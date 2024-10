Jorge Montoya acusa de mentir a representantes de transportistas y afirma que no se podrán cumplir sus demandas

Jorge Montoya emplazó a los dirigentes que acudieron al Congreso de la República - crédito composición Infobae Perú / Twitter / @martinhidalgo

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, acusó a dirigentes de transportes de mentir durante la reunión que hubo en el Parlamento, en horas de la tarde de este jueves 10 de octubre.

El legislador dijo a Richard Bernachea Villanueva, presidente de la alianza gremial nacional de transportista del Perú, que él no aceptaba “matonerías ni amenazas (...) ¿Qué cosa crees que tienes?”. “Hablen sobre la verdad, no hablen sobre fantasías, ni narrativas equivocadas”, mencionó.

“Has mentido. Esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no pueden cumplir, ustedes están mal. La gente va a estar afuera esperando que ustedes lleven algo que no pueden conseguir”, manifestó, haciendo referencia al pedido de los manifestantes de derogar la ley 32108, la cual ha sido señalado de no ayudar a combatir el crimen.

¿Qué se dijo sobre la ley?

Durante la reunión entre los transportistas y la Junta de Portavoces del Legislativo, Richard Bernachea aseguró que sus representados tienen actualmente a dos bandas organizadas que les están haciendo “mucho daño”.

“Uno de ellos son los sicarios, los extorsionadores, los ‘gota a gota’, y los que nos roban a diario. Las otras bandas organizadas es el mismo Estado peruano”, expresó.

“Lo que estamos exigiendo es que se deroga la ley 32108, la cual favorece a las bandas organizadas, como también favorece a los que han sido funcionarios públicos, como al señor César Hinostroza, que también se está acogiendo a esta ley”, añadió.

Luego, dijo que ellos estaban dispuestos a escuchar a los congresistas si es que había voluntad política. Además, los emplazó a firmar un acta de compromiso para también archivar el proyecto de ley de terrorismo urbano que envió el Poder Ejecutivo. “Tomen consciencia porque nosotros tenemos que dar una respuesta a nuestro pueblo, a nuestra base”, sostuvo.

Ante esto, Montoya respondió que “no se puede decir que la ley tiene que derogarse” y que ellos no han legislado para blindar a nadie, sino para combatir el crimen.

Policía Nacional desplegó autobuses para facilitar el traslado gratuito de ciudadanos durante paro de transportistas.

“La Fiscalía estaba cometiendo ciertos atropellos con la ley anterior, que violaban los derechos de los ciudadanos que eran detenidos. No interesa si eran delincuentes o no, sea quien sea. ¿Cuánta gente creen ustedes que es inocente de la que ha sido detenida? La fiscalía sabe. Es un porcentaje relativamente alto”, señaló

Por otra parte, el abogado de los transportistas instó a los parlamentarios que votaron a favor de la normativa de “recapacitar”, ya que “han facilitado el crimen”.

“Uno señaló que era falso (...) Es una ley modificatoria que modifica la 30077, que modifica el código penal, en el artículo 37, e inventa otros elementos normativos, y dice que para ser organización criminal tiene que tener una estructura desarrollada, o sea que los sicarios no pueden ser organización criminal, porque tienen que comprobarse la estructura desarrollada, o se elevan la carga probatoria a la Fiscalía y ustedes le echa la culpa a la Fiscalía”, explicó.

“Quizás la Fiscalía cometa sus errores, pero ustedes faciliten el crimen. Los congresistas que votaron por esta ley tienen que asumir su responsabilidad política”, agregó.

Dina Boluarte se pronuncia sobre el paro

Desde el Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte se ha distanciado del aumento de la inseguridad ciudadana durante su gestión, atribuyéndolo a problemas heredados de administraciones anteriores.

El paro de transportistas, convocado para el 10 de octubre, se ha desarrollado de manera masiva a pesar de que el Ejecutivo trató de compartir un discurso de normalidad.

En su discurso, Boluarte destacó que tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como las Fuerzas Armadas (FF. AA.) están preparadas para combatir la delincuencia.