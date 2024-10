Yahaira Plasencia hace generosa donación a colegio del Callao: “Sé lo que es no tener fiesta de promoción”

Yahaira Plasencia donó 4 mil soles a colegio del Callao | Mande Quien Mande - América TV

Yahaira Plasencia, la reconocida cantante de salsa, emocionó a todos los televidentes durante su participación en la última emisión de ‘Mande Quien Mande’, donde fue invitada como jurado del concurso “Bailando por mi fiesta de prom”. La artista peruana no solo destacó por su rol evaluador, sino también por su generosidad con los participantes.

En medio de la competencia, los estudiantes del Colegio San Juan Masías del Callao fueron eliminados, lo que causó tristeza entre los jóvenes, quienes habían puesto todo su empeño en el concurso. Conmovida por la situación, Yahaira Plasencia tomó el micrófono para hacer un anuncio inesperado.

“Yo sé que acá todos sabemos ganar y perder, pero a mí me encantaría poder aportar algo para la promoción del colegio San Juan Masías”, expresó. La cantante dejó claro su deseo de colaborar para que los alumnos pudieran tener una celebración inolvidable, pese a no haber ganado el concurso. “No sé con quién tenga que hablar, pero me encantaría poder ayudarlos para que tengan una promoción linda”, añadió.

Los alumnos del Colegio San Juan Masías agradecen emocionados a Yahaira Plasencia por su apoyo económico.

Lo que sorprendió a todos fue la cifra que Yahaira Plasencia decidió aportar. “Me gustaría aportar con 4 mil soles para su promoción”, anunció, lo que generó una reacción inmediata de los estudiantes, quienes, emocionados, corrieron a abrazar a la artista en un gesto de profundo agradecimiento.

La salsera explicó que su decisión de contribuir estaba motivada por una experiencia personal que la marcó. “En algún momento, yo tampoco tuve fiesta de promoción por temas económicos, entonces sé lo que es no tener una fiesta de promoción”, confesó. Yahaira recordó los esfuerzos de sus padres para darle pequeños lujos durante su juventud. “Sé lo que es que mi mamá y mi papá trabajen día a día para poder dar no sé, 50 soles, para la casaca o para el buzo. Yo no tuve esa oportunidad”, reveló con sinceridad.

Finalmente, la cantante expresó su satisfacción por poder ayudar a los jóvenes. “Si puedo ahora ayudarlos, ¿por qué no hacerlo? Por eso, chicos, quiero darles esto con mucho cariño y espero poder apoyarlos con algo más”, concluyó emocionada, sellando un momento que quedará grabado en la memoria de los alumnos.

Yahaira Plasencia emociona a los estudiantes del Colegio San Juan Masías con una generosa donación para su promoción.

Yahaira Plasencia habla sobre caso ‘Cri Cri’

Yahaira Plasencia se pronunció sobre la controversia que rodea a Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, quien fue arrestado y encarcelado por supuestos abusos sexuales a una joven de 19 años. En una reciente entrevista, la cantante de salsa fue consultada sobre la difícil situación que enfrenta la familia de su expareja y ofreció un mensaje de apoyo y fortaleza.

“Es un tema muy delicado y triste, así que prefiero no tocarlo por respeto a la familia y a esas personas que en algún momento formaron parte de mi vida. Mucha fuerza para la familia”, comentó la artista a Trome. Con estas declaraciones, dejó claro que su intención es mantener distancia de la polémica, pero también mostrar su solidaridad hacia quienes han sido significativos en su vida.

Yahaira Plasencia opina sobre la detención de ‘Cri Cri’ y deja un mensaje para Jefferson Farfán. | Composición/Infobae

Por otro lado, Jefferson Farfán ha optado por no hacer comentarios públicos sobre el caso de su primo, aunque su reacción ha sido notoria en las redes sociales. Poco después de que se conociera la denuncia contra ‘Cri Cri’, el exfutbolista tomó medidas que indican una aparente ruptura con el involucrado: eliminó todas las publicaciones donde aparecía junto a Cristian Martínez, a quien solía referirse como “hermano”.

¿Por qué se separó de Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán iniciaron su relación en 2015, poco después de que el futbolista terminara su vínculo con Melissa Klug, madre de sus dos hijos. Sin embargo, su romance concluyó abruptamente en 2016, tras una controvertida revelación de Jerson Reyes en el programa ‘El valor de la verdad’. El joven deportista confesó haber tenido relaciones íntimas con la salsera mientras ella aún estaba con Farfán, lo que desató un escándalo mediático y llevó al fin de la pareja.

Cuatro años después, en medio de la pandemia en 2020, Farfán y Plasencia sorprendieron al público al reanudar su romance, aunque esta segunda oportunidad también terminó definitivamente. A pesar de los rumores, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones concretas sobre los motivos de su separación final.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron un romance en 2015, que terminó abruptamente en 2016 tras un escándalo mediático.

En mayo de 2024, Yahaira Plasencia admitió haber sido infiel a Jefferson Farfán y reconoció que el escándalo mediático tuvo un impacto profundo en ella. Sin embargo, aseguró que esta dolorosa experiencia le permitió crecer como persona, enseñándole a alejarse a tiempo para no lastimar a quienes ama.