles ni en gastos. La influencer organizó una espectacular fiesta de cumpleaños para su hija mayor, quien cumplió cuatro años el pasado 14 de octubre. Inspirada en el mundo mágico de Tinkerbell, la hija de Melissa Klug sorprendió a su pequeña con una celebración que reunió a sus amigos en un evento lleno de fantasía.

En una entrevista con el programa ‘América Hoy’, Samahara detalló los pormenores de la celebración, que se llevó a cabo un día antes del cumpleaños oficial de su hija. “Todo lindo. Estaban los amigos del nido de Xianna, de la gimnasia. Su cumpleaños es el 14 de octubre, pero lo hice el 13 porque era el último día de vacaciones de mi niña y también porque yo estoy en mi última semana de embarazo”, explicó.

Samahara Lobatón sorprendió a su hija Xianna con una fiesta temática de Tinkerbell por su cumpleaños.

¿Cuánto gastó Samahara Lobatón?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el costo de la celebración. Según el espacio ‘América Hoy’, la decoración inspirada en Tinkerbell, a cargo del conocido diseñador Yunko Do Santos, habría tenido un costo de 15 mil soles.

Samahara Lobatón confirmó que este servicio no fue un canje, sino que pagó una cantidad considerable de su propio bolsillo. “Ya nadie trabaja por canje completo, solo por porcentaje de descuento. Yo trabajo con Yunko hace mucho tiempo, desde el primer año de mi hija. Si bien es cierto me hizo un descuento, pero no es que me haya dado canje porque él no lo hace”, aclaró la influencer.

La espectacular decoración del cumpleaños de Xianna fue diseñada por Yunko Do Santos, con un costo de 15 mil soles.

Además de la decoración, los gastos de la fiesta incluyeron un show principal que costó 1700 soles, una torta de tres pisos de 900 soles, y un servicio de fotos de 360° que tuvo un precio de 2290 soles. El alquiler de un castillo inflable osciló entre 700 y 1000 soles, mientras que las sorpresas para cada niño costaron 250 soles. También invirtió en un catering de snacks saludables por 900 soles.

Sumando estos y otros detalles, como el alquiler del local, la mueblería, bebidas y dulces, Samahara Lobatón gastó más de 30 mil soles. La hija de Melissa Klug no escatimó en gastos para hacer de este día uno inolvidable para su pequeña.

Samahara Lobatón no escatimó en gastos, invirtiendo 30 mil soles en la celebración de su hija Xianna.

También hizo lujoso baby shower

Hace un mes, Samahara Lobatón fue el centro de atención tras celebrar un extravagante baby shower en honor a la llegada de su segunda hija, Ainara. Este evento, que se realizó en medio de la controversia que envuelve a su madre, Melissa Klug, por rumores de un romance con Christian Cueva, permitió a la modelo concentrarse en su propia vida y disfrutar de este nuevo capítulo. La celebración destacó por su sofisticación y lujo, con una elegante decoración organizada por Yunko Do Santos.

Una de las sorpresas más comentadas del evento fue la presencia de Bryan Torres, padre de Ainara, quien compartió el día junto a Samahara Lobatón, a pesar de su complicada ruptura. Las fotos, compartidas por la amiga de la familia ‘Canchita’ Centeno, mostraron a la expareja abrazada y sonriente, lo que provocó especulaciones sobre una posible reconciliación. La imagen, cargada de ternura, encendió las redes sociales y los rumores sobre su relación.

Samahara Lobatón deslumbra con fastuoso baby shower y despierta rumores de reconciliación con Bryan Torres. (Captura: @samaharalobaton_klug)

Samahara Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para mostrar los detalles del baby shower, incluyendo la decoración y el hermoso atuendo que lució su hija mayor. Además, interactuó con sus seguidores prometiendo más revelaciones si alcanzaba ciertos niveles de interacción en sus publicaciones. A través de esta celebración, la exchica reality no solo compartió un momento especial con su familia, sino que también dejó abierta la posibilidad de un nuevo capítulo en su relación con Bryan Torres.